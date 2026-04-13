فرهاد طهماسبی، نماینده مردم نیریز و استهبان و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که «بودجه سال جدید را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا با توجه به شرایط کشور پاسخگوی نیازهای امسال خواهد بود؟» گفت: بودجه پاسخگوی آن انتظارات واقعی نیست، اما با همین شرایط و حداقل‌هایی که وجود دارد، امیدواریم دولت بتواند برخی اقدامات مثبت را پیش ببرد.

وی در پاسخ به این سوال که «نظر شما درباره نقش هلدینگ "میدکو" در توسعه زنجیره معدن و فولاد کشور چیست و دولت و مجلس چگونه می‌توانند در افزایش تأثیرگذاری این هلدینگ نقش داشته باشند؟» اظهار کرد: دولت و مجلس باید خودشان را کنار بکشند و دخالتی نکنند تا این مجموعه‌ها بتوانند فعالیت خود را به‌عنوان بخش خصوصی واقعی انجام دهند چرا که بهترین کمک همین است.

طهماسبی در پاسخ به این سوال که «با توجه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده "میدکو" در بخش معدن و تولید فولاد، ارزیابی شما از کارکرد این هلدینگ در ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد ملی چیست؟» گفت: مسلما موثر است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره اینکه «در شرایط فعلی اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، چه سیاست‌هایی می‌تواند به تقویت عملکرد شرکت‌هایی مانند "میدکو" در بازار جهانی کمک کند؟» بیان کرد: باید موضوع تحریم را از طریق کشورهای همسایه مدیریت کرد. با توجه به اینکه تحریم‌ها برای شرکت‌ها محدودیت ایجاد کرده‌اند و دور زدن تحریم‌ها نیز صرفاً هزینه‌بر است، به نظر می‌رسد باید بر مدیریت فضای پیرامونی و تقویت روابط با همسایگان تمرکز داشته باشیم.