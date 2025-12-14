خبرگزاری کار ایران
با حکم رئیس فدراسیون فوتبال؛

“محمد کارگران” عضو کمیته فوتبال ساحلی کشورمان شد

کد خبر : 1727382
لینک کوتاه کپی شد.

با حکم‌ رئیس فدراسیون فوتبال، محمد کارگران، مدیر امور ورزش فولاد هرمزگان به عنوان عضو کمیته فوتبال ساحلی کشورمان منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، در حکم مهدی تاج آمده است:

با توجه به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی و مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال طبق اساسنامه این فدراسیون و به موجب این ابلاغ به سمت عضو کمیته فوتبال ساحلی منصوب می‌شوید.
امید است با تلاش مستمر جنابعالی و دیگر همکاران در راستای مسئولیت این کمیته، شاهد ارتقا بیش از پیش این فدراسیون باشیم.

موفقیت و بهروزی روزافزونتان را در انجام وظایف مهمی که به عهده دارید از خداوند منان مسئلت دارم.

گفتنی است که تیم فوتبال ساحلی شرکت فولاد هرمزگان در فصل جاری عنوان قهرمانی را کسب کرد.

ثبت نام آلپاری