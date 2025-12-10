حضور استاندار یزد در غرفه چادرملو در دوازدهمین نمایشگاه فنبازار یزد
در دوازدهمین دوره نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار یزد، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با هدف معرفی تازهترین دستاوردها و نوآوریهای خود در حوزه تحقیق و فناوری حضور یافت تا مجموعهای از توانمندیهای صنعتی و پژوهشی خود را در معرض دید مخاطبان قرار دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی چادرملو، این رویداد با حضور محمد رضا بابایی استاندار یزد معاونان استاندار، فرید دهقانی مدیرعامل چادرملو و معاونان این شرکت آغاز به کار کرد.
استاندار یزد پس از افتتاح رسمی نمایشگاه، از غرفه چادرملو بازدید کرد و در نشستی با مدیران و کارشناسان حاضر در غرفه، گفتوگوهای تخصصی پیرامون آخرین طرحها، پروژههای در حال اجرا و برنامههای پژوهشی آتی این شرکت داشت.
در جریان این بازدید، توضیحات جامعی درباره ابتکارها و پیشرفتهای فناورانه چادرملو ارائه شد که مورد توجه استاندار و هیات همراه قرار گرفت.
گفتنی است نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار یزد تا ۲۱ آذرماه به فعالیت خود ادامه خواهد داد و فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای نوآورانه صنایع و مراکز پژوهشی استان فراهم میکند.