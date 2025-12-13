به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هپکو؛ هجدهمین کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و بلاروس با حضور وزرای صنایع ایران و بلاروس برگزار شد و هپکو در این کمیسیون توانمندی‌های خود را در تولید ماشین آلات سنگین معدنی ارائه کرد که منجر به امضای دو تفاهم‌نامه مهم در تولید دامپتراک های سنگین معدنی شد.

حمایت و تلاش‌های وزرای صنعت دو کشور، زمینه همکاری‌های گسترده‌ای را در حوزه وسایل حمل‌ونقل، کشاورزی، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات معدنی، تجهیزات نیروگاهی، انرژی و محصولات کشاورزی را فراهم کرده است و این کمیسیون منجر به توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس شده است.

