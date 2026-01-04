معاون بهرهبرداری شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری مطرح کرد؛
افتتاح خط تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی؛ زمینهساز تداوم تولید و افزایش کیفیت محصولات داخلی
معاون بهرهبرداری شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری، در حاشیه افتتاح خط تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد و بهرهبرداری از ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، بهزاد بهادرانی، معاون بهرهبرداری شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری، در حاشیه افتتاح خط تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد و بهرهبرداری از ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی، در گفتوگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: خوشبختانه شاهد بهرهبرداری از دو طرح ملی در این مجموعه بودیم؛ نخستین طرح، خط تولید ورق اسیدشویی به ظرفیت ۵۰۰ هزار تن است که با هدف تکمیل زنجیره تولید ورقهای گالوانیزه راهاندازی شده است.
سوخت جایگزین؛ تضمین تداوم تولید در ناترازی انرژی
وی در ادامه افزود: پروژه دوم مربوط به اجرای طرح سوخت جایگزین است که از طریق ۹ مخزن ۶۰ تنی انجام شده است تا در زمانهای ناترازی انرژی، تولید بتواند ادامه یابد. این طرح قابلیت آن را دارد که حتی در صورت ۱۵ روز قطعی گاز، یا با محدودیتهای اعلامشده تا یک ماه، روند تولید تداوم یابد.
تأمین امنیت صنایع پاییندستی با تولید داخلی
معاون بهرهبرداری شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: اهمیت این پروژه به دلیل نقش حیاتی ما در تأمین ورقهای گالوانیزه خودرویی است؛ ما بزرگترین تولیدکننده این ورقها در کشور هستیم و حجم عمده نیاز صنایع پاییندست را تأمین میکنیم.
بومیسازی تجهیزات؛ گامی مهم در استقلال تولید
وی با اشاره به نقش کارشناسان داخلی در اجرای این طرحها گفت: دانش فنی پروژه ورق اسیدشویی اصلی عمدتاً توسط کارشناسان بومی منطقه و با همکاری کارشناسان ناحیه نورد سرد فولاد مبارکه توسعه یافته است. بسیاری از تجهیزاتی که جنبه عمومی داشتند، اگر از ابتدا بومیسازی نشده بودند، اکنون با تلاش همکاران دفاتر فنی شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری بومیسازی شدهاند. امروز بیش از ۹۰ درصد تجهیزات مورد نیاز از داخل تأمین میشود و وابستگی به تأمینکننده اصلی خارجی، ازجمله شرکتهای چینی، به حداقل رسیده است.
ادامه مسیر توسعه و استقلال صنعت فولاد
معاون بهرهبرداری شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری در پایان تأکید کرد: این دو پروژه نه تنها زنجیره تولید شرکت ورقخودرو را تکمیل کرده، بلکه مسیر توسعه پایدار، بومیسازی و استقلال تولید فولاد کشور را نیز تقویت میکند و زمینهساز تداوم تولید و افزایش کیفیت محصولات داخلی خواهد بود.