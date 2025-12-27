مقایسه مشاهدات این دوره با آنچه در ارزیابی سال ۱۳۹۹ دیده شد، نشان‌دهنده حرکتی رو به جلو و ملموس است؛ به‌گونه‌ای که تلاش‌ها و زحمات همکاران این مجموعه در طول این سال‌ها به‌خوبی قابل مشاهده بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، فرزام خانبابایی در حاشیه جلسه اختتامیه ارزیابی تعالی سازمانی فولاد هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی بیان کرد: برای بنده موجب افتخار بود که برای دومین بار، پس از ارزیابی سال ۱۳۹۹ و با فاصله پنج سال، در سال ۱۴۰۴ این فرصت فراهم شد تا به همراه تیمی متخصص و حرفه‌ای، ارزیابی شرکت فولاد هرمزگان انجام شود.

وی افزود: صنعت فولاد و به‌ویژه شرکت فولاد هرمزگان از جمله صنایع مادر و زیرساختی کشور به شمار می‌روند که نقش قابل‌توجه و تعیین‌کننده‌ای در توسعه زیرساخت‌های ملی ایفا می‌کنند. تلاش‌هایی که در این مجموعه صورت می‌گیرد، نه‌تنها قابل‌تقدیر، بلکه در بسیاری موارد اثرگذار و تحول‌آفرین است.

حرکت رو به جلو با تکیه بر مدل تعالی

ارزیاب ارشد جایزه ملی تعالی سازمانی خاطرنشان کرد: همکاران شرکت فولاد هرمزگان، چه در بخش‌های عملیاتی و چه در حوزه‌های ستادی، با اتکا به مدل تعالی سازمانی و آموزه‌های آن و همچنین با بهره‌گیری از تجارب شرکت‌های موفق فولادی در داخل و خارج از کشور، تلاش کرده‌اند گام‌هایی مؤثر رو به جلو بردارند. این اقدامات در راستای جبران برخی کمبودهای موجود در بازار کشور، به‌ویژه در حوزه فناوری و تولید محصولات ویژه، قابل توجه و شایسته تقدیر است.

ارزیابی؛ ابزاری برای بهبود و پویایی سازمان

خانبابایی تصریح کرد: هدف اصلی از انجام ارزیابی، فراتر از نتایج و سطوحی است که در نهایت حاصل می‌شود؛ چرا که جوهره ارزیابی، بهبود مستمر، تازه‌نفس نگه‌داشتن سازمان و آمادگی برای برداشتن گام‌های بعدی در مسیر تحقق اهداف و استراتژی‌هاست. بر همین اساس، روند حرکت شرکت فولاد هرمزگان در مقایسه با دو ارزیابی انجام‌شده طی این پنج سال، کاملا مثبت ارزیابی می‌شود.

وی اضافه کرد: فولاد هرمزگان در این مدت مسیر رو به رشدی را طی کرده و امیدواریم با حفظ انگیزه، از دستاوردها و موفقیت‌های اخیر خود به‌خوبی صیانت کند و با همین رویکرد مسیر پیشرفت را ادامه دهد. اطمینان داریم در سال‌های آتی، با تداوم این انگیزه و تلاش، شاهد موفقیت‌ها و دستیابی به جایگاه‌های بالاتری برای شرکت فولاد هرمزگان خواهیم بود.

ارزیاب ارشد جایزه ملی تعالی سازمانی در پایان عنوان کرد: در این میان، اقدامات مدیرعامل جدید شرکت نیز در بسیج مجموعه، حرکت در مسیر بهبود سازمانی و احیای شاخص‌های کلیدی، قابل توجه بوده و گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده است. امیدوار هستیم فولاد هرمزگان همچنان به مسیر رو به رشد خود تا سطوح متعالی‌تر و جوایز و تندیس‌های ارزنده‌تر ادامه دهد.