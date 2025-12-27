دستاوردهای جدید شرکت گل گهر با تمرکز بر تکنولوژی های روز دنیا
توسعه فناوری های بومی و ارتقای بهره وری تولید
واحد پایش وضعیت مدیریت فرآوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با تمرکز بر تکنولوژی های روز دنیا و بهرهگیری از توان متخصصان داخلی، موفق شد «نرمافزار بومی بالانس فنهای صنعتی بدون وزنه آزمایشی» را طراحی و پیادهسازی کند.
به گزارش ایلنا :مدیر فرآوری شرکت گل گهر با اعلام این خبر گفت: «با طراحی و اجرای این نرم افزار، زمان تعمیرات تجهیزات دوار کاهش چشمگیری پیدا کرده که صرفهجویی قابلملاحظه ای در تولید را به همراه داشته است و این دستاورد در چهاردهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی در دانشگاه صنعتی شریف نیز مورد تقدیر هیأت داوران قرار گرفته است».
مهندس محمدحسن شکاری همچنین از طراحی «نرمافزار بومی الایمنت محورهای دوّار» با قابلیتهای عملیاتی منحصر به فرد، در واحد پایش وضعیت مدیریت فرآوری شرکت گل گهر خبر داد که علاوه بر کاهش هزینه ها و حذف وابستگی به دستگاه ها و نرم افزارهای محدود خارجی، منجر به کاهش توقفات اضطراری و ارتقای بهره وری تولید نیز شده است.
وی از دیگر دستاوردهای تأثیرگذار در واحد پایش وضعیت مدیریت فرآوری را توسعه کدهای پیشبینی عمر باقیمانده تجهیزات، مبتنی بر هوش مصنوعی اعلام کرد و گفت: «با این دستاورد، امکان پیش بینی دقیق خرابی در تجهیزات حیاتی به منظور برنامه ریزی هوشمند توقفات فراهم شده است».
مدیر فرآوری شرکت گل گهر ادامه داد: «در همین راستا، مطالعه موردی «پیشبینی عمر بیرینگهای آسیای گلولهای خطوط کنسانتره» شرکت گل گهر به عنوان مقاله برگزیده در سیزدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی دانشگاه شریف ارائه و نتایج آن در نشریه این کنفرانس چاپ شده است».
مهندس شکاری همچنین از برگزیده شدن مقالات این واحد با موضوعات «پیشبینی خرابی الکتروموتور اگزوزفن کارخانه تغلیظ» در سیزدهمین کنفرانس و «پیش بینی خرابی پینیون آسیای خشک کارخانه تغلیظ با استفاده از آنالیز ارتعاشات» در شانزدهمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی، به عنوان مقالات برتر در حوزه صنعت خبر داد و این موفقیت ها را بیانگر حمایت ویژه مهندس ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت گل گهر از تولید و رشد نظاممند جایگاه تحقیق و فناوری در شرکت گلگهر سیرجان عنوان کرد.