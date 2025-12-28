ثبت رکورد جدید در آمادهسازی تختالِ فروشی و شُرهزدایی
رئیس آمادهسازی تختال ناحیه فولادسازی فولاد مبارکه از ثبت رکورد جدید در آمادهسازی تختال فروشی و شُرهزدایی در انبارهای بیرونی این ناحیه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، محسن احمدی ورزنه افزود: همکاران تلاشگر واحد آمادهسازی تختال ناحیه فولادسازی در انبارهای بیرونی در ادامه عملکرد بینظیرشان با ثبت رکورد بیسابقه آمادهسازی تختالِ فروشی و شُرهزدایی به تعداد 11 هزار و 100 عدد تختال در آذرماه 1404 موفقیت دیگری را در سال سرمایهگذاری برای تولید به نام خود ثبت کردند و به استقبال زمستان رفتند.
در همین زمینه، حمیدرضا قاسمی علیآبادی ،تکنسین آمادهسازی گفت: آمادهسازی تختال فروشی و شُرهزدایی که یکی از فرایندهای اصلی واحد آمادهسازی تختال است. با توجه به مقوله مهم مشتریمداری که از اهداف استراتژیک شرکت فولاد مبارکه است و در ادامه عملکرد بینظیر واحد آمادهسازی تختال در این آذرماه، رکورد بیسابقهای به تعداد 11 هزار و 100 عدد به ثبت رسید. رکورد قبلی مربوط به آبان سال جاری و به تعداد 10 هزار و 560 تختال بود.
وی حمایتهای بیدریغ مدیریت ناحیه، اصلاح فرایندهای موجود و عزم راسخ کارکنان واحد آمادهسازی تختال را عوامل اصلی این موفقیت برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با برنامهریزی صورتگرفته و همچنین اهتمام کارکنان و واحدهای پشتیبانی، عملکرد درخشانی در سال 1404 در زمینه آمادهسازی تختال فروشی ثبت شود.
محسن احمدی از مدیریتهای ناحیه فولادسازی، برنامهریزی تولید و حمل محصولات، واحد فروش و کنترل کیفی و همچنین شرکتهای پیمانکاری که در دستیابی به این رکورد ایفای نقش کردند، قدردانی کرد.
رئیس کنترل کیفی فولادسازی و ریختهگری مداوم خبر داد:
رسیدن به رکورد بازرسی 11 هزار و 700 تختال
رئیس کنترل کیفی فولادسازی و ریختهگری مداوم نیز در این باره گفت: با تلاش مستمر و همت کارکنان کنترل کیفی ناحیه فولادسازی و ریختهگری مداوم، رکورد جدیدی در بازرسی تختالهای فروشی و صادراتی در انبارهای روباز به ثبت رسید.
سید محمدمهدی مرندی، افزود: در آذرماه حدود 11 هزار و 700 تختال تختال پس از انجام بازرسیهای دقیق کیفی و ابعادی، تعیین وضعیت شد که این رقم نسبت به رکورد قبلی که مربوط به آبان امسال بود، حدود ۷۰۰ تختال بیشتر است.
به گفته وی، اهمیت این دستاورد با توجه به نقش مهم کیفیت تختالهای فروشی در حفظ رضایت مشتریان داخلی و خارجی و صیانت از اعتبار شرکت فولاد مبارکه دوچندان میشود. فرایند بازرسی تختالها نیازمند دقت بالا و سرعت عمل همزمان است؛ به گونهای که ضمن رعایت الزامات سختگیرانه کیفی، از تجمع محصول در انبارها و تأخیر در ارسال جلوگیری شود.
شایان ذکر است این رکورد ارزشمند در شرایط بازرسی سخت محیط انبارهای روباز و در برخی روزها تحت شرایط جوی نامناسب و سرمای شدید هوا محقق شده است. این امر بیانگر تعهد، تخصص و تلاش بیوقفه کارکنان کنترل کیفی فولادسازی در پاسخگویی به حجم بالای تولید و سفارشها و نقش مؤثر آنان در حفظ و ارتقای کیفیت و افزایش بهرهوری و سودآوری شرکت فولاد مبارکه است.