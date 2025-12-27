فولاد هرمزگان تعالی را به بخشی از فرهنگ سازمانی تبدیل کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، مرضیه حمیدی در حاشیه اختتامیه ارزیابی تعالی سازمانی در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی بیان کرد: فولاد هرمزگان از همان ابتدا با نگاه یادگیری و بهبود مستمر وارد فرآیند جایزه ملی تعالی سازمانی شد و تلاش کرد این مسیر را نه صرفا برای کسب جایزه، بلکه به‌عنوان ابزاری برای ارتقای واقعی عملکرد سازمان دنبال کند. حضور مستمر در این فرآیند باعث شد نقاط قوت شرکت شناسایی و تقویت شود و در عین حال، فرصت‌های بهبود به‌صورت نظام‌مند به برنامه‌های اجرایی تبدیل شوند.

وی افزود: مشارکت منظم در ارزیابی‌های تعالی، به شرکت کمک کرده است تا به‌طور مستمر خود را با معیارهای روز سازمان‌های سرآمد مقایسه کند و از این طریق، فاصله خود را با استانداردهای بالاتر کاهش دهد.

هم‌افزایی سازمانی و بهینه کاوی از مدل‌های معتبر

مدیر مهندسی صنایع فولاد هرمزگان با تاکید بر نقش هماهنگی بین واحدهای مختلف سازمان تصریح کرد: دستیابی به نتایج ملموس در حوزه تعالی بدون همراهی همه واحدهای ستادی، عملیاتی و پشتیبان امکان‌پذیر نیست. خوشبختانه در فولاد هرمزگان، رویکرد تعالی به‌عنوان یک نگاه مشترک در سطح سازمان پذیرفته شده و این هم‌افزایی، روند بهبود را تسهیل و تسریع کرده است.

حمیدی ادامه داد: استفاده از مدل‌های جهانی در کنار مدل ملی تعالی سازمانی، به شرکت کمک کرده تا با نگاهی واقع‌بینانه و متناسب با شرایط بومی، مسیر رشد خود را طراحی و اجرا کند. این الگوبرداری هوشمندانه باعث شده بسیاری از نقاط قابل بهبود به فرصت‌های ارزش‌آفرین تبدیل شوند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم این مسیر و تعمیق فرهنگ تعالی در سازمان، فولاد هرمزگان بتواند جایگاه خود را در میان شرکت‌های برتر کشور در حوزه تعالی سازمانی تثبیت کند.