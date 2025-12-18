تمرکز پژوهش و نوآوری بر تکنولوژی؛ راهکار اصلی برای توسعه و تولید پایدار محصولات فولادی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، درخصوص توسعه تکنولوژی نیز می‌توان گفت که نقش پژوهش و نوآوری بیرونی بسیار اثرگذار خواهد بود. در این زمینه می‌بینیم خوشبختانه طی سال‌های اخیر از دانش موجود در اکوسیستم نوآوری کشور به درستی استفاده و در این راه سرمایه‌گذاری انجام و ظرفیت‌های خوبی ایجاد شده است؛ بنابراین با تسهیل فرآیندهای درونی شرکت‌های فولادی به خوبی می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. همچنین توسعه و ایجاد کمیته‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمک شایانی به این امر خواهد کرد.

درباره دانش توسعه محصولات فولادی و تولید محصولات جدید شاید بتوان با قطعیت اعلام کرد که دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با شرکت‌های فولادی هم‌جهت نشده‌اند و یا به بیان دیگر در این حوزه پژوهش‌های قوی آکادمیک و حتی آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تحقیقاتی نیز متمرکز ایجاد نشده‌اند. با اینکه ظرفیت‌های دانشی و آزمایشگاه‌های خوبی در دانشگاه‌ها وجود دارد، ولی در مسیر طراحی و توسعه محصولات فولادی فعالیت نمی‌کنند.

کسب جایگاه قابل قبول صنعت فولاد در بین بزرگان این صنعت در دنیا می‌طلبد که واحدهای پژوهش و تحقیقاتی شرکت‌های فولاد با همکاری و هدف‌گذاری دانشگاه‌ها با شروع از تحقیقات پایه و توسعه آن و تجهیز آزمایشگاه‌های همکار در دانشگاه‌ها مراکز پژوهشی را در این حوزه جهت‌دهی کنند.

تعریف پایان‌نامه‌ها، پروژه‌های پژوهشی مشترک، تربیت نیروی انسانی متخصص و حتی ایجاد رشته و یا رشته‌های طراحی محصولات فولادی در مقاطع دانشگاهی در این هدف مهم بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

شرکت فولاد هرمزگان با تعریف استراتژی درست در این حوزه و با توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری خود و ایجاد کمیته فناوری و نوآوری درون‌شرکتی، فرآیندهای احتساب ایده‌ها و محصولات دانش‌بنیان را تسهیل و کوتاه کرده است. این شرکت ایجاد مراکز نوآوری تخصصی توسعه محصولات جدید را در دست اقدام دارد و با شروع سرمایه‌گذاری در دانش‌های پایه و تکمیلی، برنامه دارد که به طراحی محصولات جدید دست یافته و این مهم در استراتژی‌های کوتاه و بلندمدت شرکت هم دیده شده است‌. توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری شرکت در سطح کشور و همکاری با مراکز پژوهشی استانی و کشوری از دیگر اقدامات این شرکت در این حوزه مهم خواهد بود.

تعریف پروژه‌های مشترک، استفاده از تخصص و دانش همکاران شرکت که سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده‌اند نیز در دست‌یابی به این استراتژی دارای از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود‌.