امیر توکلی‌‌رودی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع مجلس درباره الزامات ارتقاء عملکرد شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که می‌تواند بر کارآمدی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی اثرگذار باشد، نحوه سهامداری و ساختار مدیریتی است. در شرایطی که سهامداری دولتی غالب باشد، بخشی از چابکی مورد نیاز بنگاه‌ها کاهش می‌یابد؛ در حالی‌که مجموعه‌هایی مانند؛ میدکو ظرفیت بالایی برای سودآوری و خلق ارزش دارد.

وی ادامه داد: اگر روندهای موجود با اصلاحات لازم همراه شود، می‌توان بسیاری از چالش‌ها را مدیریت کرد. مسائلی مانند؛ دخالت‌های مدیریتی یا انتصاب‌های غیرکارشناسی، با تقویت حکمرانی شرکتی، شفافیت و اتکاء به شایسته‌سالاری قابل اصلاح است. این موضوع نیازمند نگاه بلندمدت و تصمیمات ساختاری است.

واگذاری واقعی و برون‌سپاری هدفمند

توکلی‌رودی خاطرنشان کرد: بیش از هر مسئله‌ای، مجموعه‌ها می‌توانند با رویکردهای نوین مدیریتی به تقویت عملکردشان کمک کنند؛ از طریق واگذاری واقعی، برون‌سپاری هدفمند و حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی، نه خصولتی‌سازی.

وی با تأکید بر مزیت‌های بخش‌خصوصی افزود: تجربه نشان می‌دهد بخش خصوصی چابک‌تر، بهره‌ورتر و متمرکز بر سودآوری، تکنولوژی روز و پایداری است. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند به ارتقای کارایی بنگاه‌های بزرگ کمک کند.

نماینده مردم خواف و رشتخوار در پایان تأکید کرد: خصوصی‌سازی واقعی و اصلاح ساختارها، بهترین مسیر برای تقویت بهره‌وری، پایداری و رقابت‌پذیری میدکو است.

انتهای پیام/