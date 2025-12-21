فولاد سنگان؛ پیشگام در مسئولیت اجتماعی با رویکردی سیستمی و کسب تندیسهای ممتاز کشوری
شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان در بازه زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ با گذار از اقدامات مقطعی به یک چارچوب راهبردی و نظاممند در حوزه مسئولیت اجتماعی، توانسته است با بهرهگیری از استانداردهای جهانی، ساختارهای نظارتی و حکمرانی شرکتی پیشرفته، جایگاه خود را بهعنوان یکی از بنگاههای پیشرو کشور در حوزه پایداری تثبیت کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بر اساس اطلاعات استخراج شده از گزارش شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان، این شرکت در بازه زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ با اتخاذ رویکردی نظاممند و راهبردی، توانسته است جایگاه خود را بهعنوان یک بنگاه اقتصادی مسئولیتپذیر تثبیت کرده و دستاوردهای ارزشمندی در سطح ملی کسب کند. اقداماتی همچون تهیه گزارش جامع عملکرد مسئولیت اجتماعی، اتوماسیون اداری درخواستها از طریق سیستم «فرزین» در سال ۱۴۰۳ و تشکیل کمیته پایداری، نشاندهنده عزم جدی این مجموعه برای شفافیت، پاسخگویی و برنامهریزی دقیق در این حوزه است.
شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان، از زیرمجموعههای اصلی گروه فولاد مبارکه، طی سالهای اخیر رویکرد خود به مسئولیت اجتماعی شرکتها (CSR) را از اقدامات پراکنده و سنتی به سمت یک چارچوب مدیریتی منسجم و سیستمی تغییر داده است. این تغییر پارادایم، سنگبنای دستیابی به موفقیتهای پایدار در حوزه توسعه پایدار و مسئولیتپذیری اجتماعی محسوب میشود.
یکی از مهمترین گامهای استراتژیک فولاد سنگان، تدوین چارچوب پایداری شرکت است؛ چارچوبی که بهصورت هدفمند با سیاستهای کلان گروه فولاد مبارکه همسو شده تا فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت در راستای اهداف کلان گروه و توسعه اقتصادی کشور حرکت کند.
تهیه گزارش پایداری سال ۱۴۰۳
این شرکت با بهرهگیری از یکی از معتبرترین استانداردهای بینالمللی گزارشگری پایداری، یعنی استاندارد جهانی GRI (Global Reporting Initiative)، گزارش عملکرد خود در سال ۱۴۰۳ را تهیه کرده است. استفاده از این استاندارد، بیانگر تعهد فولاد سنگان به شفافیت، قابلیت مقایسه بینالمللی و پاسخگویی به ذینفعان مختلف از جمله سهامداران، کارکنان، جوامع محلی و نهادهای نظارتی است و عمق و بلوغ رویکرد شرکت به CSR را نشان میدهد.
در راستای افزایش کارایی و شفافیت در تعامل با ذینفعان، فولاد سنگان فرآیندهای مرتبط با درخواستها و گزارشدهی اجتماعی را دیجیتالی کرده است:
اتوماسیون اداری از طریق سیستم فرزین (۱۴۰۳)
استقرار سیستم فرزین در مدیریت درخواستهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی، گامی مهم در مسیر حکمرانی شرکتی نوین و حرکت به سمت دولت الکترونیک محسوب میشود. این اقدام ضمن افزایش سرعت رسیدگی، امکان ردیابی دقیق، مستندسازی کامل فرآیندها و ارتقای اعتماد عمومی را فراهم کرده است.
بهمنظور تضمین تداوم، نظارت و حرفهایسازی اجرای برنامههای پایداری، کمیته پایداری در ساختار مدیریتی شرکت تشکیل شده است. این کمیته نقش کلیدی در همسوسازی تصمیمات عملیاتی با اهداف بلندمدت زیستمحیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) ایفا میکند.
رویکرد سیستمی فولاد سنگان به مسئولیت اجتماعی، بازخوردهای مثبتی از سوی نهادهای تخصصی و ملی به همراه داشته و این شرکت را در زمره بنگاههای پیشرو کشور قرار داده است. افتخارات کسبشده طی سالهای اخیر، روند رو به رشد تعهد و عملکرد این مجموعه را بهخوبی ترسیم میکند:
۱۴۰۱: کسب تندیس پلاتین مسئولیت اجتماعی بهعنوان بالاترین سطح این جایزه
۱۳۹۸: کسب رتبه سوم در سومین جایزه مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار بنگاههای اقتصادی
۱۴۰۲: دریافت نشان عالی مسئولیت اجتماعی از جشنواره روابط عمومی ایران
۱۴۰۳: کسب سیمرغ (بالاترین سطح) سومین دوره جشنواره مسئولیت اجتماعی «قاف»
علاوه بر این جوایز، فعالیتهای فولاد سنگان در سایر ابعاد توسعه نیز مورد تقدیر قرار گرفته است. از جمله، کسب تندیسهای متعدد از جشنواره صنعت سلامتمحور، که نشاندهنده توجه ویژه شرکت به سلامت کارکنان، محیط کار و جامعه پیرامونی است.
در سال ۱۳۹۹ نیز این شرکت بهدلیل «برنامهریزی منظم و اصولی در حوزه مسئولیت اجتماعی» مورد تقدیر رسمی رئیس دانشگاه تهران قرار گرفت که بیانگر اعتبار فعالیتهای فولاد سنگان در محافل علمی و دانشگاهی کشور است. همچنین در سال ۱۴۰۳، فولاد سنگان بهعنوان یکی از «صد برند ملی با رویکرد مسئولیت اجتماعی» معرفی شد؛ افتخاری که میزان نفوذ و پذیرش این رویکرد در سطح ملی را تأیید میکند.
موفقیتهای مستند فولاد سنگان در حوزه مسئولیت اجتماعی، علاوه بر تعهدات سازمانی، به رهبری هوشمندانه مدیرعامل شرکت نیز نسبت داده میشود. تعهد آقای علی رسولیان، مدیرعامل فولاد سنگان، به حرکت در چارچوب سیاستهای کلان گروه فولاد مبارکه، نقش محوری در نهادینهسازی این رویکرد سیستمی ایفا کرده است. این حمایت در سطح عالی مدیریت، موجب تخصیص منابع، تعریف اهداف بلندمدت و اجرای جدی استراتژیهای پایداری شده است.
این رویکرد یکپارچه و حمایتشده از سطح مدیریت ارشد، فولاد سنگان را در زمره شرکتهای پیشرو در حوزه حکمرانی شرکتی و شاخصهای ESG قرار داده است؛ رویکردی که در آن، سودآوری مالی در کنار مسئولیتهای زیستمحیطی، اجتماعی و کیفیت ساختار مدیریتی مورد توجه قرار میگیرد.
در مجموع، عملکرد فولاد سنگان در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد که مسئولیت اجتماعی برای این شرکت نه یک هزینه، بلکه سرمایهگذاری استراتژیک برای تضمین پایداری بلندمدت کسبوکار و کسب اعتبار ملی و بینالمللی است.
تدوین چارچوبهای راهبردی، بهرهگیری از استانداردهای جهانی مانند GRI و نهادینهسازی ساختارهای نظارتی، فولاد سنگان را به الگویی قابل اتکا برای سایر بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور در اجرای مسئولیت اجتماعی تبدیل کرده است؛ الگویی که استمرار کسب جوایز معتبر، اثربخشی آن را تأیید میکند.