دقایقی قبل؛

اولین نشست راهبردی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های گروه فولاد مبارکه آغاز شد

اولین نشست راهبردی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های گروه فولاد مبارکه، دقایقی قبل با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران ارشد و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه در سالن نگین نقش جهان اصفهان آغاز شد.