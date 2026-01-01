مدیرعامل ورقخودرو چهارمحال و بختیاری مطرح کرد؛
راهاندازی نخستین طرح سوخت جایگزین در صنایع فولادی کشور با حمایت مدیریت گروه فولاد مبارکه
مدیرعامل ورقخودرو چهارمحال و بختیاری گفت: نخستین طرح سوخت جایگزین در صنایع فولادی کشور با حمایت مدیریت گروه فولاد مبارکه راهاندازی شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، آیین افتتاح پروژه احداث واحد تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی و پروژه احداث ایستگاه ذخیره و جایگزین سوخت (SNG) ورقخودرو(نخستین پروژه سوخت جایگزین در شرکتهای فولادی کشور)، بهعنوان پروژههای سرمایهگذاری گروه فولاد مبارکه در شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری، امروز (۱۰ دیماه) با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور محترم، استاندار چهارمحال و بختیاری، جمعی از مسئولان کشوری و استانی و تعدادی از معاونین و مدیران گروه فولاد مبارکه و جمعی از کارکنان شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری در این مراسم با ارائه گزارشی از مشخصات فنی و اقتصادی طرحها اظهار کرد: شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری بهعنوان یکی از زیرمجموعههای گروه فولاد مبارکه، با ظرفیت تولید سالانه ۶۶۰ هزار تن انواع محصولات گالوانیزه خودرویی، لوازم خانگی و صنعتی، بزرگترین کارخانه گالوانیزه خاورمیانه محسوب میشود و هماکنون حدود ۵۵ درصد سهم بازار گالوانیزه کشور را در اختیار دارد.
وی با اشاره به پروژه توسعه فاز اسیدشویی فولاد زرین شهرکرد افزود: این طرح با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال و با هدف تکمیل زنجیره فولاد و افزایش ارزشافزوده محصولات، پس از انجام مطالعات تخصصی به مرحله اجرا رسید و امروز وارد مدار بهرهبرداری شد. این پروژه با سرمایهگذاری ۷ میلیون دلار و ۳۰۰ میلیارد تومان اجرا شده و امکان تبدیل ورقهای نورد گرم به ورقهای اسیدشوییشده برای مصرف در خطوط نورد سرد، صنایع خودروسازی و سایر صنایع پاییندستی را فراهم میکند.
مدیرعامل شرکت ورقخودرو چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: بخش عمده تولید این محصول در خطوط نورد سرد فولاد زرین و سپس در خطوط گالوانیزه خودرویی و صنعتی شرکت ورقخودرو مورد استفاده قرار میگیرد و اجرای آن منجر به ایجاد ۶۰ شغل مستقیم و ۱۸۰ شغل غیر مستقیم پایدار در استان شده است.
وی با تأکید بر اتکای این پروژهها به توان داخلی اذعان داشت: عملیات نصب و راهاندازی این طرحها بهطور کامل توسط متخصصان و کارکنان بومی استان چهارمحالوبختیاری و با حمایت فنی و مدیریتی گروه فولاد مبارکه انجام شده است.
شجاعی در ادامه به طرح تأمین سوخت جایگزین اشاره کرد و گفت: ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی با سرمایهگذاری ۲ میلیون دلار و با قابلیت ذخیرهسازی ۵۴۰ تن گاز مایع، با هدف حفظ تداوم تولید در شرایط محدودیت گاز طبیعی و افزایش امنیت انرژی صنایع فولادی به بهرهبرداری رسیده است. این پروژه بهعنوان نخستین طرح سوخت جایگزین در صنایع فولادی کشور شناخته میشود.
وی تصریح کرد: اجرای این طرح در امتداد رویکرد مسئولانه گروه فولاد مبارکه در پروژههای زیرساختی ازجمله توسعه نیروگاههای خورشیدی، حضور در میادین نفتی و اجرای طرحهای بازچرخانی آب و پساب انجام شده و نقش مهمی در تحقق سیاستهای دولت در حوزه توسعه پایدار دارد.