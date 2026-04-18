بازگشت به تولید ۳۲ میلیون تنی فولاد ایران در سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن فولاد، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار سال ۱۴۰۴ زنجیره فولاد کشور را منتشر کرد که بر این اساس حجم تولید فولاد ایران با وجود تشدید محدودیت‌های انرژی اما به دلیل مدیریت بهینه و ورود ظرفیت‌های جدید هم در حوزه تولید و هم در حوزه خودتامینی انرژی توسط فولادسازان، افزایش ۶.۲ درصدی را به ثبت رساند. بدین ترتیب تولید فولاد ایران در سال ۱۴۰۴ به ۳۲.۱ میلیون تن یعنی برابر با میزان تولید سال ۱۴۰۲ رسید. حجم تولید کل محصولات فولادی کشور در سال ۱۴۰۴ اما روند معکوس داشت و افت ۱.۸ درصدی را تجربه کرد. این در حالی است که آهن اسفنجی بیشترین رشد تولید در میان محصولات زنجیره فولاد با رشد ۱۶ درصدی را به ثبت رساند اما در بالادست زنجیره فولاد، تولید گندله و کنسانتره سنگ آهن در همان سطوح سال گذشته باقی مانده است.



رشد قابل توجه تولید آهن اسفنجی به دلیل ورود ظرفیت‌های جدید به مدار تولید از یک سو و تثبیت سطح تولید گندله و کنسانتره سنگ‌آهن از سوی دیگر، نشانه‌ای از تشدید کمبود مواد اولیه واحدهای احیاء مستقیم است اما با تعطیلی بیش از ۱۴ میلیون تن ظرفیت تولید آهن اسفنجی به دلیل خسارات ناشی از جنگ تحمیلی سوم، این کمبود موقتاً وجود نخواهد داشت.

رشد ۳.۸ درصدی تولید شمش فولادی در برابر افت ۱.۱ درصدی تولید مقاطع طویل فولادی نشان از لزوم توسعه صادرات شمش فولادی دارد. این نکته قابل توجه است که تعطیلی بیش از ۲ میلیون تن ظرفیت شمش فولادی در اثر جنگ تحمیلی سوم، با فعال شدن ظرفیت‌های معطل مانده تولید این محصول قابل جبران است.

تولید انواع ورق‌های فولادی در سال ۱۴۰۴ تقریباً در سطح سال گذشته تثبیت شده است. این در حالی است که تولید اسلب رشد دورقمی ۱۰.۲ درصدی داشته که متاسفانه با آسیب‌های وارده به شرکت‌های تولیدکننده اسلب در جریان جنگ تحمیلی، موازنه زنجیره مقاطع تخت فولادی بر هم خورده و واردات اسلب و ورق گرم ضرورت و فوریت پیدا کرده است.