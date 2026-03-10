اعلام بیعت مدیران و کارکنان شرکتهای هلدینگ توسعه معادن و فلزات(ومعادن) با رهبر معظم انقلاب اسلامی
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ومعادن، شرکتهای هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات در پیامی بیعت خود را با سومین رهبر جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی اعلام کردند.
در این پیام آمدهاست:
ما کارکنان و مدیران هلدینگ سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، ضمن استقبال از انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، بر پیروی از رهنمودهای معظمله و تداوم خدمت در مسیر پیشرفت و اعتلای کشور تاکید میکنیم.
همچون گذشته پیروی از رهبری، تقویت روحیه همکاری و تلاش برای رشد تولید ملی را رسالت خود میدانیم و در چارچوب ارزشهای والای انقلاب و توصیههای مقام معظم رهبری، همه توان خود را برای توسعه صنعت کشور به کار خواهیم گرفت.
امید داریم با اتکا به توان داخلی و همبستگی ملی، ایران عزیز شاهد روزهای روشنتر در عرصههای اقتصادی، صنعتی و علمی باشد.
همزمان با تهاجم وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستى به خاک کشورمان و شهادت حضرت آیتاللّه خامنهاى رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعى از رزمندگان و هموطنان عزیز و همچنین تلاش بىشائبه غیورمردان نیروهاى مسلح در دفاع از مرزهاى کشورمان، شرکتها و موسسات اقتصادى کشور با تمام توان مشغول به فعالیت هستند تا نه تنها در بازارها هیج کمبودى احساس نشود، بلکه مردم با کمترین مشکل دوران دفاع از کشور و سرانجام پیروزى رزمندکان خود را سپرى کنند.
به گزارش روابط عمومى «ومعادن»، شرکت سرمایهگذارى توسعه معادن وفلزات همراه با شرکتهاى زیرمجموعه از آغاز این تهاجم وحشیانه، ضمن همدلى وهمراهى با هموطنان گرانقدر و غیور و حمایت از آنها با تمام توان مشغول تولید و عرضه محصولات بوده و همزمان اجراى برنامهها و پروژههاى توسعهاى خود را با جدیت دنبال مىکنند.
بر اساس این گزارش، این پروژهها در بخشهاى سنگآهن، فولاد، مس، زغال سنگ، انرژى و ... در اقصى نقاط کشور اعم از استانهاى اردبیل، کردستان، سیستان و بلوچستان، همدان، خراسان رضوى، خراسان شمالى، خراسان جنوبى، فارس، سمنان، یزد و … در دوران جنگ با جدیت و قدرت اجرا مىشود و فعالیتهاى تولیدى این مجموعهها نیز در این مدت بدون وقفه و با تمام توان برای تامین نیاز بخشهای مربوطه در حال انجام است.
شرکت سرمایهگذارى توسعه معادن وفلزات با نماد بورسى «ومعادن» یکى از بزرگترین شرکتهاى سرمایهگذارى در ایران بوده که بیش از ربع قرن در عرصه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی حضور جدى داشته است. همچنین این شرکت از سهامداران عمده شرکتهاى بزرگ معدنى و فولادى ایران از جمله معدنى و صنعتى گلگهر، ملى صنایع مس، گهر زمین، چادرملو، پویا انرژی، تجلى توسعه معادن وفلزات، آهن وفولاد ارفع، فولاد خراسان، کارخانجات کابل سازى شهید قندى، پرتو تابان معادن وفلزات و ... است.