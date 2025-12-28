«حس خوب» با همکاران؛
برای ایجاد و تحکیم فضای بهبود و همدلی مصمم هستیم
میهمانان این هفته: همکاران واحد حمل مواد ناحیه فولادسازی و ریختهگری مداوم
واحدهای مختلف در صنعت و کارخانههای تولیدی همانند اعضای یک خانواده یا حلقههای زنجیری محکم به هم متصلاند. برخی از آنها در ابتدای این زنجیر، برخی در اواسط و برخی هم در انتهای آن قرار گرفتهاند. نکته حائز اهمیت این است که آنها هرجا که باشند، مأموریت خود را در این پیوستگی، انسجام و حرکت موفقیتآمیز در مسیر اهداف سازمان بهدرستی انجام میدهند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، در مطلب حس خوب این هفته به سراغ همکاران واحد حمل مواد رفتیم که در تولید و پایداری آن، نقشی ارزشمند ایفا میکنند.
نورالدین رئیسزاده، رئیس واحد حمل مواد
خوشحالیم که میتوانیم نقشی مؤثر در گردش چرخ صنعت بزرگترین کارخانه فولادسازی کشور ایفا کنیم
واحد حمل مواد بهعنوان یک واحد لجستیک در ناحیه فولادسازی وظیفه تدارک و توزیع کلیه اقلام مصرفی تولید فولاد مذاب را بر عهده دارد. این واحد شامل قسمتهای اصلی، شارژ سیلوهای روزانه کورههای قوس، انبار فروآلیاژ، شارژ مداوم فروآلیاژ، سالن آهنقراضه و سالن گرافیت، سایت آبرسانی کورههای قوس، غبارگیرها، تعمیرات پیشگیرانه و تعمیرات اضطراری و انبار ایمنی اداری است.
در قسمت شارژ سیلوهای روزانه کورههای قوس، بهطور متوسط روزانه حدود 35 هزار تن آهن اسفنجی، 1500 تن آهک، 1200 تن دولومیت و 300 تن کک، تدارک و توزیع میشود. در انبار فروآلیاژ کلیه فروآلیاژها و اقلام مصرفی تولید فولاد مذاب از انبارهای کنترل مواد درخواست، دریافت و مطابق نیاز تولید به کورههای قوس و بخشهای مختلف متالوژی ثانویه ارسال میشود. در قسمت شارژ مداوم فروآلیاژ، فروآلیاژهایی نظیر فرومنگنزها، فروسیلیسیوم، دولومیت خام و آلومینیوم کروی که مصرف نسبتاً زیادی در کورههای قوس دارند به چهار ایستگاه در واحد کورههای قوس شارژ میشوند. در سالن آهنقراضه، آهنقراضههای موردنیاز کورههای قوس طبق دستورالعملهای تدوینشده، شامل ضایعات آهنی حاصل از فرایند تولید سایر نواحی همانند نواحی نورد گرم و نورد سرد و ناحیه فولادسازی، پس از طی فرایند آمادهسازی در واحد فراوری قراضه، از این واحد تحویل گرفته میشوند؛ سپس بر اساس دستورالعمل، قراضههای دریافتشده در سالن قراضه توسط 6 جرثقیل سقفی مجهز به چنگ و مگنت، به سبد قراضه شارژ و سبدها جهت بارگیری در کورههای قوس توسط چهار ترانسفرکار به سایت فولادسازی ارسال میشوند. در سالن گرافیت، گرافیت موردنیاز کورههای قوس طی فرایندی در کورههای قوس ارسال و شارژ میگردد.
در قسمت انبار ایمنی اداری، کلیه اقلام مصرفی و اقلام ایمنی و اداری موردنیاز کل واحدهای زیرمجموعه تولید فولاد مذاب، پس از تدارک، آمادهسازی و توزیع میشود و سایت آبرسانی کورههای قوس، آب موردنیاز جهت خنکسازی سیستمهای تولیدی در کورههای قوس را طی فرایندی آماده و ارسال میکند.
غبارگیرها بخش دیگری از این فرایند را تشکیل میدهند به این ترتیب که کلیه دود و غبارات ناشی از فرایند تولید کورههای قوس از طریق 8 عدد غبارگیر، مکش و خنکسازی شده و سپس جهت فیلترینگ دود و غبار وارد بگهوسها میشود و بعد از فیلترینگ، هوای تمیز وارد جو میگردد. از سوی دیگر، غبارات فیلترشده به سیلوهای جمعآوری غبار ارسال و در آنجا جمعآوری میشود. همچنین سیستمهای شارژ مواد دارای 4 عدد بگهوس هستند که در مسیر انتقال مواد اولیه تا کورههای قوس، تمامی غبارات شارژ مواد را جمعآوری و فیلتر میکنند.
تعمیرات پیشگیرانه و تعمیرات اضطراری بخش بعدی است. بهطورکلی نگهداری و تعمیرات کلیه بخشهای ذکرشده به عهده قسمت تعمیرات واحد حمل مواد است. ازآنجاکه هر توقف یا تأخیر در تدارک و توزیع و ارسال مواد، میتواند توقفات شدیدی به کورههای قوس تحمیل کند، آمادهبهکاری بخش ذکرشده اهمیت زیادی دارد. ما در کنار هم خوشحالیم که در زنجیره تولید میتوانیم ضمن انجام وظایف، نقشی مؤثر در فرایند تولید و گردش چرخ صنعت در بزرگترین کارخانه فولادسازی کشور ایفا کنیم.
حمیدرضا فروغی، کارشناس تولید حمل مواد فولادسازی:
میکوشیم یک محیط پر از احترام و آرامش و همدلی در واحد حمل مواد ایجاد کنیم
مفتخرم که 22 سال است در مجموعه پرتلاش فولادسازی و ریختهگری مداوم مشغول فعالیتم. ما همکاران واحد حمل مواد فولادسازی میکوشیم علاوه بر اینکه وظایف خود را در راستای تحقق اهداف سازمان انجام میدهیم، یک محیط پر از احترام و آرامش و همدلی در واحد حمل مواد ایجاد کنیم تا همه همکاران خود را اعضای این خانواده دوم بدانند و علاوه بر اینکه در پایان روز با روحیهای شاداب به خانه میروند، در محیط کار و در بین دوستان خود هم احساس مفید بودن داشته باشند. در واقع ما بیشترین و مهمترین ساعات و روزهای عمر خود را در محیط کار میگذرانیم؛ پس برای ایجاد و تحکیم این فضای بهبود و همدلی مصمم هستیم.
مهدی طیبی کارشناس برق، اتوماسیون و ابزار دقیق واحد حمل مواد:
در چند سال اخیر با همکاری همکاران به موفقیتهای ارزشمندی دست یافتهایم
وظایف بنده شامل تعمیر، نگهداری، توسعه کلیه سیستمهای برق آبرسانی و بگهوسها شامل تجهیزات فشار متوسط (MV) و فشار ضعیف، اتوماسیون و ابزاردقیق (PLC,HMI)، سنسورها و عملگرها و... در واحد جهت تأمین آمادهبهکاری و تأمین نیازهای تولید کورههای قوس است. در چند سال اخیر با همکاری همکاران به موفقیتهای ارزشمندی دست یافتهایم که برخی از شاخصترین آنها عبارتاند از: بهروزرسانی و اصلاح متالکلدهای فنهای 1800 کیلووات بگهوسها؛ اصلاح سیستم کنترل و شبکه صنعتی خشککنهای هوای فشرده فولادسازی؛ ایجاد سیستم اندازهگیری مصرف آب صنعتی و دمین و آبهای بلودان در واحد آبرسانی کورهها و ثبت مصارف در سیستم IS- SUITE جهت مدیریت و کاهش مصارف آب و اخذ استاندارد مربوطه؛ افزایش تابآوری سیستمهای اتوماسیون و شبکههای صنعتی واحد جهت مقابله مؤثر با تهدیدات و خطرات سایبری؛ اصلاح نرمافزار کنترل بگهوسها جهت بهینهسازی عملکرد و کاهش آلایندگی هوا علاوه بر کاهش شدید مصرف انرژی برق فنها؛ همکاری در اجرای بهینه و پیشرفت پروژه غبارگیرهای سقف فولادسازی جهت کمک به خارج شدن شرکت از فهرست صنایع آلاینده و... .
رضا فانی، کارشناس تعمیرات مکانیک:
این محیط بهترین دانشگاه برای تبدیل علم به عمل با تکیه بر دقت، مسئولیتپذیری و کار تیمی بوده است
حدود دو سال از استخدام من در شرکت معظم فولاد مبارکه میگذرد. طی این دو سال در خط مقدم تعمیرات و نگهداری از سیستمهای حیاتی تولید مشغول بودهام. افتخار میکنم که توانستهام در این مدت در پروژههای تعمیراتی چالشبرانگیز و بهینهسازیها و بهبودهای زیادی مشارکت داشته باشم و از تجربیات همکارانم استفاده کنم. این محیط بهترین دانشگاه برای تبدیل علم به عمل با تکیه بر دقت، مسئولیتپذیری و کار تیمی بوده است. چشمانداز بنده همگام شدن با فناوریهای نوین این حوزه برای اثربخشی بیشتر است.
حسین عباسزاده، تکنسین تعمیرات مکانیک:
گاهی بهترین حس، آرامش پس از طوفان است و میدانی که کار ارزشمندی را به پایان رساندهای
گاهی بهترین حس، آرامش پس از طوفان است؛ آن لحظهای که همهچیز جای خودش بازمیگردد و میدانی که کار ارزشمندی را به پایان رساندهای. واحد حمل مواد در فولاد مبارکه فقط وظیفه انتقال مواد به کورههای قوس را به انجام نمیرساند؛ ما پلی میسازیم بین تولید و مصرف، بین برنامه و عمل و بین اعضای یک تیم که نامش واحد حمل مواد است.
علیاصغر گوگونانی، تکنسین تعمیرات مکانیک واحد حمل مواد:
حس میکنم بهعنوان یک عضو کوچک از خانواده بزرگ فولاد در پیشبرد اهداف شرکت مؤثرم
در طول دوران همکاری در بیشتر پروژههای واحد و در اجرای پروژههایی از جمله پروژه تعویض ریلهای تریپر نوار نقاله 3A که تاکنون تعویض نشده بود مشارکت داشتهام. فعالیت در این واحد برای من تجربهای ارزشمند بوده و حس میکنم بهعنوان یک عضو کوچک از خانواده بزرگ فولاد در پیشبرد اهداف شرکت مؤثرم.
رسول صادقیان، شیفت فورمن شارژ مواد:
هیچچیز بهتر از دیدن نتیجه کار و تلاش و رسیدن به اهداف سازمان، حس رضایت در افراد ایجاد نمیکند
هر شغلی میتواند الهامبخش باشد، اگر با عشق و تعهد انجام شود. خوشحالم در واحدی انجاموظیفه میکنم که همه همکاران دست در دست هم با تلاش و انگیزه وصفناپذیر، عملیات تأمین، تدارک و ارسال خوراک فولادسازی را به بهترین نحو ممکن به انجام میرسانند و موفقیت خود را مدیون همین حس همکاری میدانند. هیچچیز بهتر از دیدن نتیجه کار و تلاش و رسیدن به اهداف سازمان، حس رضایت در افراد ایجاد نمیکند.
ابراهیم زمانی، اپراتور ناظر تخلیه قراضه:
از اینکه در مجموعه بزرگ فولاد مبارکه فعالیت میکنم و همکاران خوبی دارم احساس غرور میکنم
من در قسمت تحویل و شارژ قراضه بهعنوان ناظر تخلیه قراضه فعالیت دارم. وظیفه من کنترل قراضههای ورودی به حوضچههای فولادسازی از نظر ابعاد و ناخالصیها و مطابقت با دستورالعملها و جلوگیری از ورود و تخلیه قراضههای مشکوک و خطرناک و غیراستاندارد است. از اینکه در مجموعه بزرگ فولاد مبارکه فعالیت میکنم و همکاران خوبی دارم احساس غرور میکنم.
حمیدرضا بهرامی، انباردار:
آنچه ارزشمند است همدلی میان همکاران است
در فضای کار و شرایط گرما و سرما و سختیها، آنچه ارزشمند است همدلی میان همکاران است. تلاش مستمر همکاران حمل مواد برای تدارک مواد موردنیاز کورههای قوس در راستای تولید گریدهای ویژه سند افتخاری است برای فولاد مبارکه و بلکه برای کشور عزیزمان.
محمد بهرامی فر، اپراتور اتاق شارژ مواد:
حس خوب یعنی داشتن همکارانی که منش هرکدام الهامبخش تو باشد
حس خوب یعنی داشتن همکارانی که منش هرکدام الهامبخش تو باشد.چه خوب است در میان همکارانی باشی که همه فکر و عزمشان تولید و بهرهوری بیشتر باشد و ایمنی را سرلوحه کارهای خود قرار دهند و چه خوب است که بعد از یک روز کاری پرتلاش، با روحیه خوب و روانی شاد به آغوش خانواده برگردی. ما در قسمت شارژ مواد همه تلاش خود را میکنیم که مواد موردنیاز کورههای قوس بهموقع تأمین شود و وقفهای در تولید ایجاد نشود.