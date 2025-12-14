گامی تازه در مسیر توسعه پایدار

رسولیان در این جلسه با اشاره به بحث توسعه اظهار داشت: صیانت از محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار است و یک دغدغه عمومی و جدی برای جامعه و شرکتهای صنعتی است. اکنون به عنوان یک شرکت – شهروند این بلوغ فکری در فولاد سنگان به ثمر نشسته است و خود را مقید و ملزم به رعایت اصول زیست محیطی و حفاظت از آن به عنوان میراث آیندگان می دانیم.

مدیرعامل فولاد سنگان افزود: ما در فولاد سنگان به این باور رسیده‌ایم که توسعه و پیشرفت، تنها در سایه حفظ و حراست از محیط زیست معنا پیدا می‌کند و در سال‌های اخیر، گام‌های مهمی در جهت کاهش اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های خود برداشته‌ایم که ایجاد سیستم‌های فیلتراسیون باطله، احداث فضای سرپوشیده برای نگهداری مواد اولیه، استقرار سیستم مدیریت زیست‌محیطی ISO 14001 و نصب الکتروفیلترها، تنها بخشی از تلاش‌های ما برای تطابق با استانداردهای زیست‌محیطی کشور بوده است. رسولیان گفت: با تدوین سند GRI مطابق استانداردهای بین المللی در مسیر اجرای آن گام برداشتیم و توانستیم نتایج بسیار خوبی را به دست بیاوریم. نگاه و رویکرد ما ورود علمی و فنی در این حوزه است و بر استمرار این رویکرد و برداشتن گام های بلندتر مطابق برنامه ریزی انجام شده و سند استراتژیک شرکت تأکید داریم.

مدیرعامل فولاد سنگان با اشاره به هم افزایی و توسعه همکاری های زیست محیطی گفت: ما مصمم هستیم که نقش پررنگ‌تری در توسعه مسئولیت‌های اجتماعی زیست‌محیطی شهرستان خواف ایفا نماییم و از پیشنهادات و مشارکت‌ها در این زمینه استقبال می نماییم.

وی در ادامه با تاکید بر اولویت های کاری در حوزه زیست محیطی گفت: توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، به ویژه ادامه پروژه نیروگاه بادی ۲۰۰ مگاواتی، از اولویت‌های ما در راستای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حفظ منابع طبیعی است. همچنین، با تسریع در استقرار تجهیز اسپریدر جهت انباشت مکانیزه و اصولی باطله‌ها، تکمیل و اجرای کامل بارگیرخانه کامیونی تا پایان سال جاری و نصب تجهیزات پایش برخط خروجی‌ها، تلاش می کنیم تا کنترل مستمر و پایداری بر آلاینده‌ها داشته باشیم و از بروز هرگونه آسیب به محیط زیست جلوگیری نماییم. گفتنی است، شرکت فولاد سنگان با همکاری دستگاه‌های تخصصی، گام‌های جدی و ماندگاری را در مسیر توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست منطقه خواف برخواهد داشت. در ادامه، طرفین به تبادل نظر پیرامون راهکارهای بهبود عملکرد زیست‌محیطی، حفظ حیات‌وحش و حمایت از پروژه های حمایتی در حوزه محیط طبیعی منطقه پرداختند.