به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی چادرملو، این رویداد با حضور محمد رضا بابایی استاندار یزد معاونان استاندار، فرید دهقانی مدیرعامل چادرملو و معاونان این شرکت آغاز به کار کرد.

استاندار یزد پس از افتتاح رسمی نمایشگاه، از غرفه چادرملو بازدید کرد و در نشستی با مدیران و کارشناسان حاضر در غرفه، گفت‌وگوهای تخصصی پیرامون آخرین طرح‌ها، پروژه‌های در حال اجرا و برنامه‌های پژوهشی آتی این شرکت داشت.

در جریان این بازدید، توضیحات جامعی درباره ابتکارها و پیشرفت‌های فناورانه چادرملو ارائه شد که مورد توجه استاندار و هیات همراه قرار گرفت.

گفتنی است نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار یزد تا ۲۱ آذرماه به فعالیت خود ادامه خواهد داد و فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های نوآورانه صنایع و مراکز پژوهشی استان فراهم می‌کند.

