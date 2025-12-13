خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هپکو گام تازه در همکاری‌های بین‌المللی:

تولید دامپتراک‌های معدنی با مشارکت بلاروس

تولید دامپتراک‌های معدنی با مشارکت بلاروس
کد خبر : 1727073
لینک کوتاه کپی شد.

هپکو در هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و بلاروس، دو تفاهم‌نامه مهم برای تامین و تولید دامپتراک‌های سنگین معدنی را به امضا رساند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هپکو؛ هجدهمین کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و بلاروس با حضور وزرای صنایع ایران و بلاروس برگزار شد و هپکو در این کمیسیون توانمندی‌های خود را در تولید ماشین آلات سنگین معدنی ارائه کرد که منجر به امضای دو تفاهم‌نامه مهم در تولید دامپتراک های سنگین معدنی شد.

حمایت و تلاش‌های وزرای صنعت دو کشور، زمینه همکاری‌های گسترده‌ای را در حوزه وسایل حمل‌ونقل، کشاورزی، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات معدنی، تجهیزات نیروگاهی، انرژی و محصولات کشاورزی را فراهم کرده است و این کمیسیون منجر به توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس شده است.

تولید دامپتراک‌های معدنی با مشارکت بلاروس

تولید دامپتراک‌های معدنی با مشارکت بلاروس

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری