حضور فعال شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر در دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی کیش اینوکس
در دوازدهمین نمایشگاه و همایش بینالمللی بورس، بانک، بیمه، خصوصیسازی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور کیش اینوکس حضور یافت.
به گزارش ایلنا: شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر با هدف معرفی توانمندیها، ظرفیتها و دستاوردهای توسعهای خود، در دوازدهمین نمایشگاه و همایش بینالمللی بورس، بانک، بیمه، خصوصیسازی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری کشور کیش اینوکس حضور یافت.
شرکت توسعه آهن و فولاد گلگهر بهعنوان بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی کشور در این نمایشگاه، آخرین دستاوردها و جدیدترین پروژههای توسعهای خود را ارائه کرد و با معرفی فرصتهای سرمایهگذاری موجود در مجموعه، میزبان جمعی از مدیران، متخصصان و فعالان اقتصادی حاضر در رویداد بود.
نمایشگاه بین المللی کیش اینوکس از ۱۹ تا ۲۲ آبان در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.
روابط عمومی و امور بین الملل
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر