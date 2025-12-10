خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور استاندار یزد در غرفه چادرملو در دوازدهمین نمایشگاه فن‌بازار یزد

حضور استاندار یزد در غرفه چادرملو در دوازدهمین نمایشگاه فن‌بازار یزد
کد خبر : 1725706
لینک کوتاه کپی شد.

در دوازدهمین دوره نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار یزد، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با هدف معرفی تازه‌ترین دستاوردها و نوآوری‌های خود در حوزه تحقیق و فناوری حضور یافت تا مجموعه‌ای از توانمندی‌های صنعتی و پژوهشی خود را در معرض دید مخاطبان قرار دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی چادرملو، این رویداد با حضور محمد رضا بابایی استاندار یزد معاونان استاندار، فرید دهقانی مدیرعامل چادرملو و معاونان این شرکت آغاز به کار کرد. 

استاندار یزد پس از افتتاح رسمی نمایشگاه، از غرفه چادرملو بازدید کرد و در نشستی با مدیران و کارشناسان حاضر در غرفه، گفت‌وگوهای تخصصی پیرامون آخرین طرح‌ها، پروژه‌های در حال اجرا و برنامه‌های پژوهشی آتی این شرکت داشت. 

حضور استاندار یزد در غرفه چادرملو در دوازدهمین نمایشگاه فن‌بازار یزد

در جریان این بازدید، توضیحات جامعی درباره ابتکارها و پیشرفت‌های فناورانه چادرملو ارائه شد که مورد توجه استاندار و هیات همراه قرار گرفت.

گفتنی است نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار یزد تا ۲۱ آذرماه به فعالیت خود ادامه خواهد داد و فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های نوآورانه صنایع و مراکز پژوهشی استان فراهم می‌کند.

حضور استاندار یزد در غرفه چادرملو در دوازدهمین نمایشگاه فن‌بازار یزد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری