به گزارش ایلنا: شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر با هدف معرفی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و دستاوردهای توسعه‌ای خود، در دوازدهمین نمایشگاه و همایش بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور کیش اینوکس حضور یافت.

شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن اسفنجی کشور در این نمایشگاه، آخرین دستاوردها و جدیدترین پروژه‌های توسعه‌ای خود را ارائه کرد و با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در مجموعه، میزبان جمعی از مدیران، متخصصان و فعالان اقتصادی حاضر در رویداد بود.

نمایشگاه بین المللی کیش اینوکس از ۱۹ تا ۲۲ آبان در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.

روابط عمومی و امور بین الملل

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

انتهای پیام/