با بهرهبرداری از فاز دوم سیستم اولترافیلتراسیون مستغرق حاصل شد؛
استفاده حداکثری از پسابهای شهری و کاهش فشار بر منابع آب خام در فولاد مبارکه
فاز دوم پروژه سیستم اولترافیلتراسیون مستغرق (UF) با ظرفیت ۱۵۰۰ مترمکعب بر ساعت، با هدف تأمین پایدار آب، استفاده مجدد از پسابهای شهری و کاهش فشار بر منابع آب خام، در فولاد مبارکه به بهرهبرداری رسید؛ پروژهای زیرساختی که نقش مهمی در پشتیبانی از برنامههای توسعهای و تداوم تولید این شرکت ایفا میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، حمیدرضا خسروانیپور، معاون طرح و توسعه فولاد مبارکه، با اعلام این خبر و با اشاره به جایگاه راهبردی این پروژه در مسیر توسعه شرکت گفت: تأمین پایدار آب یکی از پیشنیازهای اساسی توسعه صنعتی است و فولاد مبارکه این موضوع را بهعنوان یک محور زیرساختی در برنامههای توسعهای خود دنبال میکند. بهرهبرداری از فاز دوم سیستم اولترافیلتراسیون مستغرق، حاصل یک سرمایهگذاری هدفمند برای ایجاد ظرفیتهای پایدار و قابلاتکاء در تأمین آب موردنیاز خطوط تولید است.
وی با تأکید بر اینکه نگاه فولاد مبارکه به پروژههای مرتبط با آب، نگاهی بلندمدت و توسعهمحور است، خاطرنشان کرد: قرارداد خرید پساب شهری از شهرستانهای مبارکه و لنجان که طی آن حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب پساب در یک بازه سیساله تأمین خواهد شد، پشتوانهای مطمئن برای استمرار تولید و اجرای برنامههای توسعهای شرکت در سالهای آینده به شمار میرود.
شکلگیری زنجیرهای کامل و مهندسیشده از جمعآوری پساب شهری تا تصفیه پیشرفته و قابلاستفاده در صنعت
مهدی خسروی، مدیر توسعه انرژی و سیالات فولاد مبارکه نیز در همین زمینه با تشریح نقش فناوری در تحقق اهداف توسعهای شرکت اظهار کرد: در این پروژه، یک زنجیره کامل و مهندسیشده از جمعآوری پساب شهری تا تصفیه پیشرفته و قابلاستفاده در صنعت شکل گرفته است. سیستم اولترافیلتراسیون مستغرق بهعنوان بخش کلیدی این زنجیره، امکان تولید آب باکیفیت پایدار و متناسب با نیاز خطوط تولید را فراهم میکند.
وی تصریح کرد: بهکارگیری این فناوری پیشرفته در مقیاس صنعتی، ضمن کاهش وابستگی به منابع آب خام، بهرهوری مصرف آب را افزایش داده و زیرساختی قابلاتکا برای پشتیبانی از توسعه پایدار فولاد مبارکه در سالهای آینده ایجاد کرده است.
اجرا و بهرهبرداری از فاز دوم با ظرفیت ۱۵۰۰ مترمکعب بر ساعت و با سرمایهگذاری بیش از ۱۰ میلیون یورو
مهدی زارع، مسئول این پروژه نیز با اشاره به روند اجرا و نتایج حاصل از آن گفت: پس از بهرهبرداری موفق از فاز نخست این پروژه با ظرفیت ۱۰۰۰ مترمکعب بر ساعت در سال ۱۳۹۹، فاز دوم با ظرفیت ۱۵۰۰ مترمکعب بر ساعت و با سرمایهگذاری بیش از ۱۰ میلیون یورو طراحی و اجرا شده و به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
وی استفاده حداکثری از ظرفیتهای سازندگان داخلی در تأمین تجهیزات و اجرای زیرساختها را یکی از مهمترین مزایای حاصلشده در اجرای این پروژه دانست و گفت: علاوه بر ارتقای توان فنی داخل کشور، بهرهبرداری از این سیستم منجر به صرفهجویی سالانه حدود ۲۵۰ میلیارد ریال در هزینههای مواد شیمیایی تصفیهخانهها خواهد شد که دستاوردی مهم در مسیر افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید محسوب میشود.
زارع در پایان از تلاشها و همکاریهای مؤثر مدیریت ارشد خدمات فنی و پشتیبانی، مدیریت و کارکنان ناحیه انرژی و سیالات و شرکتهای مهندسی فولاد و آبسان انرژی خاورمیانه بهعنوان پیمانکار مجری طرح که با همافزایی و تعامل سازنده زمینه اجرای موفق و بهرهبرداری از این پروژه زیرساختی را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی کرد.