به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان، در سمپوزیوم و جشنواره یادشده که روز ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ با عنوان نقش و کارکردهای روابط عمومی راهبردی در بحران‌های جنگی در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی ایران واقع در تهران برگزار شد، لوح و تندیس مدیر روابط عمومی برتر به محمد جامعی مدیر روابط عمومی اعطا شد که حسن شهیتی از کارشناسان این واحد به نیابت به‌روی سن رفته و لوح و نشان را دریافت نمود.

در ابتدای مراسم، پیام دکتر مسعود پزشکیان رییس جمهوری اسلامی ایران به این دوره از سمپوزیوم قرائت شد.

محمد گلزاری دبیر شورای اطلاع رسانی دولت گفت: پایداری در جنگ را خرده‌ روایت‌هایی که وظیفه روابط عمومی‌ها است، می‌سازد.

وی افزود: ما به نوبه خود در تلاش هستیم که زیرساخت‌های روابط عمومی‌ها را بازسازی و یا تقویت کنیم.

گلزاری اظهار داشت: ساختار روابط‌عمومی‌ها در سال‌های مختلف بررسی شده و نیاز است که انجمن‌ها به میدان آمده و در کنار دولت کارها را به پیش ببریم.

پس از جنگ ۱۲ روزه، جنگ تنها تسخیر سرزمین‌ها نیست، هر روایت یا بیانه‌ای که روابط عمومی دولت‌ها ارائه می‌دهند، نقش پر رنگی در تفسیر جنگ ها دارد.

رژیم صهیونیستی پس از ۷ اکتبر، سعی در مشروعیت دادن به جنایات خود داشته است.

وی خاطرنشان کرد: جنگ ۱۲ روزه، نشان داد که ایران موافق دیپلماسی بوده و شروع کننده جنگ نبوده است. قاب بازدارندگی و دفاع مشروع از میهن، کاری بود که روابط عمومی های ما باید روایت می‌کردند.

گلزاری با اشاره به نقش روابط عمومی‌ها در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: نقش روابط عمومی‌ها در مرکز، استان‌های مورد حمله قرار گرفته و توریست پذیر بسیار مهم بود.

بیانیه نویسی به جای انتشار اخبار پراکنده، مراقبت از شایعه کانال‌های فارسی زبان در تشویش اذهان عمومی، کاری بود که با ارتباط منسجم روابط عمومی‌ها باید انجام می‌شد.

در کنار آن، ما نیاز به خرده روایت‌ها در نظام سلامت، امنیت غذایی، دفاعی، نظامی و توزیع کالا برای پایداری سیستم نیاز داشتیم.

جنگ‌های مدرن روایت سوز است. زیرا در لحظه اتفاق افتاده و شهادت هموطنان را رقم می‌زند.

در جنگ ۱۲ روزه، سرعت در تصمیم‌گیری، بیانیه و پاسخگویی نظامی در کانال‌های بسته را می‌طلبید. اما در روابط عمومی‌ها، همچون وزادت بهداشت، باید با استفاده از دستورالعمل‌های پیشین استفاده می‌شد.

دستورالعمل‌های پیشین، سرعت عمل در تصمیم گیری، ابتکارات در جایگزینی در جنگ ۱۲ روزه به کمک ما آمد.

فقدان پروتکل یکپارچه ملی تعارض هماهنگی دستگاه‌های نظامی با روابط عمومی‌ها، محدودیت‌های امنیتی ، در روایت درست جنگ ۱۲ روزه ما را عقب انداخت.

هنوز باید بخش‌های مختلف کشور، دست به‌دست یکدیگر داده و زخم‌ها و رنج‌های جنگ ۱۲ روزه باید روایت شود.

وی در پایان با اشاره به انسجام ملی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی یاد آور شد: جنگ شاید نفرت انگیز ترین واژه باشد‌. اما ملت ایران نشان داد که در جنگ‌های تحمیلی، به خوبی انسجام ملی را به نمایش خواهد گذاشت.

نام بلند ایران به همت شهیدان خود پایدار خواهد ماند و هر تفکری که به انسجام ملی بخواهد زیان برساند، از سوی مردم ایران محکوم خواهد شد.

هوشمند سفیدی دبیر سمپوزیوم روابط عمومی در ابتدای جلسه با خوش آمدگویی به حاضران در سمپوزیوم گفت: روابط عمومی در جنگ‌های مدرن بخش جدایی ناپذیر راهبرد زمان جنگ است.

وی افزود: بخشی از روابط عمومی بحران به روابط عمومی جنگی و نظامی می‌پردازد.

در کشور ایران، روابط عمومی‌ها، به جای راهبردی، تکنیکی است.

الگوی دوسویه همسنگ است که در مدیریت بحران‌ها به ما کمک می‌کند که عملکردی موثر داشته باشیم.

ما باید تصمیمات ذینفعان را در تصمیم‌گیری‌ها دخالت بدهیم.

سفیدی یادآور شد: روابط عمومی زمانی که بتواند در حل مسئله ورود نموده و راهبردی عمل نماید، در پدافند غیرعامل و بحران‌ها عملکرد درستی داشته باشد.

ماهیت روابط‌عمومی، صلح گستری و حل اختلاف نماید، اما زمانی‌که بحران و جنگی رخ بدهد، باید عملکردی راهبردی داشته باشد.

امروزه بدون همراهی روابط‌ عمومی نمی‌توان ادامه داد. اگر قدرت نرم و متقاعد کردن افکار عمومی نداشته باشیم، در جنگ‌های امروزه نمی‌توانیم موفق عمل نماییم.

وظیفه‌ی امروز روابط عمومی‌ها؛ معنا بخشی، داستان سرایی و طرح راهکارهای لازم در جامعه است.

روابط عمومی یک تخصص برای همراه نمودن افکار عمومی است. این یک بخش تخصصی و حرفه‌ای است.

وی درپایان، ابراز امیدواری نمود که بتوانیم از الگوی دو سویه همسنگ در روابط عمومی‌ها برای حل بحران بهره بگیریم.

گفتنی است، تمرکز اصلی این دوره بر بررسی جایگاه و نقش روابط‌عمومی راهبردی در مدیریت بحران‌های جنگی بود؛ موضوعی که به دلیل پیچیدگی‌های جنگ ترکیبی و تحولات سریع رسانه‌ای، اهمیت روزافزونی یافته است.

