گذر از بنگاهداری سنتی به بنگاهداری پلتفرمی
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه توکا گفت: پیادهسازی ساختار مالی و هلدینگ پلتفرمی باید با توجه به نیازهای داخلی، فرصتهای جهانی و زیرساختهای موجود انجام شود و با ارزیابیهای مستمر، به ایجاد ارزش پایدار برای کل گروه فولاد مبارکه منجر شود.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرنگار فولاد مبارکه، امیرحسین ارضاء، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه توکا در ارائهای تخصصی با موضوع «گذر از بنگاهداری سنتی به بنگاهداری پلتفرمی» در اولین نشست راهبردی مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای گروه فولاد مبارکه: فولاد مبارکه صرفاً بنگاه صنعتی نیست، بلکه یک شرکت مادر با چندین شرکت فرعی و وابسته است؛ پیچیدگی بنگاهداری در این سطح منجر به بررسی دقیق مفهوم گروه میشود. هلدینگ پلتفرمی بهعنوان رویکردی نوظهور و در حال گسترش در دنیا، با تمرکز بر یکپارچهسازی و چابکی تصمیمگیری، دادهمحوری و مدیریت زنجیره ارزشی از معدن تا فناوری و فینتک است.
وی افزود: یکپارچگی بهجای تمرکز صرف، مدیریت مالی زنجیره، نسلهای مختلف حاکمیت شرکتی، و استفاده از مغز مالی هوشمند با دادههای بهروز، مدلهای مالی و هوش مصنوعی جزو اصول کلیدی platform holding است؛ باید تجربیات جهانی بررسی و با محیط و زیرساختهای داخلی کشور برای عبور ایمن از بحرانهای محیطی صنایع تطبیق داده شوند.
ایشان گفت: در دنیای امروز، تأکید بر منسجمسازی فرایندهای مالی، شفافسازی روابط ذینفعان و نهادهای ناظر (سازمان بورس)، و پیادهسازی گزارشهای پایداری و سوشیال گاورننس از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین شرکتها باید با استفاده از دادههای روز، مدلهای مالی و استفاده از هوش مصنوعی تصمیمگیریهای دادهمحور را هدایت کند تا چابکی و پاسخگوییشان افزایش یابد.
وی مطرح کرد: شرکتهای بزرگ فولادی جهان همچون آرسلورمیتال و سایر صنایع آهن و فولاد، راهکارهای ارزشمحور و ریسک مدیریت یکپارچه را پیاده کردهاند. شاخصهای ارزیابی سریعِ چابکی تصمیمگیری و مدت زمان از تصمیم تا اجرا و اثر ایجاد ارزش در هر پروژه نیز برای شرکتها حیاتی است.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه توکا گفت: نقش هدف از ایجاد گروه مالی برای فولاد مبارکه در گام نخست کاهش هزینه سرمایه، بهبود ساختار سرمایه، بهبود تخصیص منابع و ایجاد ارزش بلندمدت برای گروه فولاد مبارکه (هم شرکت مادر و هم شرکتهای فرعی)، با رویکرد یکپارچه و دادهمحور است. استفاده از صندوقهای بازنشستگی و دارایی با سازوکار بورس و مبتنی بر مزیت رقابتی فولاد مبارکه، با هدف ارائه بازدهی بالا و پایداری برای کارکنان و شرکت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی تصریح کرد: فولاد مبارکه با وجود داشتن شرکتهای متعدد فرعی و وابسته، به یک بنگاه با پتانسیل تجربهسنجی در مدلهای هلدینگ و هلدینگ پلتفرمی تبدیل شده است. ایجاد گروه مالی با رویکرد یکپارچه، دادهمحور و ارزشمحور میتواند به چابکی بیشتر، بهبود ساختار سرمایه، مدیریت نقدینگی و همکاری با ذینفعان منجر شود. استفاده از مدلهای مالی مدرن، هوش مصنوعی و حاکمیت مؤثر راهبردی برای مواجهه با چالشهای محیطی اقتصاد و بازار سرمایه ضروری است.
در نهایت، پیادهسازی ساختار مالی و هلدینگ پلتفرمی باید با توجه به نیازهای داخلی، فرصتهای جهانی و زیرساختهای موجود انجام شود و با ارزیابیهای مستمر، به ایجاد ارزش پایدار برای کل گروه فولاد مبارکه منجر شود.