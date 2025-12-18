خبرگزاری کار ایران
بازی بزرگ فولاد هرمزگان؛ 30 همت درآمد در ۸ ماه

فولاد هرمزگان در هشت‌ماهه امسال با ثبت درآمد ۳۰۴ هزار میلیارد ریالی از محل فروش تختال در بازارهای داخلی و صادراتی، رشد ۶۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را رقم زد؛ عملکردی که با افزایش حجم فروش، جهش درآمد صادراتی و رشد همزمان بازار داخل، نویدبخش پایانی قدرتمند برای این شرکت در سال ۱۴۰۴ است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد هرمزگان، شرکت فولاد هرمزگان در هشت‌ماهه امسال موفق شد از محل فروش تختال در بازارهای داخلی و بین‌المللی، درآمدی معادل ۳۰۴ هزار و ۱۱۸ میلیارد ریال کسب کند؛ رقمی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۲درصدی را نشان می‌دهد و بیانگر روند رو‌به‌رشد درآمدی این شرکت در سال ۱۴۰۴ است.

با نزدیک شدن به فصل زمستان سال ۱۴۰۴، این شرکت در حوزه فروش عملکردی قابل‌توجه از خود به‌جای گذاشته و در هر دو بخش بازار داخلی و صادراتی، رشد محسوسی را به ثبت رسانده است.

در بخش فروش داخلی، فولاد هرمزگان طی هشت‌ماهه امسال موفق به فروش ۶۰۷ هزار و ۹۸ تن تختال شد که در مقایسه با ۵۲۵ هزار و ۷۱۲ تن فروش ثبت‌شده در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۵درصدی را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، عملکرد شرکت در بازارهای صادراتی نیز مثبت ارزیابی می‌شود. فروش صادراتی تختال فولاد هرمزگان در این دوره به ۳۷۷ هزار و ۷۶۳ تن رسید که نسبت به ۳۱۴ هزار و ۵۸۸ تن در مدت مشابه سال قبل، حکایت از افزایش نزدیک به ۲۰درصدی دارد.

در مجموع، میزان فروش کل تختال فولاد هرمزگان در هشت‌ماهه امسال به ۹۸۴ هزار و ۸۶۱ تن رسید؛ این در حالی است که فروش شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۸۴۰ هزار و ۳۰۰ تن بوده و بر این اساس، رشد بیش از ۱۷درصدی در حجم فروش به ثبت رسیده است.

در بخش درآمدی نیز فولاد هرمزگان روندی صعودی را تجربه کرده است. درآمد حاصل از فروش داخلی تختال در هشت‌ماهه امسال به ۱۹۶ هزار و ۸۶۴ میلیارد ریال رسید که نسبت به ۱۲۴ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۵۸درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین، درآمد صادراتی شرکت با رشد قابل‌توجه ۷۱درصدی از ۶۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال در سال گذشته به ۱۰۷ هزار و ۲۵۴ میلیارد ریال در هشت‌ماهه امسال افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، مجموع درآمد فولاد هرمزگان از محل فروش داخلی و صادراتی تختال در هشت‌ماهه امسال به ۳۰۴ هزار و ۱۱۸ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با ۱۸۷ هزار و ۵۳۱ میلیارد ریال مدت مشابه سال قبل، رشد ۶۲درصدی را به ثبت رسانده و چشم‌انداز مثبتی از عملکرد این شرکت در ادامه سال ۱۴۰۴ ترسیم می‌کند.

