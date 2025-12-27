در پی بارندگیهای اخیر و بروز خسارات در برخی مناطق استان هرمزگان انجام شد؛
ارسال کمکهای فولاد هرمزگان به جامعه آسیبدیده از سیل
در پی بارندگیهای اخیر در استان هرمزگان و بروز خسارات در برخی مناطق، شرکت فولاد هرمزگان با همکاری نهادهای ذیربط، به یاری بخشی از هماستانیهای آسیبدیده شتافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، این شرکت با ارسال محمولههایی شامل لباس، کفش، بخاری و غذای گرم به مناطق آسیبدیده، حضور و همراهی خود را در کنار شهروندان سیلزده اعلام کرد.
همچنین با توجه به اینکه کارکنان فولاد هرمزگان از نقاط مختلف استان هستند، این شرکت در راستای تعهد سازمانی نسبت به کارکنان آسیبدیده، با تشکیل کارگروه ویژه، در حال انجام مراحل ارزیابی خسارات احتمالی وارده به آنان است.
تشکیل گروههای جهادی از میان کارکنان و اعزام آنها به مناطق آسیبدیده استان هرمزگان، از دیگر اقدامات فولاد هرمزگان در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی و حضور مؤثر در کنار مردم در شرایط بحرانی است.
لازم به ذکر است، پس از وقوع سیل در برخی نقاط کشور و از جمله استان هرمزگان، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در ساعات اولیه با صدور پیام و برگزاری جلسات متعدد، آمادگی این شرکت را برای کمکرسانی به سیلزدگان و آسیبدیدگان اعلام کرد.