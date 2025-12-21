به گزارش ایلنا به نقل از هپکو؛ در نشست کاری اخیر نمایندگان اتحادیه ملی سازندگان روسیه (ناستروی)، بخش قابل‌توجهی از نشست به معرفی توانمندی‌های شرکت هپکو اختصاص یافت و هپکو با تمرکز بر تولید و مونتاژ محصولات پیشرفته‌ای نظیر بولدوزر، لودر، غلتک، بیل مکانیکی و گریدر، ظرفیت‌های تولیدی خود را به نمایش گذاشت.

در این رویداد، آمادگی هپکو برای تأمین ماشین‌آلات مدرن ویژه بازار روسیه، انتقال فناوری‌های نوین و بومی‌سازی تولید در خاک فدراسیون روسیه اعلام شد.

این نشست، که گامی مؤثر در گسترش همکاری‌های تجاری دو کشور به شمار می‌رود، با استقبال آنتون موروز، معاون رئیس ناستروی، همراه بود.

موروز با ابراز خرسندی از توسعه روابط ایران و روسیه، از شرکت‌های ایرانی از جمله هپکو دعوت کرد تا در نخستین نمایشگاه بین‌المللی مصالح و فناوری‌های ساختمانی QUBE-Expo شرکت کنند. این نمایشگاه به ابتکار انجمن ملی سازندگان (ناستروی) در دسامبر ۲۰۲۶ در مرکز نمایشگاه دائمی مسکو برگزار خواهد شد.

معاون رئیس ناساروی روسیه تأکید کرد که حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه‌ها و مجامع این اتحادیه در شهرهایی همچون مسکو، سن‌پترزبورگ و یکاترینبورگ، فرصتی جذاب و سودمند برای تقویت روابط صنعتی دوجانبه خواهد بود.

بازتاب مثبت این نشست در رسانه‌های تخصصی روسیه، نشان‌دهنده علاقه‌مندی طرف روسی به بهره‌مندی از توانمندی‌های هپکو در تولید ماشین آلات سنگین است و افق‌های جدیدی برای صادرات، تولید مشترک و دیپلماسی اقتصادی ایران خواهد گشود.

