خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خسارت ۱۴ میلیارد دلاری انرژی، سقوط سود و تهدید جایگاه جهانی

خسارت ۱۴ میلیارد دلاری انرژی، سقوط سود و تهدید جایگاه جهانی
کد خبر : 1726901
لینک کوتاه کپی شد.

دو میلیون شغل در خطر؛ فولاد ایران در آستانه فروپاشی

به گزارش ایلنا به نقل از فولاد خوزستان :صنعت فولاد ایران، ستون دوم ارزآوری کشور و دهمین تولیدکننده بزرگ جهان، اکنون در شرایط بحرانی بی‌سابقه‌ای قرار دارد. گزارش آبان ۱۴۰۴ انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان می‌دهد محدودیت‌های تحمیلی برق و گاز و سیاست‌های ارزی، نفس کارخانه‌ها را گرفته و زنجیره تولید کشور را فلج کرده است. در چهار سال اخیر، بیش از ۱۴ میلیارد دلار از ثروت ملی به دلیل قطع برق و گاز از بین رفته است؛ ۵.۵ میلیارد دلار فقط در سال ۱۴۰۳.

در سال ۱۴۰۳، تنها یک ماه فولادسازان برق و گاز کامل داشتند و ۱۱ ماه دیگر با محدودیت شدید مواجه بودند. حاشیه سود شرکت‌های بزرگ بورسی فولاد از ۳۳٪ در سال ۱۳۹۸ به ۱۲٪ در سال ۱۴۰۳ سقوط کرده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴ به ۸٪ برسد. سهم مصرف برق فولاد تنها ۶٪ و سهم درآمد صنعت برق از این صنعت ۱۵٪ است؛ در بخش گاز، سهم مصرف ۵٪ و سهم درآمد شرکت گاز ۳۱٪ است.

 

این بحران تهدیدی مستقیم برای دو میلیون شغل در زنجیره فولاد و صنایع وابسته مانند ساختمان، خودرو، لوازم خانگی و شرکت‌های نوردی است و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای شامل بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها ایجاد می‌کند. کاهش تولید فولاد علاوه بر تهدید اشتغال، درآمد ناخالص ملی و ارزآوری کشور را کاهش داده و جایگاه دهم جهانی را به خطر انداخته است. توقف خودتحریمی داخلی، اصلاح قیمت گاز و برق، رفع محدودیت‌های تولیدی، تشویق سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خودتأمین و بازنگری در مقررات ارزی؛ با این اقدامات می‌توان از فروپاشی صنعت و از دست رفتن اشتغال دو میلیون نفر جلوگیری کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری