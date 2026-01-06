با هدف تبادل تجربه و تقویت فرهنگ رشد و بالندگی؛
نخستین جشنواره فولادانا در شرکت فولادخوزستان برگزار شد
نخستین دوره جشنواره فولادانا با عنوان "داستان موفقیتها" به میزبانی شرکت فولادخوزستان در مجتمع مسکونی دویست دستگاه، با هدف شناسایی و تقدیر از ابتکارات و تجربیات موفق درون سازمانی کارکنان گروه فولاد خوزستان برگزار گردید. کارکنان در قالب سخنرانی های کوتاه ولی الهام بخش، داستان موفقیت های فردی و سازمانی خود را روایت کردند .
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی فولادخوزستان: داوری مقدماتی نخستین جشنواره فولادانا روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۱۴ و ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ در سالن چندمنظوره مجتمع مسکونی دویست دستگاه شرکت فولادخوزستان با حضور مینا اقتداریان، جعفر جنامینیا، امیر حسینی کلورزی، داریوش دانیالی، سینا ربی، محسن شیری بابادی، سعید قاسمزاده و زینب هدایتپور به عنوان داوران این دوره و نیز با استقبال گسترده و پرشور کارکنان گروه فولادخوزستان با ارائه طرحها و اشتراک گذاری تجربیات کاری مختلف آغاز به کار کرد.
این جشنواره که به همت معاونت منابع انسانی و اموراجتماعی و معاونت فناوری، به میزیانی واحد آموزش و توسعه منابع انسانی و با شعار "فولادانا داستان موفقیتها" طراحی و برگزار شده، بستری برای ارائه دستاوردها، ابتکارات و تجربیات ارزشمند کارکنان در زمینههای مختلف فنی، مدیریتی و اجتماعی است.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، در این دوره بیش از ۷۰۰ طرح و تجربهکاری با موضوعات مختلف و متنوع به این دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد، ۱۳۰ اثر حائز جایگاه ارائه در دور مقدماتی از سوی کارکنان جهت شرکت در جشنواره و ارائه به هیئت داوران شدند.
این جشنواره با محوریت ترویج فرهنگ خلاقیت، اشتراک دانش و تجلیل از نیروهای متعهد و نوآور در مجموعه فولادخوزستان برنامهریزی شده و انتظار میرود با شناسایی ظرفیتهای درونی، گامی موثر در تحقق اهداف توسعهای شرکت داشته شود.
گفتنی است دور نهایی جشنواره، در بهمن ماه سال جاری و همزمان با دههمبارک فجر برگزار خواهد شد و از نفرات برگزیده با اهدای جوایز نفیس و لوح سپاس با حضور مدیرعامل شرکت فولادخوزستان تقدیر به عمل خواهد آمد.