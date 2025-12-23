یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه؛ بازوی اکتشافی هوشمند «ومعادن» در مسیر تحول فناوری حفاری ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، حسین شاهواروقی فراهانی، مدیرعامل شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه، طی گفتگویی بر نقش این شرکت در تحول عملیات حفاری و اکتشاف معدنی کشور تأکید کرد. وی با اشاره به آغاز رسمی فعالیت یاقوت از مهرماه ۱۴۰۱ گفت: «شرکت یاقوت با ترکیب سهامداری قدرتمند شامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (۷۵ درصد)، شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (۲۰ درصد) و شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (۵ درصد) بنیان‌گذاری شد تا بازوی تخصصی اکتشاف در مجموعه “ومعادن” باشد.»

فراهانی با بیان اینکه یاقوت از ابتدای تأسیس بر استفاده از تجهیزات پیشرفته حفاری و سیستم‌های روز مدیریت پروژه متمرکز بوده است، افزود: «با استقرار نظام مدیریت دانش و پایش مستمر عملکرد، توانستیم ضمن شناسایی گلوگاه‌های اجرایی، روند بهبود مستمر فرآیندها را نهادینه کنیم. نتیجه این رویکرد، افزایش بهره‌وری و کاهش ریسک‌های فنی در پروژه‌های بزرگ اکتشافی کشور بوده است.»

به گفته مدیرعامل یاقوت، اجرای مطالعات هدفمند بازار و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه حفاری نفت و معدن، امکان بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و روش‌های بهینه اجرایی را برای شرکت فراهم کرده است.

وی با اشاره به برخی پروژه‌های شاخص حفاری انجام‌شده توسط این شرکت تصریح کرد:پروژه محدوده معدنی جانجا با حفاری حدود ۱۴ هزار متر و حفر عمیق‌ترین گمانه کشور به عمق ۱۱۰۰ متر برای شرکت توسعه صنایع و معادن جانجا در استان سیستان و بلوچستان.پروژه محدوده اکتشافی کهنگ در اردستان با ۳۰۰۰ متر حفاری و ورزنه شمالی با ۲۵۰۰ متر حفاری به سفارش شرکت مدیریت اکتشافات پایا.پروژه آنومالی D11 در معدن ساغند (شهید سلیمانی) با بیش از ۱۲ هزار متر حفاری برای شرکت فولاد مبارکه اصفهان.پروژه محدوده اکتشافی نازیل در شهرستان تفتان با ۵۰۰۰ متر حفاری به کارفرمایی خود شرکت یاقوت.

همچنین پروژه در حال اجرای آنومالی D3 و D5 ساغند با مجموع ۱۸۵۰۰ متر حفاری برای شرکت «تامکو». فراهانی با اشاره به ظرفیت بالای شرکت در ارائه خدمات فنی و مهندسی گفت: «یاقوت تنها یک مجری حفاری نیست؛ بلکه با بهره‌مندی از دانش فنی روز، توان طراحی برنامه‌های اکتشاف، تحلیل داده‌های زمین‌شناسی و پشتیبانی فنی پروژه‌ها را داراست و به‌عنوان بازوی مطالعاتی و اجرایی یکپارچه در حوزه اکتشاف فعالیت می‌کند.»

وی افزود: تمرکز بر کنترل، پایش و بهینه‌سازی عملیات حفاری از طریق به‌کارگیری افزونه‌های گل حفاری و مواد کاربردی مؤثر، ضمن کاهش مشکلاتی مانند آب‌خوری یا ریزش دیواره، به افزایش سرعت و کیفیت حفاری منجر شده است. مدیرعامل یاقوت در پایان خاطرنشان کرد: «ما باور داریم توسعه صنعتی و معدنی کشور بدون اکتشاف علمی و فناورانه ممکن نیست. یاقوت با تکیه بر فناوری‌های نوین، نیروی انسانی متخصص و فرهنگ یادگیری مداوم، مسیر آینده اکتشاف در ایران را با رویکردی پویا و دانش‌بنیان ترسیم کرده است.

