مدیرعامل گروه فولاد مبارکه مطرح کرد؛
برنامهریزی جدی برای افزایش سودآوری و نقشآفرینی واقعی شرکتهای تابع فولاد مبارکه
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه از برنامهریزی جدی برای افزایش سودآوری و نقشآفرینی واقعی شرکتهای تابع گروه فولاد مبارکه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در اولین نشست راهبردی مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای گروه فولاد مبارکه در ابتدای سخنان خود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بهویژه شهدای والامقام اصفهان از جمله شهید خرازی، شهید احمد کاظمی و شهید همت، تأکید کرد: اصفهان شهری است که جایجای آن با ایثار و رشادت شهدا معنا یافته و یاد این بزرگان همواره برای ما مسئولیتآفرین است. وی همچنین با اشاره به شهدای جنگ تحمیلی و شهدای جنگ ۱۲ روزه، آغاز نشست را با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) متبرک کرد.
زرندی خطاب به مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای گروه تصریح کرد: مخاطب اصلی صحبت من شما هستید؛ شما را همکاران ارشد و شرکای راهبردی خود در انجام مأموریتهای جدی گروه میدانم. خداوند توفیقی داده که در یک دوره زمانی کنار هم قرار گرفتهایم تا در ادامه نقشآفرینیهای بزرگ خانواده فولاد مبارکه، اثرگذار باشیم؛ این را باید یک نعمت بزرگ الهی بدانیم.
نگاه من رئیس و مرئوسی نیست؛ شما رهبران این سیستم هستید
وی با تأکید بر رویکرد مدیریتی خود گفت: نگاه من نگاه «رئیس و مرئوسی» نیست. نگاه من این است که هر یک از شما باید خود را جزئی از یک کل بزرگ بدانید و نسبت به کل گروه فولاد مبارکه حس مسئولیت داشته باشید. شما را رهبر این سیستم میبینم، نه صرفاً مدیر اجرایی یا مدیری که منتظر ابلاغ بخشنامه و دستور بماند.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه افزود: هنر دوره مدیریتی من این است که بتوانم این گروه را همدلتر کنم. افراد بزرگی در این جمع حضور دارند و به نظر میرسد امروز در نقطهای هستیم که میتوان حرف بزرگ زد، ادعای بزرگ داشت و کارهای بزرگ انجام داد. من همیشه اعتقاد داشتم در شرایطی که ناامیدی در کشور موج میزند، میتوان گروههای سالم تشکیل داد که در مسیر حرکت متعالی، نقشآفرینی کنند.
زرندی با اشاره به شاخصهای انتصاب مدیران، بهصراحت گفت: در جلسات انتصاب، دو شرط را شفاف و بدون رودربایستی بیان کردم؛ اول «سلامت». من به دنبال مدیر لابیباز، رانتی و اهل توصیه نیستم. دوم «کارآمدی». تلاش کردهام مدیرانی انتخاب شوند که اهل تخصص و اثرگذاری باشند؛ هرچند ادعا نمیکنم در همه موارد صددرصد موفق بودهام، اما بر این مسیر ایستادهام.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با نگاهی اخلاقی و مسئولانه تأکید کرد: از خدا میخواهم آبروی ما را حفظ کند؛ انسان هیچگاه نباید خود را مصون بداند. پیامبر اکرم(ص) با آن عظمت میفرمودند: «الهی لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابداً»؛ ما که جای خود داریم. اما نیت ما این است که انسانهای سالم را دور هم جمع کنیم و یک سیستم سالم طراحی کنیم تا در پیشگاه الهی شرمنده امانتداری بیتالمال نباشیم.
او افزود: کسانی که نزدیک من کار کردهاند روحیات مرا میدانند؛ تلاشم همواره این بوده که به خاطر دنیای دیگران، آخرت خودم را خراب نکنم. مراقب باشید شما هم چنین نکنید.
وی با تأکید بر حق سهامداران گفت: سهامداران ما مردم هستند. من بارها در مجامع دیدهام که زنان و مردان سالخورده که عموماً از بازنشستگان گروه فولاد مبارکه هستند، اول وقت میآیند و میگویند زندگیمان را روی مدیریت شما بستهایم. هر کدام از اینها حقی بر گردن ما دارند. لذا وظیفه داریم سالم کار کنیم و شایستهها را کنار خود جمع کنیم.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه تصریح کرد: هیچ کشوری را ندیدهام که پیشرفت کرده باشد مگر آنکه شایستهها را برای انجام کارهای کلیدی جمع کرده باشد.
زرندی سپس به آیه ۱۷ سوره رعد اشاره کرد و گفت: خداوند در این آیه، حق و باطل را با مثال روشن بیان میکند؛ کفِ روی آب یا کفِ روی فلز گداخته، ماندنی نیست، اما آنچه به مردم نفع میرساند در زمین باقی میماند. بنابراین باید مراقب باشیم کارهای ما از جنس حق و نافع باشد، نه از جنس نمایش و کف.
تقویت همکاری بین شرکتها؛
زرندی یکی از محورهای کلیدی سخنان خود را «ضعف همکاری بین شرکتها» دانست و گفت: بین بخشها نباید کار به نامهنگاریهای طولانی بکشد؛ اینکه مدیری بگوید یک ماه پیگیری کردهام و نتیجه نگرفتهام، قابل قبول نیست. باید گعدهها و جمعهای کاری تشکیل شود؛ مدیران با هم بنشینند، فکر کنند، برنامهریزی کنند و رفیق شوند. گاهی یک تماس تلفنی میتواند مسئله را کامل حل کند.
او افزود: هدف این نشستها این است که به هماهنگی و رفع اشکالات کمک کند؛ طوری که مدیران وقتی از جلسه خارج میشوند، احساس کنند بخشی از مسائلشان همانجا حل شده است.
انسان، سرمایه اصلی سازمان؛ و زنجیرهای که باید مکمل هم باشد
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با بیان اینکه «شرکتها را آدمها میسازند»، گفت: تکنولوژی و ساختار مهم است، اما توسعه بدون انسانهای قوی ممکن نیست. ما موظفیم برای سرمایه انسانی وقت بگذاریم، ارزش قائل شویم و افراد خوب را در کنار هم نگه داریم.
وی با اشاره به ماهیت زنجیرهای فولاد تأکید کرد: ما یک زنجیره بههم پیوستهایم؛ اگر جایی از زنجیره دچار مشکل شود، کل سیستم دچار انحراف میشود. بنابراین باید مکمل همدیگر باشیم و صدای همکاران را جدی بگیریم.
ارتباط نزدیکتر با بدنه و دسترسیپذیری مدیرعامل را داشته باشیم
زرندی با اشاره به شلوغی و پیچیدگی موضوعات در فولاد مبارکه گفت: اینجا حجم مسائل از آب و برق و گاز تا تولید و نیروی انسانی و بازار داخلی و خارجی بالاست. با این وجود، نباید از بدنه کاری فاصله گرفت. باید سازوکاری فراهم شود که کارگران و کارکنان حس کنند مسیر دسترسی و ارتباط با مدیریت وجود دارد؛ حتی اگر لازم باشد در نمازخانه کنار هم نماز بخوانیم و از نزدیک در جریان دغدغهها قرار بگیریم.
شفافیت و تشریفات قانونی؛ خط قرمز در واگذاریها
وی با تأکید مجدد بر شفافیت گفت: هیچ دلیلی ندارد کار بدون مزایده و مناقصه انجام شود. بهانه «خصوصی بودن» قابل پذیرش نیست؛ خصوصی یعنی چه؟ اگر دارایی شخصی شما بود آیا حاضر بودید اینگونه اداره کنید؟ من با ترک تشریفات موافق نیستم، مگر در شرایط اضطرار واقعی و مستند. بهطور معمول، همه امور باید به سمت فرآیندهای شفاف حرکت کند.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه همچنین اعلام کرد: در شرکتها شاخصی برای تحلیل «شفافیت و سلامت» تعریف خواهد شد تا در همین نشستها قابل پایش و بررسی باشد.
سادهزیستی، کاهش هزینه، افزایش درآمد و انضباط مالی
زرندی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن توصیه به سادهزیستی مدیران گفت: مراقب رفتار مدیریتی خود باشید چرا که از مسئول در حکومت اسلامی انتظار متفاوت میرود.
وی سپس بر ضرورت برنامهریزی جدی برای کاهش هزینه و افزایش درآمد، توقف پروژههای کماولویت و تقویت انضباط مالی تأکید کرد و گفت: در جلسه بعد، باید ابتدا کارنامه شرکتها مرور شود و سپس درباره برنامهها تصمیمگیری کنیم. همچنین رصد نیروی انسانی شرکتها و کنترل هزینهها باید منظم و دقیق انجام شود.
انرژی، مولدسازی و اولویت پروژههای حیاتی
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به بحرانهای انرژی در سال جاری گفت: برای سال ۱۴۰۵ برنامهریزی انرژی جدیتری داریم و امیدواریم با تدابیر انجامشده، معضل برق کاهش یابد. اولویت فوری ما نیروگاه سیکل ترکیبی و نیروگاه خورشیدی است؛ چون سال آینده باید برق پایدار داشته باشیم.
وی افزود: مولدسازی داراییها و استفاده بهینه از زمینها و داراییهای راکد باید جدیتر دنبال شود.
توانمندسازی هیئتمدیره، رتبهبندی شرکتها و داشبورد مدیریتی
زرندی خطاب به مسئولان مربوطه تأکید کرد: آموزش هیئتمدیرهها امری ضروری است؛ همچنین رتبهبندی شرکتها باید آماده و ارائه شود. نبود داشبورد منسجم مدیریتی قابل قبول نیست؛ باید سامانهای باشد که مدیران بهصورت مستمر شاخصها را رصد کنند و تصمیمگیریها با تأخیر چندماهه انجام نشود.
هماهنگی فروش، مالیات و بازطراحی ساختار گروه فولادمبارکه
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به ضرورت هماهنگی در حوزه فروش گفت: معاونان فروش شرکتهای دارای فروش باید ماهانه یک یا دو بار دور هم جمع شوند و سیاستگذاری متمرکز انجام دهند. اختیار فروش داده میشود، اما در چارچوب هماهنگ و یکپارچه.
او همچنین موضوع مالیات را از حوزههایی دانست که باید «منسجم و گروهی» پیگیری شود و گفت: وقتی برای یک مسئله به سازمان مالیاتی مراجعه میکنیم، باید مسائل همه شرکتها بهصورت یکپارچه مطرح شود، نه اینکه هر شرکت جداگانه مشکل خود را بیان کند.
زرندی همچنین به بازطراحی ساختار گروه اشاره کرد و گفت: گامهایی برای تمرکز حوزههای معدنی و مالی برداشته شده و حوزه لجستیک نیز باید در گام بعدی شکل بگیرد. موضوع هلدینگ انرژی نیز بهعنوان یکی از مسیرهای مهم کسبوکارهای جدید در حال پیگیری است.
پایش مستمر، تکمیل طرحهای نیمهتمام و نقشآفرینی در استراتژی ۱۴۱۴
وی با اشاره به ضرورت پایش مستمر تولید و طرحها گفت: جلسات پایش کم است و در حوزه طرحها عقبافتادگی داریم؛ تعداد زیادی پروژه نیمهتمام داریم که باید تعیین تکلیف شود. همچنین نقش هر شرکت و هلدینگ باید در استراتژی ۱۴۱۴ شفاف شود و مشخص باشد هر مجموعه کجای داستان ایستاده است.
هدفگذاری بزرگ: سهم ۵۰ درصدی شرکتهای تابعه از سود و درآمد گروه فولادمبارکه
زرندی در بخش پایانی سخنان خود گفت: امیدوارم روزی سهم این جمع از درآمد و سود فولاد مبارکه حداقل به ۵۰ درصد برسد؛ در حالی که اکنون این سهم حدود بیستوچند درصد است. لازمه تحقق این هدف، برنامهریزی جدی برای افزایش سودآوری و نقشآفرینی واقعی شرکتهاست؛ انرژی و منابعی که از گروه گرفته میشود باید در سودآوری متناسب بازتاب پیدا کند.
امید به ۱۴۰۵ و حرکت در مسیر فولاد سبز و تحول دیجیتال
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اشاره به بحرانهای سال جاری بهویژه در حوزه برق و قیمتگذاری گفت: بخش مهمی از این بحرانها مدیریت شده و امیدواریم سال ۱۴۰۵ سال مناسبی برای تولید باشد. وی همچنین با اشاره به پیشرفت برخی پروژهها و عبور از گرههای سخت، گفت شرایط پایان سال را مثبت میبیند و بخش عمدهای از کاهش سود ناشی از تعطیلیها و افت قیمت در ایام جنگ قابل جبران است.
او سه محور اصلی آینده گروه را چنین برشمرد: اقتصاد چرخشی و فولاد سبز، محصولات با ارزش افزوده بالا، و تحول دیجیتال. همچنین بر لزوم توجه به رضایت پرسنل تأکید کرد و گفت این حوزه نیز باید جدیتر دنبال شود.
در پایان، سعید زرندی ضمن قدردانی از همراهی مدیران و اعضای هیئتمدیره شرکتهای گروه فولاد مبارکه، ابراز امیدواری کرد با همدلی، سلامت و برنامهریزی دقیق، شاهد تحول بیش از پیش و حرکت رو به جلو در خانواده بزرگ فولاد مبارکه باشیم و سخنان خود را با تشکر به پایان رساند.