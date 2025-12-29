معاون سرمایه انسانی فولاد مبارکه مطرح کرد؛
تبدیل نتایج و بازخوردهای ارزیابی تعالی سازمانی به برنامههای عملیاتی مشخص
معاون سرمایه انسانی گروه فولاد مبارکه گفت: معاونت سرمایه انسانی فولاد مبارکه با رویکرد «یادگیری، توانمندسازی و بهبود مستمر»، خود را متعهد میداند که نتایج و بازخوردهای ارزیابی تعالی سازمانی را به برنامههای عملیاتی مشخص تبدیل کرده و در مسیر ارتقای تجربه کارکنان، توسعه شایستگیهای مدیریتی، افزایش مشارکت و انگیزش سرمایه انسانی و تقویت فرهنگ سازمانی همراستا با اهداف کلان شرکت اقدام کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حسین مدرسیفر، معاون سرمایه انسانی گروه فولاد مبارکه، روز یکشنبه ۷ دیماه در حاشیه جلسه اختتامیه ارزیابی فولاد مبارکه در بیستوسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی در گفتوگو با خبرنگار فولاد اظهار کرد: این جلسه نقطهای عطفی در مسیر یادگیری سازمانی، خودارزیابی حرفهای و تقویت نگاه تعالیمحور در تمامی سطوح بود. ارزیابی تعالی سازمانی، صرفاً یک رویداد تشریفاتی یا رتبهبندی مقطعی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای مشاهده دقیقتر وضعیت موجود، دریافت بازخوردهای تخصصی و استخراج اولویتهای بهبود در حوزههای راهبری، سرمایه انسانی، فرآیندها، نوآوری و نتایج کلیدی سازمان است.
وی در ادامه افزود: ضمن قدردانی از تیم ارزیابان محترم و همچنین تمامی مدیران، کارشناسان و همکارانی که با مسئولیتپذیری و مشارکت جدی، زمینه برگزاری منسجم این فرآیند را فراهم کردند، تأکید میکنم که مهمترین دستاورد این رویداد، شکلگیری یک تصویر شفاف و قابل اتکاء از نقاط قوت و حوزههای قابل بهبود سازمان است؛ تصویری که میتواند مستقیماً به برنامهریزی راهبردی، اولویتگذاری پروژههای تحول و نظاممند شدن اقدامات توسعهای متصل شود.
معاون سرمایه انسانی فولاد مبارکه اذعان داشت: امید است با تداوم این رویکرد، همافزایی سازمانی و پیگیری دقیق اقدامات بهبود، فولاد مبارکه بتواند جایگاه پیشرو خود را در مسیر تعالی، بهرهوری و مسئولیتپذیری سازمانی، بیش از پیش تثبیت و تقویت کند.