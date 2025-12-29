معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه:
فولاد مبارکه با تکیه بر دانش، آیندهنگری و پایداری در مسیر تعالی حرکت میکند
معاون بهرهبرداری گروه فولاد مبارکه با اشاره به اختتامیه ارزیابی این شرکت در بیستوسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی، نیروی انسانی دانشی، رهبری آیندهنگر و تمرکز راهبردی بر پایداری تولید را مهمترین عوامل تداوم رشد و موفقیت فولاد مبارکه برشمرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، غلامرضا سلیمی، معاون بهرهبرداری گروه فولاد مبارکه، روز یکشنبه، ۷ دیماه ۱۴۰۴ در حاشیه جلسه اختتامیه ارزیابی این گروه بزرگ صنعتی در بیستوسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی ۱۴۰۴، با بیان اینکه پس از دو سال وقفه، ارزیابی فعالیتهای فولاد مبارکه در قالب یک دوره فشرده یکهفتهای برگزار شد، اظهار کرد: این ارزیابی با تلاش و همت بالای گروه ارزیاب و همراهی مؤثر همکاران فولاد مبارکه انجام شد و نتایج آن نشاندهنده حرکت پایدار شرکت در مسیر تعالی است.
وی نخستین عامل موفقیت فولاد مبارکه را برخورداری از نیروی انسانی دانشی در سطوح مختلف سازمان دانست و افزود: در ردههای مدیریتی، کارشناسی و عملیاتی، سرمایه انسانی ارزشمندی در فولاد مبارکه حضور دارد که این دانش و توانمندی در تمامی حوزهها و نظامهای مدیریتی نمود پیدا کرده و امکان عبور موفق از مراحل تعالی را فراهم کرده است.
سلیمی دومین عامل کلیدی را رهبری آیندهنگر سازمان عنوان کرد و گفت: در شرایط پیچیده امروز صنعت فولاد، چه در سطح ملی و چه جهانی، شرکتهایی موفق بودهاند که چشمانداز روشنی تعریف کرده، جهتگیریهای استراتژیک دقیقی داشته و آیندهنگری قویتری را در تصمیمسازیها لحاظ کردهاند. پایداری فولاد مبارکه نیز حاصل همین نگاه آیندهنگرانهای است که از سالها قبل در دستور کار شرکت قرار گرفته است.
معاون بهرهبرداری فولاد مبارکه با اشاره به محورهای مطرحشده در جلسه اختتامیه تصریح کرد: موضوعاتی همچون مسئولیتهای اجتماعی، ملاحظات زیستمحیطی، تأمین پایدار منابع انرژی و حرکت به سمت خودتأمینی، از جمله اقداماتی بوده که پایداری تولید را تضمین کرده و در آینده نیز نقش تعیینکنندهای در تداوم تولید و سودآوری شرکت خواهد داشت.
وی با تأکید بر اهمیت شناخت دقیق حوزههای قابل بهبود افزود: یکی از نقاط قوت فولاد مبارکه این است که بهخوبی میداند در چه بخشهایی باید تمرکز بیشتری داشته باشد. بسیاری از سازمانها به دنبال تعالی هستند، اما نمیتوانند حوزههای اولویتدار بهبود را شناسایی کنند؛ در حالی که در فولاد مبارکه این شناسایی بهدرستی انجام شده است.
سلیمی پایداری را مسئله روز صنایع جهان دانست و خاطرنشان کرد: در ارزیابی این دوره نیز تمرکز ویژهای بر ساختارها و رویکردهای مرتبط با پایداری وجود داشت. خوشبختانه فولاد مبارکه در حوزه فولاد سبز، در جوایز و رنکینگهای بینالمللی حضور فعال و قابل قبولی دارد.
وی در پایان با اشاره به افقهای پیشروی فولاد مبارکه گفت: این شرکت مسیر تعالی را بهخوبی طی کرده و امیدواریم در ارزیابی سال آینده، استفاده از فناوریهای نوظهور و حرکت به سمت کارخانه هوشمند نیز به دستاوردهای کنونی افزوده شود. این رویکرد با نگاه مدیریت ارشد و مدیرعامل محترم شرکت همسو است و با همت و همراهی کارکنان، تداوم این مسیر رو به رشد با قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.