پیام تجدید عهد و بیعت مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری با رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای
حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری به مناسبت انتخاب حضرت آیتالله مجتبی خامنهای به مقام رهبری امت اسلامی پیامی به شرح ذیل صادر نمود:
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ورق خودرو چهارمحال بختیاری، متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خداوند متعال را شاکریم که با انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر شاهد دلگرمی و امیدواری ملت سرافراز ایران و شکوه و اقتدار نظام مقدس اسلامی هستیم. با نهایت خرسندی خداوند متعال را شاکریم که با انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، موجبات ایجاد وحدت،سرافرازی و رفاه روز افزون برای ملت بزرگ ایران و امنیت، عزت و پیشرفت برای میهن عزیزمان مهیا گردید.
انتخاب شایسته و تاریخی حضرت آیتالله مجتبی خامنهای به مقام رهبری نظام مقدس اسلامی را محضر معظمله، ملت شریف ایران اسلامی،خانواده بزرگ شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری و تمامی ارادتمندان به مسیر عزت و استقلال میهن عزیزمان، تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بیتردید، این انتخاب مایهی استمرار راه نورانی ولایتفقیه، تقویت همبستگی ملی، و تداوم آرمانهای امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (ره) خواهد بود. امید است در سایهی رهبری حکیمانه و الهی ایشان، جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش در مسیر پیشرفت، عدالت، و تعالی معنوی حرکت نماید.
از درگاه خداوند متعال توفیقات روزافزون، سلامت، و عزت روزافزون برای معظمله و سربلندی ملت بزرگ ایران را مسئلت دارم.
حمید شجاعی مدیرعامل شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری