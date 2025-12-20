به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، وی افزود: بر پایه برخی گزارشات، ایران رتبه ۳۷ اقتصاد جهان را داراست و از این نظر در رده اقتصادهای متوسط جای دارد، در حالی که در سال ۲۰۰۵ تولید ناخالص داخلی ایران ۱.۰۷ تریلیون دلار بر پایه شاخص ppp بود، کشورهایی نظیر عربستان و ترکیه در همان سال به ترتیب GDP معادل ۹۰۰ میلیارد دلار و ۱.۳ تریلیون دلار داشتند و به دلیل جذب سرمایه خارجی، توسعه بخش‌های غیر نفتی و ارزش افزوده بالاتر، توانستند اقتصاد خود را رونق ببخشند و ایران نیز می تواند با توجه به پتانسیل‌های بالایی که دارد این امر را محقق کند.

مدیرعامل فولاد سنگان با اشاره به بخش غیر نفتی طی دهه‌های اخیر، عنوان داشت: سهم بخش غیرنفتی همپای نفت در اقتصاد کشور رشد نکرده است و با استراتژی تدوین شده این بخش در حال تقویت است. وی در ادامه به آسیب‌شناسی اثرات تحریم بر اقتصاد کشور پرداخت و گفت: تحریم اثر نامطلوبی بر اقتصاد کشور داشته است و روند رشد و توسعه اقتصادی کشور را با تأخیر مواجه نموده است، به طوری که شاهد افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در کنار افزایش هزینه‌های مبادله و تجارت، کاهش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی هستیم، که این موارد می‌توند افزایش وابستگی به اقتصاد غیررسمی را در پی داشته باشد.

اکنون پیمانهای منطقه‌ای یکی از مدلهایی است که نقش بسیار جدی در اقتصاد جهان دارند و حضور ایران دو پیمانهای شانگهای و بریکس، فرصتهای خوبی را پیش رو اقتصاد کشور گذاشته است، چرا که ایران کشوری یزرگ و تأثیرگذار است و پتانسیلهای بزرگی برای شکوفایی دارد.

علی رسولیان، نرخ تورم، چند نرخی بودن ارز، عدم شفافیت در سیاست‌گذاری، بروکراسی اداری، ضعف در زیرساخت‌های انرژی و لجستیک و حمل و نقل، کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین ، را از مهمترین علل عقب‌ماندگی اقتصادی ایران دانست و افزود: در حال حاضر آینده شرایط اقتصادی ایران مثبت ارزیابی می ‌شود که با تعوجه به پتانسیل چندوجهی اقتصاد ایران می‌توان با برنامه دقیق علمی با سرعت بیشتر به سمت افق‌های روشن آینده حرکت نمود.

مدیرعامل فولاد سنگان با تحلیل وضعیت بخش صنعت و تولید جهان افزود: تحریمهای بین‌المللی و اقتصاد تک محصولی، از چالشهای مهم در سطح کلان صنعت فولاد است و مشکلاتی در حوزه زیرساختهای صنعتی و ناترازی انرژی و عواملی چند، از چشم انداز تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در پایان ۱۴۰۴ باز مانده ایم.

وی کاهش صادرات، فناوری و مواد اولیه، افزایش هزینه واردات نهاده‌ها و ماشین‌آلات، را از عوامل مؤثر بر صادرات صنعتی کشور برشمرد و گفت: در حالی که جهان به سمت تولید فولاد سبز و هیدروژنی در حرکت است، چاره‌ای جز دسترسی به فناوری‌های نوین، برای تولید و رقابت در بازار جهانی نداریم و باید به طور جدی با برنامه‌ریزی هدفمند به این حوزه ورود نماییم، و جای خوشحالی است که با اتکا به دانش فنی مهندسین جوان کشور این روند شروع شده است و ایران همچنان جز ده کشور اول تولید فولاد جهان است.

این مدیر ارشد صنعت کشور با اشاره به کاهش ضریب بهره‌وری فولاد در سال گذشته و عقب ماندگی ۱۶% درصدی از متوسط نرخ جهانی فولاد گفت: این امر باعث زیان بیش از ۲ میلیارد دلاری صنعت فولاد شد و اگر عدم النفع ناشی از ناترازی انرژی که بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار در از ۱۴۰۰ تاکنون است را لحاظ کنیم، رقم بسیار بالایی است که در صورت در دسترس بودن این مبلغ، جهش بزرگی برای طرح‌های توسعه صنعتی کشور رقم می‌زد.

مدیرعامل فولاد سنگان، بخش معدنی کشور با ۷% ذخیره جهانی را از پتانسیل‌های جدی اقتصادی دانست که باید به آن توجه ویژه‌ای نمود، تا ضمن تنوع بخشی به اقتصاد کشور و حرکت در مسیر کاهش وابستگی به بخش نفت، افق‌های تازه‌ای در صادرات و ارزآوری باز نمود.

وی ایران را کشوری خاص به لحاظ تنوع جغرافیایی و اقلیمی، بازار اقتصادی، گردشگری و منابع انسانی دانست که هر کدام می‌تواند موتور محرک قوی در اقتصاد کشور باشد.

رسولیان با اشاره به راهکارها در شرایط اقتصادی گفت: با اصلاح حکمرانی اقتصادی باید به دنبال تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، داخلی‌سازی فناوری، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها و استفاده از سازوکارهای مالی جایگزین در شرایط خاص باشیم تا در ادامه بتوانیم با تقویت زنجیره تأمین داخلی، مدیریت مالی و ارزی هوشمند و برندسازی و بازاریابی بین المللی ضمن رایزنی با شرکای اقتصادی و عضویت در پیمانهای منطقه‌ای، تاب‌آوری اجتماعی و نیروی انسانی را تقویت نماییم و بهره‌وری اقتصادی را تا حد لازم افزایش دهیم.

مدیرعامل فولاد سنگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش موثر زنان در اقتصاد و چرخه تولید، اظهار کرد: در حال حاضر نقش زنان در اقتصاد کشور حدود ۱۵ درصد است که نسبت به نرخ استاندارد جهانی پایین است، که البته در سالهای اخیر هرجا که فرصتی برای نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور رخ داده، بانوان ایرانی حضور به موقع و اثرگذاری داشته‌اند، به طوری که این شاخص به خوبی در حال رشد است.

رسولیان ادامه داد: ۷۶ درصد ساعات کار جهان به زنان تعلق دارد، در حالی که زنان یک‌سوم نیروی کار رسمی را در جهان تشکیل می‌دهن و از میان ۵۵۰ میلیون کارگر کم‌درآمد جهان، حدود ۳۳۰ میلیون نفر یا (حدود ۶۰ درصد) را زنان تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به تحولات آینده جهان گفت: در آینده بیشترین تحول جمعیتی در بازار کار زنان رخ خواهد داد به طوری که نقش به مراتب بیشتری در اقتصاد و مدیریت حوزه‌های مختلف ایفا خواهند نمود.

مدیر ارشد صنعتی کشور در پایان ضمن اشاره به حضور ارزنده زنان در اقتصاد دوران تحریم از نقش مهم زنان در هویت‌سازی اجتماعی، فرهنگی جامعه در دوران تحریم بر مبنای اصول اقتصاد مقاومتی گفت و اظهار داشت: شرایط برای حضور جدی‌تر زنان در اقتصاد کشور بیش از گذشته مهیاست و بانوان توانمند ایرانی می‌توانند در، استارتاپ‌های فناوری پایه، مشاغل مدیریتی ، مدیریت آموزش و فرهنگ، حوزه مهندسی‌های نرم اقتصاد و صنعت، کسب‌وکارهای نوین و حوزه بازرگانی و بخش مالی و اداری حضور جدی‌تری داشته باشند، تا ضمن برخورداری از نقش ارزنده زنان درحوزه اجتماعی، بتوانیم از توانمندی‌های بانوان شایسته کشور در بخش‌های تولیدی، صنعتی و اقتصادی استفاده نماییم.