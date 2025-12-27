خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارزیابی تعالی سازمانی شرکت گل گهر با حضور ارزیابان مجرب کشوری

ارزیابی تعالی سازمانی شرکت گل گهر با حضور ارزیابان مجرب کشوری
کد خبر : 1733621
لینک کوتاه کپی شد.

فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر بر اساس مدل تعالی سازمانی که با حضور تیم ارزیابان مجرب کشوری از دوشنبه ۱ دی آغاز شده بود، پس از ۴ روز ارزیابی دقیق و موشکافانه به خط پایان رسید.

به گزارش ایلنا: مدیر عامل شرکت گل گهر با اشاره به اهمیت و ضرورت این فرآیند، تدوام مسیر تعالی در شرکت را برای همه ارکان سازمان یک الزام مهم دانست و تسرّی فرهنگ تعالی در کلیه سطوح سازمانی را وظیفه تمامی معاونین و مدیران عنوان کرد.

مهندس ایمان عتیقی همچنین به تلاش همه همکاران برای تحقق استراتژی سازمان و تحقق چشم انداز شرکت تاکید کرد.

معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های شرکت گل گهر نیز گفت: این ارزیابی یکی از مهم‌ترین رویدادهای مدیریتی و راهبردی شرکت است که با هدف شناسایی نقاط قوت و نواحی قابل بهبود و ارتقای سطح عملکرد شرکت در تمامی حوزه‌ها انجام شد و کلیه سطوح سازمان، از مدیران ارشد تا کارشناسان، در آن مشارکت فعال داشتند.

مهندس سید محسن نبوی ادامه داد: شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر که پیش از این در دو دوره متوالی موفق به کسب تندیس بلورین تعالی سازمانی شده است، با تکیه بر رویکردهای نوین مدیریتی، استقرار نظام‌های اثربخش و نهادینه‌سازی فرهنگ بهبود مستمر، حضور در این دوره از ارزیابی را گامی مهم در مسیر حفظ و ارتقای جایگاه خود در میان سازمان‌های سرآمد کشور می‌داند.

وی تصریح کرد: این فرآیند با تاکید مهندس عتیقی مدیر عامل شرکت در دستور کار قرار گرفت و فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی دانش، تبادل تجربیات و حرکت هدفمند در مسیر توسعه پایدار و سرآمدی سازمانی بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا