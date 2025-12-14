خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارائه دستاورد پژوهشی فولاد هرمزگان در غرفه دانشگاه تهران در بیست و پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

ارائه دستاورد پژوهشی فولاد هرمزگان در غرفه دانشگاه تهران در بیست و پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری
کد خبر : 1727386
لینک کوتاه کپی شد.

در بیست و پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری که در محل دانشگاه تهران برگزار شد، شرکت فولاد هرمزگان یک دستاورد پژوهشی درخصوص دستگاه تصفیه آب ارائه کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، دستگاه تصفیه آب خاکستری که در این نمایشگاه ارائه شد، حاصل کار گروهی ارتباط صنعت و دانشگاه است و توسط محمدباقر آریان و حسن صالحی از متخصصان شرکت فولاد هرمزگان ساخته شده است.

این دستگاه بر اساس تکنولوژی غشایی طراحی و ساخته شده است و در سامانه ارزیابی فناوری ایران (سافا) حائز بالاترین سطح تکنولوژی یعنی TRL9 شده است.

گفتنی است، با کمک این دستگاه میتوان فاضلاب خاکستری یا آب خاکستری (Greywater) را که شامل آب‌های مورد استفاده در شست‌وشوی خانگی همچون شستشوی خانگی شامل دوش‌های حمام، ظرفشویی و روشویی‌ها، وان‌های حمام، ماشین‌های ظرفشویی و لباسشویی است، تصفیه کرد؛ این پساب به همراه فاضلاب سیاه (پساب توالت، لگن و سوند) کل فاضلاب تولیدی خانگی را شامل می‌شود.

آب خاکستری تا ۷۵ درصد کل فاضلاب خانگی را تشکیل می‌دهد.  آب خاکستری پتانسیل استفاده مجدد خوبی دارد زیرا عاری از آلودگی‌های مدفوعی است و از این رو می‌توان آن را به طور جداگانه در منازل جمع‌آوری، تصفیه و استفاده مجدد کرد.
موارد استفاده آب خاکستری تصفیه شده در فلش تانک، کولر آبی، آبیاری گل و گیاه و حتی ماشین‌های لباسشویی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری