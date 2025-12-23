به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، در این آئین، سعید زرندی مدیرعامل گروه فولاد مبارکه پس از بازدید از نمایشگاه ناوگان به‌روز شده حمل‌ونقل صنعتی فولاد مبارکه در بیاناتی ضمن تبریک حلول ماه رجب و ولادت امام باقر علیه‌السلام با اشاره به نام‌گذاری 26 آذر روز حمل و نقل در کشورمان و نقشی که رانندگان در همه ادوار به ویژه پس از انقلاب اسلامی برعهده داشته و دارند تصریح کرد: امروز بهانه‌ای بود که خدمت همکاران در حوزه حمل و نقل برسیم و از زحمات آن ها قدردانی کنیم.

وی با اشاره به اهمیت حمل‌ونقل در زنجیره فولاد و به‌طورکلی در همه بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی کشورها تأکید کرد: یکی از پارامترهای مؤثر در همه تصمیم‌گیری‌های ما مربوط به حوزه حمل‌ونقل است. به نظر می‌رسد به‌غیراز دغدغه مواد اولیه، آب، برق و گاز که همیشه آن‌ها را رصد و پیش‌بینی می‌کرده‌ایم ازاین‌پس به‌طورجدی باید مباحث مربوط به حمل‌ونقل را نیز به‌عنوان یکی پارامترهای مؤثر در تصمیم‌گیری لحاظ کنیم.

حمل‌ونقل هوشمند، جدی‌تر از همیشه در دستور کار

زرندی با بیان این که امروزه به طور فزاینده‌ای هزینه‌های حمل‌ونقل در حال افزایش است گفت: با واقعی‌تر شدن قیمت‌ها شرایط در این حوزه به‌مراتب سخت‌تر خواهد شد؛ لذا موضوع حمل‌ونقل بهینه و حمل‌ونقل هوشمند، جدی‌تر از همیشه و آن چیزی که تصور کنیم باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به گسترگی فعالیت‌ها و حجم کار در فولاد مبارکه اظهار داشت: برای اداره فعالیت‌های مختلف مجموعه‌ای مانند فولاد مبارکه در همه حوزه‌ها به فرایندها و تخصص‌های ویژه‌ای نیاز است؛ ازاین‌رو در حوزه حمل‌ونقل نیز مدیریت و همکاران باید حتماً به سمت هوشمندسازی حرکت کنند به‌ویژه در شرایط فعلی که موضوع کاهش هزینه‌ها از طریق انتخاب روش‌ها و الگوریتم‌های مختلف اهمیت خاص خود را دارد. باید به سمتی حرکت کنیم که با تحول دیجیتال و با کمترین هزینه بیشترین بهره‌وری را حاصل کنیم. این تغییر را باید در مجموعه ببینیم. سیستم‌های هوشمند باید بتوانند با تلفیق ابزارهای ارتباطی صنعت را یاری کنند. به این حوزه باید واقعاً به‌عنوان یک موضوع علمی نگریست و در مسیر آن به طور برنامه‌محور حرکت کنیم.

استقرار استانداردهای بالا در حوزه حمل‌ونقل یک ضرورت

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از همکاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های پیمانکار گروه فولاد مبارکه در نوسازی ناوگان صنعتی شرکت خاطرنشان کرد: اگرچه این نوسازی در گام اول برای پیمانکاران و فولاد مبارکه فشار مالی و هزینه در برداشته است؛ اما به‌زودی آثار و برکات این اقدام هوشمندانه و به‌موقع برای شرکت‌ها و فولاد مبارکه خود را نشان خواهد داد این یک ضرورت است که ما بتونیم استانداردهای بالای حمل‌ونقل را در شرکت مستقر نمائیم. باتوجه‌به اهمیت موضوع حمل‌ونقل این اقدام باید در شرکت‌های پیمانکاری فولاد مبارکه در حوزه حمل‌ونقل سبک نیز ساری و جاری شود.

ارتقای بهره‌وری در حوزه سوخت و عملکرد مکانیزم‌ها

بنا بر اظهارات زرندی اکنون که فولاد مبارکه در حوزه پایداری و نهادینه‌کردن استانداردهای این بخش در عرصه جهانی به توفیقات ارزشمندی دست‌یافته است باید در نظر داشته باشیم این نوسازی برای شرکت مزایای زیست‌محیطی خاص خود را دارد. خوشبختانه با این اقدام، بهره‌وری در حوزه سوخت و عملکرد مکانیزم‌ها به شکل قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.

امروز که ما به‌طورجدی به دنبال سیستم‌های بهینه‌سازی مباحث زیست‌محیطی و موضوع پایداری تولید هستیم، یکی از مؤلفه‌های اثرگذار همین موضوع وسایل نقلیه متحرک است که عملکرد آن‌ها را باید به بالاترین سطح استانداردهای لازم ارتقا دهیم. این در حالی است که احتمالاً تا سه یا چهار سال آینده مبنای ارزیابی‌ها به‌نوعی به همین حوزه محیط‌زیست گره خواهد خورد. به‌عبارت‌دیگر اگر الان هزینه نکنیم، چند سال آینده مجبوریم هزینه‌های بسیار سنگین‌تری را متحمل شویم که آن وقت با این افزایش قیمت‌ها حتماً بسیار کمرشکن خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان اتوبوس‌های حمل‌ونقل کارکنان نیز گفت: در این راستا مطالعاتی مبنی بر استفاده از اتوبوس‌های برقی و بروز رسانی آن در دستور بررسی و مطالعه طرح است.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: امروز بسیار خرسندیم که با همکاری همکاران حوزه حمل و نقل فولاد مبارکه و شرکت های پیمانکاری گام ارزشمندی در مسیر نوسازی ناوگان حمل و نقل شرکت برداشته شد، ناوگانی که بخش اعظم آن با استفاده از ظرفیت های داخلی کشور ساخته و وارد مدار شده است.

گفتنی است، در بخش پایانی این آئین با حضور مدیرعامل و معاونان فولاد مبارکه از مدیران عامل شرکت‌های پیمانکار حوزه حمل‌ونقل فولاد مبارکه قدردانی شد.

