ساخت بزرگترین کارخانه کنسانتره هماتیتی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، مصطفوی اظهار کرد: پروژه احداث کارخانه ۲.۵ میلیون تنی کنسانتره هماتیت-مگنتیت فولاد سنگان با تامین سرمایه لازم در دست اجرا است و تا کنون علیرغم برخی چالشها در حوزه داخل و خارج، ۳۹ درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود؛ با توجه به اهمیت تولید این کارخانه، شرکت فولاد سنگان به عنوان یکی از مهمترین قطب های تولید محصولات معدنی شاخه فولاد در کشور، اهتمام جدی در خصوص تسریع در ساخت و تکمیل فعالیت های اجرایی پروژه مذکور دارد.

مصطفوی ادامه داد؛ نمود این موضوع، حجم عظیم فعالیتهای جاری، در شرایط خاص کنونی می باشد که نشان از تلاش مستمر و بالندگی شرکت برای تحقق اهداف خود دارد.

مصطفوی از حجم انواع بتن ریزی بیش از ۱۵۰۰۰ متر مکعبی طی سه ماه گذشته گفت و افزود؛ در حوزه تامین، قرارداد خرید کلیه تجهیزات اصلی کارخانه منعقد شده و بخشهایی نیز به سایت پروژه ارسال گردیده است و امیدواریم با پیگیریهای صورت گرفته، این پروژه به عنوان بزرگترین واحد تولید کنسانتره هماتیتی در کشور، طی ۲۰ ماه آتی به چرخه تولید زنجیره فولاد کشور اضافه شده و گامی بلندی در جهت آبادانی کشور عزیزمان باشد.

معاون توسعه و تکنولوژی فولاد سنگان با اشاره به پروژه‌های توسعه‌ای شرکت گفت: پروژه های متعددی در حوزه زیرساختی و تولیدمحور در دست اجرا داریم که با اتمام آنها ظرفیت تولید شرکت به ۱۵ میلیون تن در سال خواهد رسید و در کنار طرحهای افزایش ظرفیت، پروژه های متعدد در حوزه تامین یوتیلیتی های مورد نیاز، متناسب با افزایش ظرفیت کارخانه‌ها در دست اجرا داریم که مهمترین آنها، پروژه انتقال آب و تصفیه خانه تایباد و طرح بزرگ نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی برق بادی فولاد سنگان است.

وی اظهار کرد؛ بی شک افزایش ظرفیت تولید ضمن ارتقای نقش فولاد سنگان در زنجیره بالادست فولاد، گام بلندی به سمت توسعه و شکوفایی منطقه خواهد بود.