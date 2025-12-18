به گزارش ایلنا به نقل از ارتباطات شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری؛ مهرداد عسگری مدیر عامل شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد از اجرای برنامه‌های هدفمند برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت واحد اسیدشویی و توسعه خدمات کارمزدی خبر داد و افزود؛ راه‌اندازی ماشین روغن‌کاری الکترواستاتیک در راستای ارتقای الزامات کیفی، زمینه ساز ارائه خدمات مطابق با استانداردهای مشتریان راهبردی از جمله فولاد مبارکه اصفهان خواهد بود. مدیرعامل شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد، با اشاره به رویکرد این شرکت در استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی اضافه کرد:در راستای افزایش بهره‌وری، توسعه خدمات ارزش‌افزا و پاسخ‌گویی مؤثر به نیاز بازار، به‌ویژه مشتریان بزرگ صنعتی، برنامه‌ریزی منسجمی برای تکمیل ظرفیت واحد اسیدشویی انجام شد و در همین چارچوب، ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های کیفی لازم برای ارائه خدمات اسیدشویی کارمزدی در دستور کار شرکت قرار گرفت.

عسگری خاطرنشان کرد:شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد با اتکا به توان فنی، تجربه عملیاتی و هم‌افزایی میان واحدهای مختلف، تلاش کرده است شرایطی فراهم شود تا محصولات و خدمات ارائه‌شده منطبق با الزامات کیفی و استانداردهای مشتریان راهبردی، به‌ویژه شرکت فولاد مبارکه اصفهان، باشد و این رویکرد را بخشی از مسیر توسعه پایدار و تقویت جایگاه شرکت در بازار می‌دانیم.

محمدعلی فدایی، رئیس واحد اسیدشویی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد نیز با تشریح جزئیات فنی این اقدام گفت:در پی اعلام نیاز شرکت فولاد مبارکه اصفهان،فرآیند ارزیابی فنی و کیفی ورق‌های اسیدشویی‌شده بر اساس استانداردها و الزامات این مجموعه آغاز شد و یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای دستیابی به کیفیت مورد انتظار، تجهیز خط اسیدشویی به ماشین روغن‌کاری متناسب با نیاز مشتری بود که به‌عنوان اولویت اصلی در دستور کار قرار گرفت. وی ادامه داد:ماشین روغن‌کاری خریداری‌شده از نوع الکترواستاتیک و بدون تماس مستقیم با ورق است و امکان اعمال یکنواخت روغن محافظ بر هر دو سطح ورق اسیدشویی‌شده را فراهم می‌کند و میزان پوشش‌دهی روغن نیز بسته به سفارش مشتری، در بازه ۰٫۱۵ تا ۳ گرم بر مترمربع قابل تنظیم بوده و این ویژگی نقش مؤثری در حفظ کیفیت سطحی ورق و جلوگیری از اکسیداسیون ایفا می‌کند.

رئیس واحد اسیدشویی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد با تأکید بر آمادگی عملیاتی این واحد خاطرنشان کرد:با راه‌اندازی این تجهیز و تکمیل الزامات کیفی، واحد اسیدشویی شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد آمادگی کامل برای ارائه خدمات اسیدشویی کارمزدی به شرکت فولاد مبارکه اصفهان و سایر شرکت‌های متقاضی را دارد. گفتنی است با بهره‌برداری از ماشین روغن‌کاری الکترواستاتیک، شرکت نورد فولاد زرین شهرکرد گام مهمی در جهت افزایش بهره‌وری خطوط تولید، توسعه خدمات متنوع کارمزدی و ارتقای سطح رضایت مشتریان صنعتی برداشته است و این اقدام، نقش مؤثری در استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و پاسخ‌گویی به نیاز بازار خواهد داشت.

