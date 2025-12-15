به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سجاد طهماسبی، معاون سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌های گروه فولاد مبارکه در اولین نشست راهبردی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه گفت:

هدف از برگزاری جلسه امروز، همفکری و همسو‌سازی استراتژی‌ها و اهداف گروه فولاد مبارکه با حضور مدیرعامل این مجموعه بزرگ صنعتی به‌منظور همدلی و هم‌جهت‌سازی است.

لازم به ذکر است این نشست نخستین برنامه ای است که در این سطح برگزار می شود و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های گروه در قالب یک نشست مشترک گرد هم آمده اند.

