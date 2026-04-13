سیدجواد حسینی‌کیا، نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که «نقش بعضی از هلدینگ‌ها مانند؛ هلدینگ میدکو در توسعه زنجیره معدن و فولاد کشور چیست و مجلس و دولت چگونه می‌توانند در افزایش تاثیرگذاری هلدینگ‌ها نقش داشته باشند گفت: معادن می‌توانند جای نفت را در کشور بگیرند، چرا که از پتانسیل و ظرفیت بالائی در کشور برخوردارند این در حالی است که این نعمت خدادادی در هر کشوری وجود ندارد، اما ایران دارای منابع عظیم مس و آهن و فلزات دیگر است و ظرفیت بسیار خوبی در این حوزه دارد؛ در بخش سنگ‌های قیمتی و زینتی و در حوزه ساختمانی نیز به همین صورت.

نایب رئیس اول کمیسیون صنایع خاطرنشان کرد: از سوی دیگر هلدینگ‌ها، پیشران این مسئله هستند و می‌توانند در واقع این زنجیره را به هم وصل کنند. گامی که مجلس برداشت، از ابتدای زنجیره معافیت‌های مالیاتی را به انتهای زنجیره برد، برای اینکه هم اشتغالش از بین نرود و هم ارزش افزوده از بین نرود. این اتفاق از سوی مجلس شورای اسلامی و در راستای حمایت از تولید و اشتغال صورت گرفت و امروز هم هلدینگ‌ها می‌توانند پیشران خوبی باشند تا بتوانند معادنی که نیمه‌فعال و یا راکد هستند را فعال کرده و مخصوصاً در تکمیل زنجیره‌های آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

وی در پاسخ به این سوال که «با توجه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده میدکو در بخش معدن و تولید فولاد، ارزیابی شما از کارکرد این هلدینگ در ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد ملی چیست اظهار کرد: ظرفیت‌های بسیار خوبی در این هلدینگ به‌وجود آمده، مخصوصاً در حوزه معادن و فولاد؛ در واقع در زنجیره سنگ معادن که فولاد سرمایه‌گذاری کرده، امروز رتبه ما جزء ده کشور برتر دنیاست که این نشان از این است که هلدینگ‌های این‌چنینی پای کار آمدند و سرمایه‌گذاری کردند، مخصوصاً هم در بحث اشتغالش و هم با نگاه توسعه‌ای که به آینده دارند. ان‌شاءالله ظرفیت‌های بعد از شمش را هم ببینند.

نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چالش‌های اصلی میدکو برای توسعه پایدار در فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی از دید شما به‌عنوان نماینده مجلس چیست و چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید گفت: انتظار داریم این هلدینگ‌ها در حوزه انرژی هم یک گام بردارند؛ این هم یک ظرفیت است. نکته دوم این است که تکمیل زنجیره‌ها را با نگاه بازار جهانی ببینند؛ این مسئله می‌تواند یک گام بلند در چشم‌انداز و توسعه خود این شرکت باشد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: نکته سوم این است که انتظار داریم این هلدینگ‌ها در پروژه‌های بزرگ مردم را هم مشارکت بدهند.

