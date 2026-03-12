English العربیه
حضور مدیرعامل فولاد هرمزگان در نواحی مختلف سایت در روزهای جنگ؛

چراغ تولید را با همدلی روشن نگاه می‌داریم

در روزهایی که کشور در شرایطی حساس و دشوار قرار دارد، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با حضور در نواحی مختلف سایت و دیدار چهره به چهره با کارکنان خطوط تولید، بر تداوم فعالیت این مجموعه صنعتی و همراهی مدیریت با کارکنان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم در این بازدیدها با قدردانی از تلاش کارکنان اظهار کرد: این روزهای سخت و پراضطراب خواهد گذشت، اما آنچه در تاریخ می‌ماند ایستادگی و مسئولیت‌پذیری کسانی است که در صف نخست خدمت به کشور قرار دارند. امروز شما کارکنان فولاد هرمزگان نیز در صف اول صنعت ایستاده‌اید و کار بزرگی را بر عهده دارید.

وی با تأکید بر روحیه همدلی در خانواده فولاد هرمزگان افزود: فولاد هرمزگان بخشی از خانواده ماست و همه ما همدلانه چراغ این مجموعه را روشن نگاه می‌داریم. ما به‌عنوان بخشی از زنجیره بزرگ تولید کشور وظیفه داریم نقش خود را به بهترین شکل انجام دهیم و برای آبادانی و پیشرفت ایران پای کار باشیم.

مدیرعامل فولاد هرمزگان دو مأموریت اصلی این مجموعه در شرایط کنونی را تداوم تولید و حفظ آرامش خانواده کارکنان عنوان کرد و گفت: روشن ماندن چراغ تولید در این کارخانه برای همه ما اهمیت دارد، چراکه ارتزاق هزاران خانواده به استمرار فعالیت این صنعت وابسته است.

رحیم همچنین با تأکید بر حمایت‌های مدیریتی از کارکنان تصریح کرد: مدیریت شرکت مراقب معیشت کارکنان است و همه پرداخت‌ها به موقع انجام خواهد شد و همچنین تلاش می‌کنیم در این شرایط، توجه ویژه‌تری نیز به همکاران داشته باشیم.

وی در پایان این دیدارها با قدردانی از تلاش کارکنان افزود: به میان شما آمده‌ام تا خسته‌نباشید بگویم و تأکید کنم که تیم مدیریت و راهبری شرکت در کنار شما ایستاده است تا با همدلی و تلاش جمعی، فولاد هرمزگان را زنده و پویا نگه داریم.

