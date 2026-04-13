عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با ایلنا:
میدکو ظرفیت بالایی برای سودآوری و خلق ارزش دارد
عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به ظرفیتهای هلدینگ میدکو تأکید کرد: با تقویت حکمرانی شرکتی، افزایش چابکی مدیریتی و حرکت به سمت خصوصیسازی واقعی، این مجموعه میتواند جایگاه رقابتی خود را بیش از پیش ارتقاء دهد.
امیر توکلیرودی، عضو هیئترئیسه کمیسیون صنایع مجلس درباره الزامات ارتقاء عملکرد شرکتهای بزرگ معدنی و صنعتی، اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که میتواند بر کارآمدی بنگاههای بزرگ اقتصادی اثرگذار باشد، نحوه سهامداری و ساختار مدیریتی است. در شرایطی که سهامداری دولتی غالب باشد، بخشی از چابکی مورد نیاز بنگاهها کاهش مییابد؛ در حالیکه مجموعههایی مانند؛ میدکو ظرفیت بالایی برای سودآوری و خلق ارزش دارد.
وی ادامه داد: اگر روندهای موجود با اصلاحات لازم همراه شود، میتوان بسیاری از چالشها را مدیریت کرد. مسائلی مانند؛ دخالتهای مدیریتی یا انتصابهای غیرکارشناسی، با تقویت حکمرانی شرکتی، شفافیت و اتکاء به شایستهسالاری قابل اصلاح است. این موضوع نیازمند نگاه بلندمدت و تصمیمات ساختاری است.
واگذاری واقعی و برونسپاری هدفمند
توکلیرودی خاطرنشان کرد: بیش از هر مسئلهای، مجموعهها میتوانند با رویکردهای نوین مدیریتی به تقویت عملکردشان کمک کنند؛ از طریق واگذاری واقعی، برونسپاری هدفمند و حرکت به سمت خصوصیسازی واقعی، نه خصولتیسازی.
وی با تأکید بر مزیتهای بخشخصوصی افزود: تجربه نشان میدهد بخش خصوصی چابکتر، بهرهورتر و متمرکز بر سودآوری، تکنولوژی روز و پایداری است. بهرهگیری از این ظرفیتها میتواند به ارتقای کارایی بنگاههای بزرگ کمک کند.
نماینده مردم خواف و رشتخوار در پایان تأکید کرد: خصوصیسازی واقعی و اصلاح ساختارها، بهترین مسیر برای تقویت بهرهوری، پایداری و رقابتپذیری میدکو است.