خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سرمایه گذاری و راهبردی گروه فولاد مبارکه:

ضرورت هم‌فکری و همسو‌سازی استراتژی‌ها و اهداف گروه فولاد مبارکه

ضرورت هم‌فکری و همسو‌سازی استراتژی‌ها و اهداف گروه فولاد مبارکه
کد خبر : 1728130
لینک کوتاه کپی شد.

در شرایط پیچیده بین‌المللی و تحریم‌های ظالمانه، صنعت فولاد در ایران با چالش‌هایی مواجه است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، سجاد طهماسبی، معاون سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌های گروه فولاد مبارکه در اولین نشست راهبردی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه گفت:

هدف از برگزاری جلسه امروز، همفکری و همسو‌سازی استراتژی‌ها و اهداف گروه فولاد مبارکه با حضور مدیرعامل این مجموعه بزرگ صنعتی به‌منظور همدلی و هم‌جهت‌سازی است.

لازم به ذکر است این نشست نخستین برنامه ای است که در این سطح برگزار می شود و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های گروه در قالب یک نشست مشترک گرد هم آمده اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری