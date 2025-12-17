خبرگزاری کار ایران
مسعود هراتیان، مدیر پژوهش و نوآوری فولاد مبارکه به‌مناسبت روز پژوهش:

تعریف و اجرای پروژه‌های پژوهشی متعدد و مسئله‌محور در فولاد مبارکه

تعریف و اجرای پروژه‌های پژوهشی متعدد و مسئله‌محور در فولاد مبارکه
مدیر پژوهش و نوآوری فولاد مبارکه به‌مناسبت روز پژوهش با بیان اینکه تعریف و اجرای پروژه‌های پژوهشی متعدد و مسئله‌محور در فولاد مبارکه افزود:هفته پژوهش و فناوری، فرصت مغتنمی برای پاسداشت تلاش‌های پژوهشگران، فناوران و نخبگان علمی کشور و بازخوانی نقش بی‌بدیل پژوهش در آینده صنعت فولاد است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، مسعود هراتیان، مدیر پژوهش و نوآوری فولاد مبارکه به‌مناسبت روز پژوهش با بیان اینکه فولاد مبارکه از ابتدای فعالیت خود، واحد پژوهش و نوآوری (تحقیق و توسعه سابق) را به‌عنوان بازوی راهبردی و توانمند در پاسخ‌گویی به نیازهای دانشی، فناورانه و نوآورانه سازمان ایجاد کرده افزود:  از این طریق، با تعریف و اجرای پروژه‌های پژوهشی متعدد و مسئله‌محور، همکاری گسترده و مستمری با جامعه علمی، دانشگاهی و فناورانه کشور برقرار کرده است. این رویکرد، نمادی روشن از باور عمیق فولاد مبارکه به نقش پژوهش در توسعه پایدار و پیشرفت صنعتی کشور است.

وی در ادامه گفت: همکاری با اکثر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی معتبر کشور و اجرای بیش از ۱۲۰۰ پروژه پژوهشی موفق، از مهم‌ترین دستاوردهای واحد پژوهش و نوآوری به‌شمار می‌رود که علاوه بر خلق ارزش اقتصادی، افزایش بهره‌وری و کاهش قابل توجه هزینه‌های تولید و بهره‌برداری، نقش مؤثری در توانمندسازی سرمایه انسانی، توسعه ظرفیت‌های علمی و تقویت زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور ایفا کرده است. این دستاوردها، گواهی روشن بر اهمیت پیوند مؤثر میان صنعت و دانشگاه و ثمرات ارزشمند آن است.

 این واحد طی سال‌های اخیر، همسو با رویکردهای نوین جهانی و با الگوبرداری از شرکت‌های پیشرو بین‌المللی، راهبرد «نوآوری باز» را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه خود برگزیده و با بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی، اعطای گرنت‌های دانشجویی و فناورانه، حمایت از طرح‌های پژوهشی تقاضامحور و سرمایه‌گذاری در شتاب‌دهنده‌ها و استارتاپ‌ها، نقش فعالی در توانمندسازی اکوسیستم نوآوری ایفا کرده است. این اقدامات، زمینه‌ساز توسعه فناوری‌های کلیدی صنعت فولاد و شکل‌گیری و رشد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در زنجیره ارزش گروه فولاد مبارکه بوده است.

مدیر پژوهش و نوآوری فولاد مبارکه افزود: هفته پژوهش و فناوری، فرصت مغتنمی برای پاسداشت تلاش‌های پژوهشگران، فناوران و نخبگان علمی کشور و بازخوانی نقش بی‌بدیل پژوهش در آینده صنعت فولاد است. ما بر این باوریم که اگرچه تاکنون دستاوردهای ارزشمندی در حوزه پژوهش و نوآوری حاصل شده است، اما همچنان در آغاز مسیر شکوفایی قرار داریم و با اتکا به سرمایه انسانی توانمند، همکاری‌های علمی و پژوهشی با جامعه علمی کشور بطور اثربخش و آینده‌نگرانه، امیدواریم در آینده‌ای نزدیک به چشم‌انداز خود، یعنی فولاد مبارکه‌ای نوآور و توسعه و جذب تکنولوژی‌های کلیدی فولادی دست یابیم.

