فولاد مبارکه در مسیر تثبیت رهبری صنعتی/رشد ۱۶ درصدی فروش ۹ ماهه و ثبت درآمد ۲۳۶ همتی تا پایان آذر ۱۴۰۴
فولاد مبارکه اصفهان در شرایطی که صنعت فولاد کشور با محدودیتهای انرژی، فشار تحریمها و نوسانات بازارهای جهانی مواجه است، توانسته با ثبت رشد معنادار فروش و افزایش تولید در محصولات کلیدی، تصویری متفاوت از تابآوری صنعتی و مدیریت کارآمد ارائه دهد؛ بهگونهای که عملکرد نهماهه این شرکت تا پایان آذر ۱۴۰۴ از تثبیت جایگاه آن بهعنوان پیشران فولاد ایران حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شرکت فولاد مبارکه اصفهان در تازهترین گزارش عملکرد خود، مجموع فروش ۹ ماهه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۴ را ۲۳۶ هزار و ۲۲۹ میلیارد تومان اعلام کرده است؛ رقمی که در مقایسه با فروش ۲۰۳ همتی دوره مشابه سال گذشته، نشاندهنده رشد ۱۶ درصدی درآمد عملیاتی این شرکت بزرگ فولادی است. این رشد در حالی محقق شده که بسیاری از بنگاههای صنعتی کشور با کاهش ظرفیت تولید و افت فروش مواجه بودهاند.
بررسی جزئیات فروش فولاد مبارکه نشان میدهد آذرماه ۱۴۰۴ نقش قابلتوجهی در این عملکرد ایفاء کرده است. فروش این شرکت در آذرماه به ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که از این میزان، ۱۶ هزار میلیارد تومان فروش داخلی و ۵.۲ همت فروش صادراتی بوده است. سهم قابلتوجه صادرات در یک ماه، بیانگر حفظ جایگاه فولاد مبارکه در بازارهای بینالمللی و تداوم نقش این شرکت در ارزآوری برای اقتصاد کشور است؛ آن هم در شرایطی که محدودیتهای تجاری و مالی، صادرات صنایع معدنی را با چالش مواجه کرده است.
در سبد محصولات فولاد مبارکه، محصولات گرم همچنان پیشران اصلی فروش محسوب میشوند. این محصولات با ثبت ۸۴ همت فروش، حدود ۳۶ درصد از کل فروش ۹ ماهه شرکت را به خود اختصاص دادهاند. در کنار آن، تختال صادراتی با سهم ۲۳.۵ همتی جایگاه مهمی در درآمدزایی شرکت دارد. نکته قابلتوجه، افزایش ۳۷ درصدی میانگین نرخ فروش تختال صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل است؛ رشدی که از یکسو به بهبود شرایط بازارهای جهانی فولاد و از سوی دیگر به توانمندی فولاد مبارکه در عرضه محصولات با ارزش افزوده بالاتر بازمیگردد.
در بخش تولید نیز گروه فولاد مبارکه عملکردی فراتر از برنامههای مصوب به ثبت رسانده است. آمارها نشان میدهد این گروه در نهماهه سال ۱۴۰۴، علیرغم محدودیتهای مکرر انرژی، توانسته جایگاه خود را بهعنوان یکی از بازیگران اصلی تولید فولاد خام و آهن اسفنجی کشور حفظ کند؛ جایگاهی که نقش مهمی در تداوم حضور ایران در جمع ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد خام جهان دارد.
در همین رابطه، معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه با اشاره به چالشهای تأمین انرژی گفت: با وجود محدودیتهای برق و گاز از ابتدای سال، برنامهریزی هوشمندانه در حوزه تولید و تعمیرات و بهرهگیری از تجربیات سالهای گذشته باعث شد رکوردهای جدیدی در تولید به ثبت برسد.
بر اساس این گزارش، تولید تختال در گروه فولاد مبارکه شامل فولاد مبارکه، فولاد و نورد سبا، فولاد هرمزگان و فولاد سفیددشت، در نهماهه ۱۴۰۴ با تحقق ۱۰۱ درصدی برنامه و رشد ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۸ میلیون و ۶۱۶ هزار تن رسیده است. همچنین رکورد تولید تختال در سهماهه پاییز ۱۴۰۴ با تولید ۲ میلیون و ۳۳۶ هزار تن شکسته شد؛ رکوردی که بالاترین میزان تولید تختال در تاریخ بهرهبرداری این شرکت محسوب میشود.
در بخش آهن اسفنجی نیز عملکرد گروه فولاد مبارکه قابلتوجه بوده است. تولید آهن اسفنجی در مدولهای احیا مستقیم این گروه با تحقق ۱۱۱ درصدی برنامه و رشد ۹.۸ درصدی نسبت به سال گذشته، از ۱۰ میلیون و ۴۷۰ هزار تن عبور کرده است. همچنین تولید آهن اسفنجی فولاد مبارکه بهتنهایی در این دوره به بیش از ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تن رسیده که رشد ۸.۱ درصدی را نشان میدهد.
کارشناسان صنعتی معتقدند؛ رشد تولید فولاد مبارکه تنها به معنای افزایش اعداد و ارقام نیست؛ بلکه اثرات مستقیمی بر ثبات بازار داخلی فولاد، کاهش فشار تورمی، تداوم فعالیت صنایع پاییندستی، رشد اشتغال و تقویت امنیت اقتصادی کشور دارد. فولاد مبارکه با تأمین مواد اولیه صنایعی همچون خودروسازی، ساختمان و لوازمخانگی، نقش مهمی در جلوگیری از اختلال در زنجیره تولید کشور ایفاء میکند.
عملکرد نهماهه فولاد مبارکه نشان میدهد این شرکت با اتکاء به مدیریت تولید، توسعه صادرات و ارتقای بهرهوری توانسته در یکی از سختترین سالهای صنعت فولاد، مسیر رشد پایدار را حفظ کند؛ مسیری که در صورت پایداری شرایط انرژی، میتواند تا پایان سال به تحقق کامل اهداف تولید و فروش منجر شود و جایگاه فولاد مبارکه را بهعنوان قلب تپنده صنعت فولاد ایران بیش از پیش تثبیت کند.