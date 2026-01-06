خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با هدف تبادل تجربه و تقویت فرهنگ رشد و بالندگی؛

نخستین جشنواره فولادانا در شرکت فولادخوزستان برگزار شد

نخستین جشنواره فولادانا در شرکت فولادخوزستان برگزار شد
کد خبر : 1738470
لینک کوتاه کپی شد.

نخستین دوره جشنواره فولادانا با عنوان "داستان موفقیت‌ها" به میزبانی شرکت فولادخوزستان در مجتمع مسکونی دویست دستگاه، با هدف شناسایی و تقدیر از ابتکارات و تجربیات موفق درون سازمانی کارکنان گروه فولاد خوزستان برگزار گردید. کارکنان در قالب سخنرانی های کوتاه ولی الهام بخش، داستان موفقیت های فردی و سازمانی خود را روایت کردند .

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی فولادخوزستان: داوری مقدماتی نخستین جشنواره فولادانا روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۱۴ و ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ در سالن چندمنظوره مجتمع مسکونی دویست دستگاه شرکت فولادخوزستان با حضور مینا اقتداریان، جعفر جنامی‌نیا، امیر حسینی کلورزی، داریوش دانیالی، سینا ربی، محسن شیری بابادی، سعید قاسم‌زاده و زینب هدایت‌پور به عنوان داوران این دوره و نیز با استقبال گسترده و پرشور کارکنان گروه فولادخوزستان با ارائه طرح‌ها و اشتراک گذاری تجربیات کاری مختلف آغاز به کار کرد.

این جشنواره که به همت معاونت‌ منابع انسانی و اموراجتماعی و معاونت فناوری، به میزیانی واحد آموزش و توسعه منابع انسانی و با شعار "فولادانا داستان موفقیت‌ها" طراحی و برگزار شده، بستری برای ارائه دستاوردها، ابتکارات و تجربیات ارزشمند کارکنان در زمینه‌های مختلف فنی، مدیریتی و اجتماعی است.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، در این دوره بیش از ۷۰۰ طرح و تجربه‌کاری با موضوعات مختلف و متنوع به این دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد، ۱۳۰ اثر حائز جایگاه ارائه در دور مقدماتی از سوی کارکنان جهت شرکت در جشنواره و ارائه به هیئت داوران شدند.

این جشنواره با محوریت ترویج فرهنگ خلاقیت، اشتراک دانش و تجلیل از نیروهای متعهد و نوآور در مجموعه فولادخوزستان برنامه‌ریزی شده و انتظار می‌رود با شناسایی ظرفیت‌های درونی، گامی موثر در تحقق اهداف توسعه‌ای شرکت داشته شود.

گفتنی است دور نهایی جشنواره، در بهمن ماه سال جاری و همزمان با دهه‌مبارک فجر برگزار خواهد شد و از نفرات برگزیده با اهدای جوایز نفیس و لوح سپاس با حضور مدیرعامل شرکت فولادخوزستان تقدیر به عمل خواهد آمد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی