به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، در این آیین، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، پس از بازدید از نمایشگاه ناوگان به‌روزشده حمل‌ونقل صنعتی فولاد مبارکه، ضمن تبریک حلول ماه رجب و ولادت امام باقر (علیه‌السلام) با اشاره به نام‌گذاری 26 آذر با عنوان روز حمل‌ونقل و نقشی که رانندگان در همه ادوار به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی بر عهده داشته‌اند تصریح کرد: امروز فرصتی بود که خدمت همکاران در حوزه حمل‌ونقل برسیم و از زحمات آن‌ها قدردانی کنیم.

وی با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل در زنجیره فولاد و به‌طورکلی در همه بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی کشورها گفت: یکی از پارامترهای مؤثر در همه تصمیم‌گیری‌های ما مربوط به حوزه حمل‌ونقل است. به نظر می‌رسد به‌غیراز دغدغه مواد اولیه، آب، برق و گاز که همیشه آن‌ها را رصد و پیش‌بینی می‌کرده‌ایم، از این ‌پس به‌طورجدی باید مباحث مربوط به حمل‌ونقل را نیز به‌عنوان یکی پارامترهای مؤثر در تصمیم‌گیری لحاظ کنیم.

حمل‌ونقل هوشمند؛ جدی‌تر از همیشه در دستور کار

زرندی با بیان اینکه امروزه به‌طور فزاینده‌ای هزینه‌های حمل‌ونقل در حال افزایش است گفت: با واقعی‌تر شدن قیمت‌ها، شرایط در این حوزه به‌مراتب سخت‌تر خواهد شد؛ بنابراین موضوع حمل‌ونقل بهینه و حمل‌ونقل هوشمند، جدی‌تر از همیشه باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به گستردگی فعالیت‌ها و حجم کار در فولاد مبارکه اظهار کرد: برای اداره فعالیت‌های مختلف مجموعه‌ای مانند فولاد مبارکه، در همه حوزه‌ها به فرایندها و تخصص‌های ویژه‌ای نیاز است؛ ازاین‌رو در حوزه حمل‌ونقل نیز مدیریت و همکاران باید حتماً به سمت هوشمندسازی حرکت کنند، به‌ویژه در شرایط فعلی که موضوع کاهش هزینه‌ها از طریق انتخاب روش‌ها و الگوریتم‌های مختلف اهمیت خاصی دارد. باید به سمتی حرکت کنیم که با تحول دیجیتال و با کمترین هزینه، بیشترین بهره‌وری را حاصل کنیم. این تغییر را باید در مجموعه ببینیم. سیستم‌های هوشمند باید بتوانند با تلفیق ابزارهای ارتباطی، صنعت را یاری کنند. به این حوزه باید واقعاً به‌عنوان یک موضوع علمی نگریست و در مسیر آن به‌طور برنامه‌محور حرکت کرد.

استقرار استانداردهای بالا در حوزه حمل‌ونقل؛ یک ضرورت

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از همکاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های پیمانکار گروه فولاد مبارکه در نوسازی ناوگان صنعتی شرکت خاطرنشان کرد: اگرچه این نوسازی در گام اول برای پیمانکاران و فولاد مبارکه فشار مالی و هزینه در برداشته است، اما به‌زودی آثار و برکات این اقدام هوشمندانه و به‌موقع برای شرکت‌ها و فولاد مبارکه آشکار خواهد شد. این یک ضرورت است که ما بتونیم استانداردهای بالای حمل‌ونقل را در شرکت مستقر کنیم. باتوجه‌به اهمیت موضوع حمل‌ونقل این اقدام باید در شرکت‌های پیمانکاری فولاد مبارکه در حوزه حمل‌ونقل سبک نیز جاری و ساری شود.

ارتقای بهره‌وری در حوزه سوخت و عملکرد مکانیسم‌ها

بنا بر اظهارات زرندی، اکنون که فولاد مبارکه در حوزه پایداری و نهادینه کردن استانداردهای این بخش در عرصه جهانی به توفیقات ارزشمندی دست ‌یافته است، باید در نظر داشته باشیم این نوسازی برای شرکت مزایای زیست‌محیطی بسیاری نیز دارد. خوشبختانه با این اقدام، بهره‌وری در حوزه سوخت و عملکرد مکانیسم‌ها به شکل قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. امروز که ما به‌طور جدی به دنبال سیستم‌های بهینه‌سازی و مباحث زیست‌محیطی و پایداری تولید هستیم، یکی از مؤلفه‌های اثرگذار همین موضوع وسایل نقلیه متحرک است که باید عملکرد آن‌ها را به بالاترین سطح استانداردهای موجود برسانیم. این در حالی است که احتمالاً تا سه یا چهار سال آینده مبنای ارزیابی‌ها به‌نوعی به همین حوزه محیط‌زیست گره خواهد خورد. به‌عبارت‌دیگر، اگر الآن هزینه نکنیم، چند سال آینده مجبوریم هزینه‌های بسیار سنگین‌تری را متحمل شویم که مطمئناً در آن زمان، با افزایش قیمت‌ها، حتماً بسیار کمرشکن خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان اتوبوس‌های حمل‌ونقل کارکنان نیز گفت: در این خصوص مطالعاتی مبنی بر استفاده از اتوبوس‌های برقی و به‌روزرسانی آن در دست بررسی است.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: امروز بسیار خرسندیم که با همکاری همکاران حوزه حمل‌ونقل فولاد مبارکه و شرکت‌های پیمانکاری گام ارزشمندی در مسیر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شرکت برداشته شد؛ ناوگانی که بخش اعظم آن با استفاده از ظرفیت‌های داخلی کشور ساخته و وارد مدار شده است.

گفتنی است در این مراسم، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اهدای لوح‌های تقدیر، از نقش‌آفرینی مؤثر و همکاری سازنده شرکت‌های حمل‌ونقلی در پشتیبانی از این پروژه و نقش بسزایی که در افزایش بهره‌وری، کاهش ریسک‌های عملیاتی و تقویت پایداری زنجیره تأمین ایفا کرده‌اند قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار فولاد، در این آیین، رسول شفیع‌زاده، مدیر حمل‌ونقل و پشتیبانی فولاد مبارکه، با ارائه گزارشی از پروژه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل صنعتی فولاد مبارکه گفت: در مجموعه لجستیک داخلی فولاد مبارکه، حدود ۷۰۰ مکانیسم ملکی و استیجاری در طول زنجیره تولید، وظیفه حمل مواد، قطعات، ضایعات فرایند و همچنین محصولات را به عهده دارند.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های حوزه لجستیک داخلی فولاد مبارکه فرسودگی ماشین‌آلات بود، ادامه داد: این فرسودگی عدم آماده‌به‌کاری، قابلیت اطمینان نامطلوب و مخاطرات ایمنی و زیست‌محیطی را برای شرکت و کارکنان به همراه داشت تا اینکه طرح جایگزینی ناوگان فرسوده با هدف ارتقای بهره‌وری، ایمنی و کاهش پیامدهای زیست‌محیطی اجرا شد.

به گفته شفیع‌زاده، در این طرح در مرحله اول با سرمایه‌گذاری بیش از هزار میلیارد تومانی توسط پیمانکاران فولاد مبارکه، ناوگان جدید جایگزین ناوگان فرسوده شد.

وی تصریح کرد: مرحله دوم این طرح که مشمول ماشین‌آلات باقی‌مانده است تا پایان سال آینده عملیاتی خواهد شد و امیدواریم با نهادینه‌سازی فرهنگ نوسازی ناوگان حمل‌ونقل صنعتی شاهد ارائه خدمات به‌موقع، ایمن و پاک به واحدهای سرویس‌گیرنده باشیم و همچنان به‌عنوان سازمانی پیشرو در توسعه لجستیک سبز گام برداریم.

در حاشیه برگزاری این آیین، خبرنگار فولاد با برخی از مدیران عامل شرکت‌های پیمانکار حاضر در جلسه گفت‌وگو کرده و نظر آن‌ها را درباره اهمیت اجرای این پروژه جویا شده است. ماحصل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

نظامعلی گل‌محمدی، مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ایثارگران فعال

حدود سی سال است که در حوزه حمل‌ونقل با فولاد مبارکه همکاری داریم. با توجه ‌به تأکید و قرارداد جدید منعقدشده در حوزه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، امسال برای نوسازی کامیون‌ها، مشتمل بر تانکر، لودر، بیل مکانیکی و سایر تجهیزات موردنظر در متن قرارداد و به‌منظور تحقق راهبردهای فولاد مبارکه سرمایه‌گذاری کردیم. امیدواریم این همکاری‌ها همچنان مایه خیروبرکت برای فولاد مبارکه، کشور و سرمایه‌گذاران باشد.

بنیامین حیدرزاده، مدیرعامل شرکت بزرگ‌مقیاس هوشمند حمل‌ونقل توکا:

هفته حمل‌ونقل و رانندگان را به ‌تمامی همکاران خود در فولاد مبارکه و شرکت توکا حمل‌ونقل تبریک می‌گویم. همسو با راهبردها و سیاست‌های شرکت فولاد مبارکه، مجموعه حمل‌ونقل توکا نیز از سال 1401 در زمینه نوسازی ناوگان و توسعه تجهیزات باربرداری و باربری خود سرمایه‌گذاری کرد و تریلرهای کِشنده دیما را در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نوسازی و به این ناوگان اضافه کرد. همچنین لیفتراک‌های ۳ و ۵ تن دوگانه‌سوز به مجموعه لیفتراک‌های شرکت اضافه شد.

امسال نیز لیفتراک‌ها و سایر ناوگان باربرداری به‌منظور بهینه‌سازی خدمات‌رسانی شرکت حمل‌ونقل توکا به گروه فولاد مبارکه بهینه‌سازی و نوسازی شد.

سعید مظاهری، مدیرعامل هلدینگ امید طالخونچه

خداوند را شاکریم که توانسته‌ایم در راستای راهبرد گروه فولاد مبارکه و همچنین تحقق فولاد سبز و توسعه پایدار، در سال‌های اخیر کل سیستم ناوگان خود را به‌روزرسانی کنیم. باتوجه‌به لجستیک هوشمندی که فولاد مبارکه بر آن تأکید دارد هلدینگ امید طالخونچه نیز مکانیسم‌های به‌روز شده خود را به این سیستم مجهز ساخته است. بدون شک با این به‌روزرسانی شاهد افزایش بهره‌وری در سیستم ناوگان حمل‌و‌نقل فولاد مبارکه خواهیم بود.

غلامرضا صادقی‌نژاد، مدیرعامل شرکت چشمه صنعت فولاد

با توجه ‌به رویکرد و اهداف فولاد مبارکه در زمینه توسعه پایدار و رسیدن به فولاد سبز، ما نیز نوسازی ناوگان خود اعم از ماشین‌آلات فوق‌سنگین در زمینه‌های حمل و بارگیری و تخلیه تختال‌های داغ با دمای ۸۰۰ درجه و حمل سرباره‌های کوره‌های قوس الکتریکی را در دستور کار قرار دادیم و الحمدلله به‌خوبی این پروژه انجام شد. بدون شک این اقدام نقش تعیین‌کننده‌ای در مصرف بهینه سوخت، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی در مکانیسم‌ها و افزایش بهره‌وری آن‌ها خواهد داشت.

کوروش راکی، مدیرعامل شرکت راک سپیدان سپاهان

این شرکت در حوزه حمل‌ونقل سنگین، انتقال خطوط گاز و آب، احداث ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز و جاده‌سازی فعالیت و با فولاد مبارکه همکاری دارد.

در راستای خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلان گروه فولاد مبارکه در حوزه هوشمندسازی ناوگان حمل‌ونقل و ارتقای مدیریت لجستیک صنعتی، شرکت راک سپیدان سپاهان با انجام اصلاحات بنیادین و برنامه‌ریزی‌شده در ساختار تجهیزاتی و عملیاتی خود از جمله استفاده از ماشین‌آلات برقی، به‌ویژه لیفتراک‌های تمام‌برقی، در کنار بهینه‌سازی الگوی بهره‌برداری از ناوگان گام‌های مؤثری در استقرار ناوگان مدرن، به‌روز و مبتنی بر کنترل و پایش بهینه برداشته و به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در این حوزه ایفای نقش کرده است.

به‌کارگیری ریچ‌استاکرهای مگنت‌دار جهت جابه‌جایی، بارگیری و حمل اسلب‌های تولیدی گروه فولاد مبارکه، همراه با مدیریت هوشمند زمان‌بندی عملیات حمل، برای نخستین بار منجر به کاهش زمان انتظار ناوگان حمل اسلب‌های فروشی از حدود ۸ ساعت به نزدیک ۱ ساعت شده و در نتیجه آن، کاهش ترافیک داخلی، افزایش نظم عملیاتی و کاهش آلاینده‌ها محقق گردیده است.

استفاده از ماشین‌آلات سنگین و به‌روز در عملیات بارگیری، حمل و تخلیه، از جمله شاول‌های قدرتمند، موجب تسهیل فرایندهای عملیاتی، کاهش توقفات غیرضروری، بهینه‌سازی چرخه حمل‌ونقل داخلی و ارتقای سطح ایمنی محیط کار شده است.

ارائه طرحی نوآورانه در خصوص کاهش مقدار و ابعاد سرباره LTS، منجر به کاهش هزینه‌های تولید، کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن، حذف ماشین‌آلات پاتیل‌بر حمل سرباره و بهینه‌سازی فرایندهای لجستیکی مرتبط شده است. این طرح پس از اجرای موفق مرحله آزمایشی، هم‌اکنون در مرحله توسعه و اجرای نهایی قرار دارد.

شرکت راک سپیدان سپاهان با محوریت رضایت‌مندی کارکنان، رعایت الزامات ایمنی، پایبندی به استانداردهای زیست‌محیطی، کاهش انتشار کربن، ارتقای بهره‌وری ناوگان و افزایش رضایت کارفرما، توسعه پایدار و بهبود مستمر عملکرد را در اولویت فعالیت‌ها و هدف‌گذاری‌های خود قرار داده است.

تحقق مجموعه اقدامات فوق، مرهون راهبری هوشمندانه، سیاست‌گذاری دقیق و حمایت مؤثر گروه فولاد مبارکه در حوزه هوشمندسازی، توسعه پایدار و بهینه‌سازی زنجیره تولید و حمل‌ونقل است. این تعامل سازنده و مبتنی بر نگاه آینده‌نگر کارفرما، نقش بسزایی در ارتقای بهره‌وری، افزایش تاب‌آوری اقتصادی، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و تحقق اهداف کلان صنعت فولاد کشور ایفا کرده است.

