ارزیابی بیست و سومین جایزه ملی تعالی سازمانی فولاد هرمزگان خاتمه یافت

جلسه اختتامیه بیست و سومین جایزه ملی تعالی سازمانی سال 1404 شرکت فولاد هرمزگان با حضور جمعی از معاونین و مدیران شرکت برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، جلسه اختتامیه بیست و سومین جایزه ملی تعالی سازمانی سال 1404 شرکت فولاد هرمزگان در سالن اجتماعات ساختمان مدیریت شرکت با حضور جمعی از معاونین، مدیران و روسای واحدهای شرکت به منظور بررسی نتایج ارزیابی واحدها برگزار شد.

در این جلسه، ارزیابان نقاط قوت و قابل بهبود شرکت فولاد هرمزگان را از منظر معیارهای هفت‌گانه تعالی سازمانی به معاونین و مدیران شرکت ارائه کردند. نتایج ارزیابی انجام شده، مصاحبه‌ها و سایت ویزیت صورت گرفته در قالب نتایج بازخورد به شرکت و دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمانی ارائه خواهد شد.

دبیرخانه نیز با توجه به نتایج ارزیابی و گزارش بازخورد، نتایج نهایی و امتیازات را در بیست و هشتم بهمن ماه و روز برگزاری بیست و سومین همایش جایزه ملی تعالی سازمانی در سازمان مدیریت صنعتی اعلام خواهد کرد.

