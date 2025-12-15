خبرگزاری کار ایران
اولین نشست راهبردی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های گروه فولاد مبارکه آغاز شد

کد خبر : 1728125
اولین نشست راهبردی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های گروه فولاد مبارکه، دقایقی قبل با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران ارشد و مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه گروه فولاد مبارکه در سالن نگین نقش جهان اصفهان آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، گفتنی است، یکی از جهت‌گیری‌های محوری شش‌گانه مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ارتقای نظام حکمرانی، چابکی و هم‌افزایی در این گروه بزرگ صنعتی است که در افق سال ۱۴۱۴ تعریف شده است.

 

