نقش راهبردی فولاد سنگان در گروه فولاد مبارکه
بی اعتنایی فولاد سنگان به محدودیتها
شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان رضوی یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در زنجیره معدن در شرق کشور است که با ایجاد اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برای 2000 نفر، سهم قابل توجهی در توسعه بخش شرقی کشور داشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، این شرکت به سبب دسترسی آسان به بزرگترین معادن سنگ آهن شرق کشور، با هدف تولید پایدار بخشی از گندله مورد نیاز شرکت فولاد مبارکه اصفهان راهاندازی شد و در حال حاضر کارخانههای تولید کنسانتره و گندله هر کدام به ظرفیت اسمی5 میلیون تن، نقش مؤثری در تامین مواد اولیه تولید مقاطع فولادی دارد.
شرکت فولاد سنگان بزرگترین کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن را در شرق کشور در خود جای داده و یکی از با کیفیتترین گندلههای کشور منطبق بر استانداردها را به چرخه تولید فولاد تزریق میکند.
عملکرد این شرکت در مدت اخیر درخشان بوده و نشان داده بزرگترین فولادساز خاورمیانه حساب ویژهای روی آن باز کرده است.
تولید محصولات در شرکت فولاد سنگان در مدت اخیر قابل توجه بوده و با وجود مسائل و مشکلات و چالشهایی که پیش پای صنعت فولاد قرار گرفته، توانسته رکوردهای جدیدی در بخش تولید به ثبت برساند.
بر اساس آمارها، مقدار تولید تجمعی گندله از ابتدای بهره برداری کارخانه تاکنون حدود 30 میلیون تن بوده و در سال گذشته طی عملکردی قوی، از ظرفیت اسمی5 میلیون تنی عبور کرد و پا را فراتر از آمار و ارقام گذاشت.
در سال جاری نیز عملکرد این شرکت چشمگیر بوده و تا به امروز توانسته رکوردهای جدیدی جابجا کند. گندله تولیدی در مدت سپری شده از سال جاری بیش از 3 میلیون و 300 هزار تن بوده و با توجه به مدت زمان باقی مانده از سال، قطعا از ارقام سنوات قبل عبور خواهد کرد و باز هم تولید حداکثری را به نمایش خواهد گذاشت.
در بخش کنسانتره هم وضعیت به همین منوال است و تولید تجمعی این محصول از ابتدای بهره برداری تاکنون حدود 16.5 میلیون تن بوده که در سال 1403 تولید 4 میلیون و 400 هزار تنی رقم خورد و از ابتدای سال 1404 تاکنون 3 میلیون و 300 هزار تن تولید شده است.
این میزان تولید و رکوردشکنیها در حالی رقم خورده که از سالیان گذشته و به خصوص در سال جاری محدودیتهای حوزه انرژی، بخش صنعت کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
با این عملکرد میتوان گفت که شرکت فولاد سنگان نقشی راهبردی در گروه فولاد مبارکه دارد و بخش قابل توجهی از نیازهای بزرگترین فولادساز غرب آسیا را تامین میکند.
از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه شرکت فولاد مبارکه اصفهان 3.6 میلیون تن سنگ آهن و نزدیک به یک میلیون تن گندله در فرایند تولید فولاد مصرف کرده و این آمار و ارقام نشان میدهد که شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان با ظرفیت و توان بالای تولید کنسانتره سنگ آهن و گندله، نقش مهمیدر تامین مواد اولیه شرکت فولاد مبارکه اصفهان ایفا میکند و به نوعی خیال این شرکت را در تامین نیازهای اولیه آسوده کرده است.
آمارهای حمل محصول نیز نشان از ثبت رکوردهای جالب در این بخش دارد و بیانگر آن است با برنامهریزی دقیق و عملکرد عالی در این حوزه، سرعت انتقال و فروش را بالا برده و تامین به موقع مواد اولیه مشتریان نیز امتیازی دیگر برای این شرکت محسوب میشود.
یکی از مزیتهای رقابتی شرکت فولاد سنگان، دسترسی آسان به خطوط حمل و نقل کشور است و با وجود چالشهای حمل و نقل و زیرساختی، رکورد حمل روزانه گندله در شهریور ماه سال جاری شکسته شد و نقطه عطفی در تاریخ عملکرد فروش و حمل محصول شرکت محسوب میشود.
این موضوع نشان میدهد که زیرساختهای خروج محصول در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد و با پایداری عرضه توانسته حجم بالایی از تقاضای فوری را در یک روز پوشش دهد.
با توجه به سهم حیاتی گندله در صنایع پاییندستی زنجیره فولاد، پایداری در تولید و عرضه و افزایش سرعت حمل و نقل، اعتبار شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان را به عنوان یک شریک قابل اعتماد برای صنایع داخلی و خارجی تقویت کرده است.
این عملکرد مطلوب مهر تأییدی است بر جایگاه مهم این شرکت در صنعت فولاد کشور و آمادگی برای تأمین نیازهای داخلی و حتی صادراتی در مقیاسهای بزرگ است.