معاون سرمایه گذاری و راهبردی گروه فولاد مبارکه:
ضرورت همفکری و همسوسازی استراتژیها و اهداف گروه فولاد مبارکه
در شرایط پیچیده بینالمللی و تحریمهای ظالمانه، صنعت فولاد در ایران با چالشهایی مواجه است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سجاد طهماسبی، معاون سرمایهگذاری و راهبری شرکتهای گروه فولاد مبارکه در اولین نشست راهبردی مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره شرکتهای تابعه گفت:
هدف از برگزاری جلسه امروز، همفکری و همسوسازی استراتژیها و اهداف گروه فولاد مبارکه با حضور مدیرعامل این مجموعه بزرگ صنعتی بهمنظور همدلی و همجهتسازی است.
لازم به ذکر است این نشست نخستین برنامه ای است که در این سطح برگزار می شود و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های گروه در قالب یک نشست مشترک گرد هم آمده اند.