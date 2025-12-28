به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، عباس محمدی در این باره گفت: در سه‌ماهه پاییز امسال، روند تولید فولاد خام در ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم با برنامه منسجم و کنترل‌های لازم شتاب گرفت و با رشد 5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و از 2 میلیون و 336 هزار تن گذشت. همچنین تولید تختال آذرماه از 734 هزار تن عبور کرد و رکورد بی‌نظیری در ادوار بهره‌برداری شرکت به ثبت رسید.

در این زمینه دانیال نظری، مدیر تولید فولادسازی گفت: این موفقیت در شرایطی رقم خورد که محدودیت‌های کمیت و کیفیت آب صنعتی موردنیاز خنک‌کننده تجهیزات به‌شدت بر عملکرد و آماده‌به‌کاری تجهیزات تأثیر منفی گذاشته و توقفات زیادی ایجاد کرده بود. بااین‌حال با مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق و منسجم تولیدی و ارائه راهکارهای مناسب، آماده‌به‌کاری تجهیزات حفظ شد.

به گفته وی، هماهنگی میان واحدهای بالادستی و پایین‌دستی، افزایش بهره‌وری خطوط تولید، به‌روزرسانی تجهیزات و تعمیرات اساسی پیش از پاییز و همچنین هوای پاییزی و ثبات نسبی شبکه انرژی نقش مهمی در تحقق این رکورد ایفا کرد.

کامران مرادی، مدیر ریخته‌گری مداوم نیز در پی کسب این موفقیت گفت: واحد فولادسازی و ریخته‌گری مداوم موفق شد با ثبت بالاترین میزان تولید در فصل پاییز، رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کند. این موفقیت که حاصل کار تیمی، انضباط عملیاتی و تمرکز بر پایداری تولید بود، با وجود برخی محدودیت‌ها از جمله پایین بودن کیفیت آب، با افزایش بهره‌وری تجهیزات و تلاش شبانه‌روزی کارکنان محقق شد.

مرادی تصریح کرد: ادامه این روند، زمینه‌ساز تحقق اهداف سالانه تولید، افزایش رضایت مشتریان و تثبیت جایگاه برتر شرکت در صنعت فولاد کشور خواهد بود. شایسته است از کلیه همکاران عزیز در ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم و همکاران واحدهای پشتیبان تشکر و قدردانی کنم.

محمدعلی شفیعی، رئیس دفتر فنی تولید نیز اضافه کرد: با تلاش خستگی‌ناپذیر کلیه کارکنان ناحیه فولادسازی و واحدهای پشتیبانی که همچون گذشته کاملاً همگام با استراتژی‌های شرکت فولاد مبارکه در حال حرکت‌اند، رکورد تولید تختال در فصل پاییز شکسته شد.

وی افزایش تولید بیش از 31 هزار تنی در سه‌ماهه سوم سال نسبت به رکورد قبلی را که با تمرکز بر کیفیت محصول و همچنین اجرای پروژه‌های متعدد کاهش هزینه صورت پذیرفت بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: ازجمله عوامل مؤثر در تحقق این رکورد اجرای پروژه‌های کاهش ضایعات فلزی در ناحیه است که با وجود برخی محدودیت‌های منابع اصلی محقق شد. ضمن اینکه هم‌زمانی تحقق این رکورد با افزایش راندمان کیفی تختال، دستاوردی بزرگ برای ذی‌نفعان شرکت فولاد مبارکه محسوب می‌شود.

در خاتمه، عباس محمدی، مدیر ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم، ضمن قدردانی از حمایت‌ها و پیگیری‌های مدیریت عالی و ارشد سازمان جهت تأمین منابع و همچنین تلاش پشتکار و زحمات صادقانه تمامی همکاران واحدهای تولیدی، پشتیبانی و ستادی (امانی و پیمانکار) فولاد مبارکه، خصوصاً ناحیه فولادسازی و ریخته‌گری مداوم که در تعامل فزاینده و سازنده صورت گرفته، اظهار امیدواری کرد با این همدلی و همفکری بتوان شاهد پویایی بیشترِ ظرفیت‌های سرمایه‌های انسانی فولاد مبارکه در دست‌یابی به اهداف والاتر بود.

انتهای پیام/