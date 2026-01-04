مدیرعامل شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد مطرح کرد:
گامی بزرگ در زنجیره فولاد چهارمحالوبختیاری
مهرداد عسگری، مدیرعامل شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد، گفت: فاز دوم طرحهای این شرکت با احداث خط اسیدشویی ورقهای فولادی به بهرهبرداری میرسد و بهصورت مستقیم برای ۶۰ نفر اشتغالزایی ایجاد خواهد کرد. وی تأکید کرد که این پروژه، در راستای تکمیل زنجیره ارزش فولاد در استان چهارمحال و بختیاری اجرا شده و امکان تأمین مستقیم مواد اولیه برای صنایع پاییندستی از جمله شرکت ورق خودرو استان را فراهم کرده است، اقدامی که هم هزینههای لجستیکی را کاهش داده و هم تابآوری و پایداری تولید را تقویت کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، مهرداد عسگری، مدیرعامل شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد گفت: طرح احداث خط اسیدشویی ورقهای فولادی به عنوان فاز دوم طرحهای شرکت و در راستای تکمیل زنجیره ارزش فولاد در استان چهارمحال و بختیاری اجرا شده و بهصورت مستقیم برای ۶۰ نفر اشتغالزایی کرده است.
عسگری با اشاره به روند اجرای پروژههای شرکت گفت: خطوط تولیدی این شرکت در قالب سه فاز تعریف شده، که فاز اول آن واحد نورد ۱۲۵۰ با ظرفیت تولید ۲۰۰ هزارتن ورق فولهارد، در آبان ماه سال ۱۴۰۲ و همزمان با سفر شهید خدمت آیت الله رئیسی به استان و با حضور وزیر وقت صمت آقای دکتر علی آبادی افتتاح و به بهره برداری رسید.
وی افزود: فاز دوم این طرح در قالب واحد اسید شوئی و بازیافت اسید با ظرفیت ۵۰۰ هزارتن در سال و با رقمی بالغ بر ۷ میلیون دلار سرمایهگذاری ارزی و ۳ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری ریالی امروز چهارشنبه با حضور مقام محترم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر پزشکیان افتتاح و به بهره برداری رسمی خواهد رسید.
عسگری اضافه کرد: فاز سوم طرحهای این شرکت نیز در قالب نورد ۱۴۵۰ با ظرفیت تولید ۲۲۰ هزارتن ورق فولهارد در سال و با رقمی بالغ بر ۲/۹ میلیون دلار سرمایهگذاری ارزی و ۱,۵۸۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری ریالی در مراحل تست نهایی قرارداشته که بزودی آماده افتتاح و بهره برداری رسمی خواهد بود.
مدیرعامل شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد تصریح کرد: پیش از راهاندازی این خط، بخش قابلتوجهی از ورقهای اسیدشویی مورد نیاز صنایع پاییندستی از استانهای دیگر تأمین میشد، اما با بهرهبرداری از این طرح، امکان تأمین مستقیم مواد اولیه برای شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری و سایر تولیدکنندگان محصولات پوششدار فراهم شده است که نقش مهمی در کاهش هزینههای لجستیکی و افزایش پایداری تولید ایفا میکند.
شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد از شرکتهای فرعی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری و فعال در زنجیره فولاد استان به شمار میرود و اجرای این طرح گامی مؤثر در توسعه صنایع پاییندستی، تأمین پایدار مواد اولیه و افزایش ارزش افزوده در صنعت فولاد چهارمحال و بختیاری محسوب میشود.