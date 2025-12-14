ارائه دستاورد پژوهشی فولاد هرمزگان در غرفه دانشگاه تهران در بیست و پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری
در بیست و پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری که در محل دانشگاه تهران برگزار شد، شرکت فولاد هرمزگان یک دستاورد پژوهشی درخصوص دستگاه تصفیه آب ارائه کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، دستگاه تصفیه آب خاکستری که در این نمایشگاه ارائه شد، حاصل کار گروهی ارتباط صنعت و دانشگاه است و توسط محمدباقر آریان و حسن صالحی از متخصصان شرکت فولاد هرمزگان ساخته شده است.
این دستگاه بر اساس تکنولوژی غشایی طراحی و ساخته شده است و در سامانه ارزیابی فناوری ایران (سافا) حائز بالاترین سطح تکنولوژی یعنی TRL9 شده است.
گفتنی است، با کمک این دستگاه میتوان فاضلاب خاکستری یا آب خاکستری (Greywater) را که شامل آبهای مورد استفاده در شستوشوی خانگی همچون شستشوی خانگی شامل دوشهای حمام، ظرفشویی و روشوییها، وانهای حمام، ماشینهای ظرفشویی و لباسشویی است، تصفیه کرد؛ این پساب به همراه فاضلاب سیاه (پساب توالت، لگن و سوند) کل فاضلاب تولیدی خانگی را شامل میشود.
آب خاکستری تا ۷۵ درصد کل فاضلاب خانگی را تشکیل میدهد. آب خاکستری پتانسیل استفاده مجدد خوبی دارد زیرا عاری از آلودگیهای مدفوعی است و از این رو میتوان آن را به طور جداگانه در منازل جمعآوری، تصفیه و استفاده مجدد کرد.
موارد استفاده آب خاکستری تصفیه شده در فلش تانک، کولر آبی، آبیاری گل و گیاه و حتی ماشینهای لباسشویی است.