خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سقوط سودآوری و ارزآوری؛ فولاد ایران زیر فشار ناترازی انرژی و سیاست‌های ارزی

سقوط سودآوری و ارزآوری؛ فولاد ایران زیر فشار ناترازی انرژی و سیاست‌های ارزی
کد خبر : 1727403
لینک کوتاه کپی شد.

صنعت فولاد ایران که پیش‌تر یکی از ستون‌های اصلی ارزآوری بود، اکنون تحت فشار شدید «ناترازی انرژی» و سیاست‌های ارزی قرار دارد. طی پنج سال اخیر: قیمت برق برای فولادسازان ۲۳ برابر و قیمت گاز ۱۴ برابر شده است، در حالی که قیمت شمش فولادی تنها ۵ برابر رشد کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از فولاد خوزستان: این ناترازی هزینه، قدرت رقابت ایران را در برابر رقبای منطقه‌ای مانند عربستان و عمان که گاز را با یک سوم قیمت ایران دریافت می‌کنند، به شدت کاهش داده است. سیاست‌های بازگشت ارز با نرخ نیما و ظهور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف باعث کاهش قدرت رقابتی و شکاف قیمتی در صادرات مستقیم شرکت‌های فولادی و کارت‌های بازرگانی به سبب تخفیف‌های غیرواقعی در سال جاری شده است. به طوری رقم اختلافی در شمش به ۷۰ دلار هم رسیده است.

 

در نتیجه، حاشیه سود شرکت‌های بزرگ از ۳۳٪ به ۱۲٪ سقوط کرده و شرکت‌های کوچک در آستانه تعطیلی یا تولید سر به سر هستند. پیامدهای این بحران شامل تهدید دو میلیون شغل، کاهش درآمد ناخالص ملی و کاهش ارزآوری کشور است. همچنین، صنایع وابسته مانند ساختمان، خودرو و لوازم خانگی با کاهش عرضه و افزایش هزینه مواجه می‌شوند و جایگاه دهم جهانی ایران در تولید فولاد به خطر افتاده است.

اصلاح فوری سیاست‌های ارزی (عرضه ارز صادراتی کل زنجیره در تالار دوم بازار توافقی)، رفع محدودیت‌های انرژی، حذف عوارض صادراتی و تشویق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نیروگاهی؛ این اقدامات می‌تواند سالانه ۱۰ میلیارد دلار ارزآوری ایجاد کند و جایگاه رقابتی فولاد ایران را حفظ نماید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری