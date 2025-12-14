به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فولاد مبارکه، محسن استکی، مدیر ناحیه نورد سرد فولاد مبارکه، ضمن اعلام افزایش آماده‌به‌کاری خط اسیدشویی شماره 2 در مصاحبه ای با خبرنگار فولاد گفت: تلاشگران ناحیه نورد سرد در یک اقدام کم‌سابقه و مهم، به‌منظور افزایش آماده به‌کاری خط، برای اولین بار از زمان ساخت، اصلاحات اساسی در خط اسیدشویی 2 را در یک توقف بیست‌روزه به انجام رساندند.

وی با تأکید بر اینکه خطوط اسیدشویی گلوگاه ورودی نورد سرد است گفت: باتوجه‌به اهمیت میزان تولید این خط، انجام فعالیت‌های تعمیراتی با محدودیت زمانی روبه‌رو بود و از طرفی، با توجه به اهمیت فعالیت‌هایی نظیر رابرلاینینگ و نسوز حوضچه‌ها، نیاز به تعمیرات اساسی سالیانه احساس می‌شد؛ بنابراین با برنامه‌ریزی انجام‌شده توسط دفتر فنی تعمیرات و خط اسیدشویی شماره 2 و همچنین همکاری پیمانکاران ناحیه، تعمیرات مرکزی، تعمیرگاه مرکزی، نسوز، حمل‌ونقل و واحدهای پشتیبانی، تعمیرات اساسی سالیانه مطابق برنامه‌ریزی انجام شد.

استکی تصریح کرد: این عملیات علاوه بر کاهش هزینه‌های تعمیراتی و زمان توقفات، تأثیر بسزایی در حجم مصرف اسید و در پی آن کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی و افزایش موارد ایمنی محیط کار ناشی از عدم نشتی‌های اسید از حوضچه‌ها دارد.

تلاش هماهنگ، تعهد حرفه‌ای و همراهی ارزشمند کلیه واحدها و تیم‌های اجرایی

حسین طاهری، مدیر تعمیرات مرکزی نیز در این باره گفت: برنامه‌ریزی و اجرای شات‌دان سالیانه واحد اسیدشویی ۲ با بیش از 9 هزار نفرساعت فعالیت تخصصی در حوزه‌های تعمیرات مکانیک، ساختمانی و برق، با همراهی دفتر فنی تعمیرات واحد برنامه‌ریزی و تعالی سیستم‌های نت، با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: مهم‌ترین و بحرانی‌ترین عملیات این دوره، اصلاح بدنه حوضچه‌های اسید بود که به‌عنوان خط بحران شات‌دان، به‌صورت ۲۴ساعته و بدون توقف اجرا شد. این فعالیت گسترده شامل برش‌کاری، دمونتاژ، تعویض اجزای آسیب‌دیده، بازسازی ساختار داخلی و آماده‌سازی مجدد حوضچه‌ها بود و نقشی حیاتی در تضمین تداوم ایمن فرایندهای اسیدشویی و پایداری خط ایفا می‌کند.

به گفته طاهری، این اقدام، در کنار مدیریت و اجرای مؤثر عملیات نگهداری و تعمیرات، پروژه‌های بهینه‌سازی و حمایت‌های فنی مداوم، بخشی از رویکرد جامع تعمیرات مرکزی برای پشتیبانی اثربخش از تولید پایدار در تمامی نواحی فولاد مبارکه به شمار می‌رود. تحقق این حجم از فعالیت‌ها بدون هیچ‌گونه حادثه و با رعایت کامل الزامات HSE، نتیجه تلاش هماهنگ، تعهد حرفه‌ای و همراهی ارزشمند کلیه واحدها و تیم‌های اجرایی است.

در همین زمینه برخی از رؤسا و سرپرستان ذی‌ربط چنین گفتند:

محمد مهشید، رئیس خط اسیدشویی 2:

با تلاش، پشتکار و تخصص شرکت غلتک و لاستیک‌های صنعتی مبارکه (میرکو) در اجرای عملیات لاینینگ و همکاری گسترده واحد نسوز، تعویض لاستیک نیمی از حوضچه شماره 1 و تعویض کامل لاستیک حوضچه شماره 3 خط اسیدشویی شماره 2 در آبان ماه 1404 انجام شد.

در این عملیات پس از تعمیرات گسترده، برشکاری و جوشکاری فلز حوضچه‌ها، تعویض لاستیک با استفاده از روشی جدید به‌صورت دو لایه، با لایه زیری سخت و لایه رویی نرم، و به روش لاینینگ گرم و پخت به روش بخار آزاد برای اولین بار در سایت واحد اسیدشویی 2 انجام گرفت. در این روش، مقاومت بالا در برابر خوردگی اسید و نشتی ناشی از تخریب قابل‌توجه است.

شایان‌ذکر است انجام عملیات تعمیرات طی زمان برنامه‌ریزی انجام‌شده به پایان رسید. این عملیات که با حضور تیم‌های تخصصی انجام گرفت، یک اقدام مهم در عملیات تعمیرات لاستیک حوضچه‌های اسیدشویی به حساب می‌آید و امید است گشایشی در اجرای روش نوین تعمیرات حوضچه‌ها در آینده ایجاد کند.

محمدرضا دوالی، رئیس دفتر فنی تعمیرات نورد سرد:

کلیه فعالیت‌های تعمیراتی بدون هیچ‌گونه حادثه انسانی و تجهیزاتی صورت پذیرفت که با توجه به حجم فعالیت‌های انجام‌شده، این امر از موفقیت‌های مهم این شات‌دان است. در پایان از حمایت‌های بی‌دریغ مدیریت‌های نورد سرد، تعمیرات مرکزی، نسوز، تعمیرگاه مرکزی، حمل‌ونقل و کلیه واحدهای پشتیبانی تشکر می‌کنیم.

رضا جهانشاهی، رئیس تعمیرات نسوز سایر نواحی فولاد مبارکه:

با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش هماهنگ تیم‌های اجرایی، عملیات تعمیرات و اجرای پوشش ضداسید حوضچه‌های اسیدشویی خط شماره ۲ فولاد مبارکه با صرف 6 هزار و 400 نفرساعت در این بخش، در کوتاه‌ترین زمان و با کیفیت به پایان رسید. اگرچه از زمان راه‌اندازی واحد، تعمیرات ضداسید این ناحیه عمدتاً به‌صورت موضعی انجام می‌شد، اما در این شات‌دان جهت جلوگیری از توقفات زودهنگام، تعمیرات به‌صورت اساسی و نوچین در حوضچه‌ها اجرایی شد.

اجرای دقیق این پروژه با بهره‌گیری از مواد مقاوم در برابر خوردگی و رعایت کامل استانداردهای فنی و ایمنی که نقشی اساسی در افزایش عمر مفید تجهیزات و کاهش توقفات تولید دارد، بار دیگر توان تخصصی و تعهد کارکنان فولاد مبارکه را در حمایت از تولید پایدار به نمایش گذاشت.

از همکاران سخت‌کوش در مرکز تعمیرات نسوز، شرکت صنایع نسوز توکا، و همچنین واحدهای خرید مواد مصرفی و کنترل مواد که با همکاری و پیگیری مستمر، زمینه اجرای موفق این پروژه را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

حسین هاشمی، سرپرست تعمیرات اسیدشویی 2:

در این شات‌دان، علاوه بر نصب حوضچه جدید عملیات تعمیراتی گسترده‌ای جهت جلوگیری از توقفات اضطراری و تضمین استمرار تولید، افزایش ایمنی و کنترل یا حذف نقاط حادثه‌خیز خط و صرفه‌جویی در مصرف آب صورت پذیرفت. این عملیات با همکاری و همدلی کارکنان زحمت‌کش مدیریت‌های مختلف فولاد مبارکه و تلاش همه‌جانبه شرکت‌های میرکو و پیشتازان بردین به اتمام رسید.

تخریب و بازسازی یک و نیم حوضچه کامل و اجرای عملیات رابر لاینینگ گرم برای اولین بار در فولاد مبارکه، تعمیرات اساسی قیچی شماره یک پس از راه‌اندازی و اجرای بیش از ۵۰ هزار نفر ساعت کار تعمیراتی و بدون حادثه در این بخش از نکات حائز در این پروژه بود.

رضا دراهکی، سرپرست نگهداری و تعمیرات نورد سرد:

تعمیرات سالیانه واحد اسیدشویی شماره 2 از 20 آبان آغاز شد و با موفقیت به پایان رسید. در این شات‌دان کلیه فعالیت‌های تعمیراتی برنامه‌ریزی‌شده با چندین هزار نفر ساعت در این بخش انجام گرفت. این فعالیت‌ها با همکاری نیروهای تعمیراتی واحد، دفتر فنی تعمیرات ناحیه نورد سرد، تعمیرات مرکزی، تعمیرگاه مرکزی، نسوز و حمل‌ونقل انجام شد. تعمیرات اساسی و اصلاح بر روی حوضچه اسید 3 و 1، بدنه سام‌پیت، پایه و فونداسیون تانک 3، کویل روتیشن سدل، قیچی ورودی، وینچ لوپ کار خروجی، کویل کار یک خروجی، بیس اسنرینگ 5، مبدل خشک‌کن، رول‌های گاری لوپ کار خروجی و سیلندر و شافت مندریل 1 و پی‌آف‌های 1 و 2 از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های اساسی بود که در بازه زمانی ذکرشده صورت پذیرفت.

بهرام شیخ میر، مدیر پروژه شرکت میرکو از شرکت‌های گروه صنعتی و تولیدی گروه سرمایه‌گذاری توکافولاد:

عملیات شات‌دان سالیانه واحد اسیدشویی شماره 2 که از ۲۰ آبان‌ماه آغاز شده بود، پس از ۱۰ شبانه‌روز فعالیت مستمر با موفقیت کامل پایان یافت.

در این پروژه، شرکت غلتک‌ها و لاستیک‌های صنعتی مبارکه (میرکو) اجرای مجموعه‌ای از عملیات شامل تخریب و لاستیک‌برداری حوضچه شماره ۳ (۱۵۰ مترمربع) و حوضچه شماره ۱ (۷۰ مترمربع)، تعویض فلز، بازسازی پاشوره‌ها و انجام سندبلاست را بر عهده داشت.

نقطه شاخص این شات‌دان، اجرای ۲۳۰ مترمربع رابرلاینینگ با روش نوین رابر گرم و پخت آزاد بود. روشی که برای نخستین بار در سایت گروه فولاد مبارکه توسط متخصصان میرکو اجرا شد و استانداردی جدید در کیفیت و سرعت به ثبت رساند.

