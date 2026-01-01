به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، آیین افتتاح پروژه احداث واحد تولید ورق اسیدشویی ۵۰۰ هزار تنی و پروژه احداث ایستگاه ذخیره و جایگزین سوخت (SNG) ورق‌خودرو(نخستین پروژه سوخت جایگزین در شرکت‌های فولادی کشور)، به‌عنوان پروژه‌های سرمایه‌گذاری گروه فولاد مبارکه در شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری، امروز (۱۰ دی‌ماه) با حضور دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، استاندار چهارمحال و بختیاری، جمعی از مسئولان کشوری و استانی و تعدادی از معاونین و مدیران گروه فولاد مبارکه و جمعی از کارکنان شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

حمید شجاعی، مدیرعامل شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری در این مراسم با ارائه گزارشی از مشخصات فنی و اقتصادی طرح‌ها اظهار کرد: شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های گروه فولاد مبارکه، با ظرفیت تولید سالانه ۶۶۰ هزار تن انواع محصولات گالوانیزه خودرویی، لوازم خانگی و صنعتی، بزرگ‌ترین کارخانه گالوانیزه خاورمیانه محسوب می‌شود و هم‌اکنون حدود ۵۵ درصد سهم بازار گالوانیزه کشور را در اختیار دارد.

وی با اشاره به پروژه توسعه فاز اسیدشویی فولاد زرین شهرکرد افزود: این طرح با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال و با هدف تکمیل زنجیره فولاد و افزایش ارزش‌افزوده محصولات، پس از انجام مطالعات تخصصی به مرحله اجرا رسید و امروز وارد مدار بهره‌برداری شد. این پروژه با سرمایه‌گذاری ۷ میلیون دلار و ۳۰۰ میلیارد تومان اجرا شده و امکان تبدیل ورق‌های نورد گرم به ورق‌های اسیدشویی‌شده برای مصرف در خطوط نورد سرد، صنایع خودروسازی و سایر صنایع پایین‌دستی را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: بخش عمده تولید این محصول در خطوط نورد سرد فولاد زرین و سپس در خطوط گالوانیزه خودرویی و صنعتی شرکت ورق‌خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد و اجرای آن منجر به ایجاد ۶۰ شغل مستقیم و ۱۸۰ شغل غیر مستقیم پایدار در استان شده است.

وی با تأکید بر اتکای این پروژه‌ها به توان داخلی اذعان داشت: عملیات نصب و راه‌اندازی این طرح‌ها به‌طور کامل توسط متخصصان و کارکنان بومی استان چهارمحال‌وبختیاری و با حمایت فنی و مدیریتی گروه فولاد مبارکه انجام شده است.

شجاعی در ادامه به طرح تأمین سوخت جایگزین اشاره کرد و گفت: ایستگاه سوخت جایگزین گاز طبیعی با سرمایه‌گذاری ۲ میلیون دلار و با قابلیت ذخیره‌سازی ۵۴۰ تن گاز مایع، با هدف حفظ تداوم تولید در شرایط محدودیت گاز طبیعی و افزایش امنیت انرژی صنایع فولادی به بهره‌برداری رسیده است. این پروژه به‌عنوان نخستین طرح سوخت جایگزین در صنایع فولادی کشور شناخته می‌شود.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح در امتداد رویکرد مسئولانه گروه فولاد مبارکه در پروژه‌های زیرساختی ازجمله توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، حضور در میادین نفتی و اجرای طرح‌های بازچرخانی آب و پساب انجام شده و نقش مهمی در تحقق سیاست‌های دولت در حوزه توسعه پایدار دارد.

