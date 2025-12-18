یادداشت شاهین زارع، مدیر متالورژی، طراحی و توسعه محصولات شرکت فولاد هرمزگان به مناسبت فرا رسیدن هفته پژوهش؛
تمرکز پژوهش و نوآوری بر تکنولوژی؛ راهکار اصلی برای توسعه و تولید پایدار محصولات فولادی
شاهین زارع به مناسبت فرا رسیدن هفته پژوهش طی یادداشتی نوشت: دستیابی به ظرفیت کمی تعریف شده در صنعت فولاد کشور و افزایش هزینههای تولید به سبب آزادسازی حاملهای انرژی، صنعت فولاد را با چالشهایی در جهت پایداری و ادامه مسیر این صنعت ایجاد کرده است. از این رو لازم است در افق پیش روی صنعت فولاد و به منظور تابآوری آن، شرکتها با ارتقای تکنولوژیهای خطوط تولید در جهت افزایش بهرهوری و کاهش هزینه تولید و از منظر دیگر با توسعه محصولات خود و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر بتوانند محصولاتی قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی تولید کنند. در این مسیر سخت با تمرکز بر پژوهش و نوآوری درون و برون سازمانی، بسیاری از این اهداف قابل تحقق است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، درخصوص توسعه تکنولوژی نیز میتوان گفت که نقش پژوهش و نوآوری بیرونی بسیار اثرگذار خواهد بود. در این زمینه میبینیم خوشبختانه طی سالهای اخیر از دانش موجود در اکوسیستم نوآوری کشور به درستی استفاده و در این راه سرمایهگذاری انجام و ظرفیتهای خوبی ایجاد شده است؛ بنابراین با تسهیل فرآیندهای درونی شرکتهای فولادی به خوبی میتوان از این ظرفیت استفاده کرد. همچنین توسعه و ایجاد کمیتهها و صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر کمک شایانی به این امر خواهد کرد.
درباره دانش توسعه محصولات فولادی و تولید محصولات جدید شاید بتوان با قطعیت اعلام کرد که دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با شرکتهای فولادی همجهت نشدهاند و یا به بیان دیگر در این حوزه پژوهشهای قوی آکادمیک و حتی آزمایشگاهها و زیرساختهای تحقیقاتی نیز متمرکز ایجاد نشدهاند. با اینکه ظرفیتهای دانشی و آزمایشگاههای خوبی در دانشگاهها وجود دارد، ولی در مسیر طراحی و توسعه محصولات فولادی فعالیت نمیکنند.
کسب جایگاه قابل قبول صنعت فولاد در بین بزرگان این صنعت در دنیا میطلبد که واحدهای پژوهش و تحقیقاتی شرکتهای فولاد با همکاری و هدفگذاری دانشگاهها با شروع از تحقیقات پایه و توسعه آن و تجهیز آزمایشگاههای همکار در دانشگاهها مراکز پژوهشی را در این حوزه جهتدهی کنند.
تعریف پایاننامهها، پروژههای پژوهشی مشترک، تربیت نیروی انسانی متخصص و حتی ایجاد رشته و یا رشتههای طراحی محصولات فولادی در مقاطع دانشگاهی در این هدف مهم بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
شرکت فولاد هرمزگان با تعریف استراتژی درست در این حوزه و با توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری خود و ایجاد کمیته فناوری و نوآوری درونشرکتی، فرآیندهای احتساب ایدهها و محصولات دانشبنیان را تسهیل و کوتاه کرده است. این شرکت ایجاد مراکز نوآوری تخصصی توسعه محصولات جدید را در دست اقدام دارد و با شروع سرمایهگذاری در دانشهای پایه و تکمیلی، برنامه دارد که به طراحی محصولات جدید دست یافته و این مهم در استراتژیهای کوتاه و بلندمدت شرکت هم دیده شده است. توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری شرکت در سطح کشور و همکاری با مراکز پژوهشی استانی و کشوری از دیگر اقدامات این شرکت در این حوزه مهم خواهد بود.
تعریف پروژههای مشترک، استفاده از تخصص و دانش همکاران شرکت که سالها در این حوزه فعالیت کردهاند نیز در دستیابی به این استراتژی دارای از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.