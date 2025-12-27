ارزیابی بیست و سومین جایزه ملی تعالی سازمانی فولاد هرمزگان خاتمه یافت
جلسه اختتامیه بیست و سومین جایزه ملی تعالی سازمانی سال 1404 شرکت فولاد هرمزگان با حضور جمعی از معاونین و مدیران شرکت برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، جلسه اختتامیه بیست و سومین جایزه ملی تعالی سازمانی سال 1404 شرکت فولاد هرمزگان در سالن اجتماعات ساختمان مدیریت شرکت با حضور جمعی از معاونین، مدیران و روسای واحدهای شرکت به منظور بررسی نتایج ارزیابی واحدها برگزار شد.
در این جلسه، ارزیابان نقاط قوت و قابل بهبود شرکت فولاد هرمزگان را از منظر معیارهای هفتگانه تعالی سازمانی به معاونین و مدیران شرکت ارائه کردند. نتایج ارزیابی انجام شده، مصاحبهها و سایت ویزیت صورت گرفته در قالب نتایج بازخورد به شرکت و دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمانی ارائه خواهد شد.
دبیرخانه نیز با توجه به نتایج ارزیابی و گزارش بازخورد، نتایج نهایی و امتیازات را در بیست و هشتم بهمن ماه و روز برگزاری بیست و سومین همایش جایزه ملی تعالی سازمانی در سازمان مدیریت صنعتی اعلام خواهد کرد.